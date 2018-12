Zdaj tudi uradno: Olimpija spet išče trenerja

Danes so slovo trenerja Zorana Barišića od NK Olimpije pri državnih in pokalnih prvakih dokončno potrdili. Avstrijec se poslavlja po vsega treh mesecih in enem porazu. Razlog za sporazumno prekinitev pogodbe so radikalne spremembe, ki se obetajo v moštvu. Ime novega trenerja še ni znano.

Po nekaj dneh takšnih in drugačnih natolcevanj se je danes zgodilo tisto, o čemer smo pisali že prejšnji teden. Zoran Barišić se po 15 tekmah, v katerih je doživel le en poraz, poslavlja od klopi Olimpije, kar so danes pri ljubljanskem klubu potrdili v izjavi za javnost.

Bi moral Zoran Barišić ostati trener Olimpije? Da. 91,64% +

Ne. 8,36% +

"Delo, ki sem ga opravil v Olimpiji, je bilo zame zanimivo in koristno. V klub sem prišel pred tremi meseci in delal intenzivno ter poskušal iz moštva izvleči maksimum. Odločitev predsednika Mandarića, da so v klubu potrebne radikalne spremembe, kot sta pomlajevanje ekipe in nižanje stroškov, povsem razumem. Strinjala sva se, da so za to potrebni ostrejši rezi. Razmišljal sem o novi strategiji, a se v njej nisem videl. Menim, da je boljše, da vlogo trenerja prevzame nekdo drug. To sem predlagal tudi predsedniku in veseli me, da sva se o tem hitro dogovorila. Upam, da sem v nekaj mesecih vendarle naredil nekaj dobrih stvari za Olimpijo, in verjamem, da se bo klub z novo strategijo hitro stabiliziral. Zahvaljujem se Milanu Mandariću za zaupanje, igralcem pa za odlično sodelovanje. Hvala tudi navijačem," je ob odhodu in sporazumni prekinitvi triletne pogodbe, ki jo je podpisal septembra, povedal Barišić, po Iliji Stolici, Aleksandru Linti in Safetu Hadžiću še četrti nekdanji trener Olimpije v tej sezoni.

Milan Mandarić se je novemu bivšemu trenerju zahvalil za vse, kar je naredil za Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Milan Mandarić: On je najmanj kriv

"Večkrat sem že poudaril, da je Zoran velik profesionalec, kar je dokazal s svojim delom pri nas, pravi značaj pa je pokazal prav zdaj. Zahvaljujem se mu za razumevanje in za vse, kar je storil za Olimpijo. Pojavile so se težave, za katere je on najmanj kriv, in to moramo reševati na način, kakršnega sem predlagal. Dejal sem mu, da vidim rešitev in naj se sam odloči. Razumem in spoštujem njegovo odločitev in mu želim veliko uspeha v nadaljevanju kariere," pa je o njegovem odhodu, za katerega se je Barišić očitno odločil sam, povedal predsednik Olimpije Milan Mandarić.

O tem, kdo bo nov trener, pri Olimpiji ne govorijo. Prav gotovo pa bomo odgovor na to vprašanje dobili do 10. januarja, ko nogometaši Olimpije začenjajo priprave na drugi del sezone. Najprej jih čaka testiranje, v ponedeljek, 14. januarja, pa se začne zares. Dobra dva tedna se bodo pripravljali na domačih tleh, potem pa jih čaka 12 dni priprav v zdaj že standardni pripravljalni bazi v Beleku v Turčiji. Vprašanje pa seveda je, kdo bo tja potoval. Ob napovedanih igralskih rezih je jasno, da bo igralska slika Olimpije v prihodnosti precej spremenjena.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar