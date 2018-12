Vijolice zazibal v prijeten spanec in predstavil posebnost 1. SNL #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jesenski naslov Prve lige Telekom Slovenije je osvojil Maribor. Pred najbližjim tekmecem Olimpijo ima velikih devet točk prednosti, trenerja Darka Milaniča pa navdušuje tudi dobra učinkovitost v napadu, saj so vijolice v prvem delu sezone dosegle kar 55 zadetkov. Skoraj tri na tekmo!

"Glede na to, da imamo tako veliko točk in da smo dosegli toliko zadetkov, moramo biti zadovoljni. Ocena je zelo pozitivna. Moštvo je zdravo, prisotno pri zadevi. Daje vse od sebe," je trofejni strateg Maribora Darko Milanič zelo zadovoljen z jesenskim izkupičkom na sončni strani Alp.

V Sloveniji traja odraščanje malce dlje

Pohvalil je celoten kolektiv, tudi tiste igralce, na katere v določenem obdobju jesenskega dela ni resneje računal. "Dobro je, da imajo v vsakemu trenutku občutek, da so pomembni za moštvo, in da vedo, da bodo ob trdem delu že dočakali priložnost," je vesel, da lahko računa na dolgo in široko klop, s pomočjo katere je pobegnil tekmecem.

Med njegovimi izbranci ne manjka mlajših igralcev, ki si utirajo pot med najboljše, kar ponuja prva liga. Izolan je ob tem poudaril specifiko slovenskega prvenstva, kjer mlajši upi dozorijo nekoliko pozneje kot njihovi sovrstniki v močnejših ligah v Evropi. "Fante, ki imajo 23 ali 24 let, še vedno obravnavamo kot mlade. Pri nas traja odraščanje malce dlje, saj ne zablestijo takoj, ampak se morajo dokazati. Nekaj časa igrajo, nekaj časa ne. Doživijo marsikaj, tudi kaj negativnega, potem pa vidijo, kaj se od njih v resnici zahteva," je v pogovoru za Planet TV pojasnil nekdanji kapetan zlate Katančeve generacije.

Naj igralci uživajo

Raje kot posameznike izpostavlja celoto, pojasnil pa je tudi vlogo Luke Zahovića, ki na zadnjih tekmah ni zaigral povsem v konici napada. "Na prejšnjih tekmah je pokazala, da je lahko zelo dober v teh sprejemih žoge in podajah. Veliko je odvisno od tega, katere igralce ima zraven in kakšno vlogo dobi na igrišču," je spregovoril o napadalcu, ki je zaznamoval jesenski del z devetimi zadetki. V prejšnji sezoni je bil najboljši strelec prvenstva, v tej pa je tik pod vrhom.

Milanič se je na zimski premor odpravil zadovoljen. Vijolice je s petimi zaporednimi zmagami zazibal v prijeten zimski spanec. Z družino se bo odpravil na zimske počitnice in pazil, da mu ne bo dolgčas.