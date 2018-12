Po učinkovitosti v letošnji sezoni je med 80 klubi, ki so nastopali v skupinskem delu obeh evropskih klubskih tekmovanj, na prvem mestu Red Bull Salzburg. To ni presenečenje, saj je v vseh uradnih tekmah sezone 2018/19 med vsemi klubi neporažen le še avstrijski prvak. Juventus je padel na drugo mesto. Najboljša slovenska kluba Maribor in Olimpija imata povsem enak odstotek uspešnosti kot veliki španski dvojec Barcelona in Real Madrid!

Po koncu skupinskega dela lige prvakov in lige Europa se je zgodila sprememba na vrhu lestvice najučinkovitejših evropskih klubov. Potem ko je Juventus v Bernu proti švicarskemu Young Boys (1:2) doživel drugi poraz v sezoni, je moral prvo mesto prepustiti rdečim bikom iz Salzburga.

Stara dama je v 21 tekmah v vseh tekmovanjih zbrala 55 od mogočih 63 točk, kar pomeni 87,3-odstotno uspešnost (18 zmag, en remi, dva poraza). Če bi Cristiano Ronaldo in kolegi zmagali, bi ostali najučinkovitejše moštvo v Evropi, tako pa se lahko zdaj za nekaj časa s tem dosežkom ponašajo nogometaši iz Mozartovega rojstnega mesta.

Le še Eintracht iz Frankfurta

Zmago Eintrachta v Rimu pri Laziu je pozdravilo več tisoč navijačev nemškega prvoligaša. Foto: Reuters Red Bull Salzburg je sinoči preživel tudi težko gostovanje na Celtic Parku v Glasgowu. Še več, avstrijski prvak je proti škotskemu prvaku dosegel že 25. zmago na vseh uradnih tekmah te sezone. Ob tem so zbrali še pet remijev, niti enkrat pa letos še niso izgubili. Njihov uspešnost je tako 88,9-odstotna. Biki so zanesljivo na vrhu avstrijskega prvenstva, s šestimi zmagami pa so gladko slavili v svoji skupini lige Europa.

Ob Avstrijcih je uspel 100-odstotni izkupiček v Evropi le še Eintrachtu iz Frankfurta. V ligi prvakov to ni uspelo nobenemu klubu. Ker gre Nemcem precej slabše v domačem prvenstvu (pet porazov), jih ni na lestvici desetih najučinkovitejših klubov v Evropi. Prav tako ne Barcelone, Liverpoola, Bayerna in še nekaterih evropskih velikanov.

Lestvica top 10 najučinkovitejših klubov (14. 12. 2018):

Klub (država) Te Z R P To Uspešnost 1. Red Bull Salzburg (Avt) 30 25 5 0 80 88,9 % 2. Juventus Torino (Ita) 21 18 1 2 55 87,3 % 3. Porto (Por) 23 19 2 2 59 85,5 % 4. PSG (Fra) 23 18 4 1 58 84,1 % 5. Manchester City (Ang) 25 20 3 2 63 84,0 % 6. Borussia Dortmund (Nem) 22 17 4 1 55 83,3 % 7. Ajax Amsterdam (Niz) 29 22 6 1 72 82,3 % 8. Dinamo Zagreb (Hrv) 32 23 7 2 76 79,2 % 9. Arsenal London (Ang) 24 17 5 2 56 77,8 % 10. Genk (Bel) 32 22 8 2 74 77,1 %

Opomba: Te - tekme, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, To - točke.

Izjemni seriji Porta in Arsenala

Arsenal je eden največjih favoritov za osvojitev evropske lige. Foto: Reuters Ob izjemno uspešnih predstavah Salzburga je treba opozoriti še na dve trenutni seriji. Londonski Arsenal je po učinkovitosti na devetem mestu v Evropi, vendar je trenutno njegova serija neporaženosti dolga že 22 tekem. Ob dejstvu, da je angleška premier league precej težje tekmovanje od avstrijske bundeslige, je serija topničarjev verjetno vredna večjega spoštovanja. Arsenal je nazadnje izgubil 18. avgusta v prvenstvu proti Chelseaju (2:3).

Odlično gre v zadnjem obdobju tudi Portu. Če so varovanci Unaija Emeryja po porazu na Stamford Bridgeu nanizali 11 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, pa so Portugalci v torek v ligi prvakov proti Galatasarayu presegli ta dosežek. Po porazu v oktobrskem domačem derbiju z Benfico (0:1) je portugalski prvak v Istanbulu nanizal 12. zaporedno zmago. Ta serija je Porto izstrelila na tretje mesto lestvice učinkovitosti, modro-beli so v 23 tekmah zbrali 19 zmag, dva remija in dva poraza.

Maribor kot Barcelona, Olimpija kot Real

Med najboljšima slovenskima kluboma in znamenitim španskim dvojcem, brez katerega si ni mogoče zamisliti el clasica, se je spletla zanimiva vez, izražena s podobnostjo številk. Foto: Mario Horvat/Sportida Za konec poglejmo še učinkovitost obeh največjih španskih in slovenskih klubov. Zanimivo je, da so trenutno odstotki povsem enaki tako pri Mariboru in Barceloni kot pri Olimpiji in Realu. Čeprav slovenska kluba to jesen nista igrala v eni od evropskih lig in ju ni na naši lestvici 80 klubov, sta odigrala več tekem od španskega dvojca.

Vodilno moštvo slovenske prve lige Maribor je v 28 tekmah zbral 63 točk (75-odstotna uspešnost), enak izkoristek pa ima tudi španski prvak Barcelona (16 zmag, 6 remijev, dva poraza), ki je s tem odstotkom na 12. mestu lestvice uspešnosti v letošnji sezoni.

Precej nižje najdemo aktualne evropske prvake iz Madrida. Real ima v vseh tekmovanjih že osem porazov in je trenutno pri le 61,1-odstotni uspešnosti. Tako kot Olimpija, ki je v 30 tekmah od 90 mogočih zbrala 55 točk.