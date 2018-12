Lyon se je dokopal do zadnje vstopnice. Juventus, Man Utd in Real izgubili.

Dobili smo še zadnjega udeleženca osmine finala nogometne lige prvakov. To je postal Lyon, ki je z 1:1 remiziral v gosteh pri Šahtarju Donecku. Moskovski CSKA je šokiral Real z zmago s 3:0 v Madridu, pri kateri mladi slovenski vezist Jaka Bijol ni sodeloval, a je kljub temu ostal brez Evrope. Izgubila sta tudi Juventus in Manchester United.

Moskovski CSKA je zasedel zadnje mesto v skupini G in se poslavlja od Evrope, pa čeprav je kar dvakrat premagal evropskega prvaka Real Madrid. Potem ko je španskega giganta z 1:0 premagal v Moskvi, je bil na kultnem Santiagu Bernabeu, na katerem je domačin nastopil v nekoliko premešani postavi, od Reala boljši kar s 3:0, kar je najhujši domači poraz Reala v ligi prvakov v zgodovini. Toda tudi to ni bilo dovolj, da bi CSKA ob koncu pristal na tretjem mestu, saj je zmagala tudi Viktoria Plzen, ki je doma z 2:1 odpravila Romo in si prislužila nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. Jaka Bijol, mladi slovenski vezist, tokrat ni dobil priložosti za igro pri CSKA. Vso tekmo je presedel na klopi.

Nogometaši moskovskega CSKA so Realu prisolili krepko klofuto, a so vseeno ostali praznih rok. Foto: Reuters

V skupini F so se nogometaši Šahtarja in Lyona potegovali za zadnjo vstopnico za osmino finala tekmovanja, ki je ostala pred zadnjim dnem skupinskega dela. Šahtar je potreboval zmago in na začetku prišel do vodstva, a so nato Francozi, ki so imeli vseskozi premoč, v drugem delu prišli do izenačenja in točke, ki je zadostovala za napredovanje. Na drugi tekmi skupine je Manchester City s precej premešano postavo odpravil Hoffenheim z 2:1.

V skupini E je Bayern remiziral s 3:3 v zanimivi tekmi v Amsterdamu proti Ajaxu in osvojil prvo mesto v skupini. Na drugi tekmi skupine je Benfica, ki bo evropsko sezono nadaljevala v ligi Europa, z 1:0 odpravila atenski AEK.

V skupini G sta velikana Juventus in Manchester United, ki sta si že zagotovila napredovanje, doživela boleča poraza pri Valencii oziroma v Švici pri Young Boys, ki pa nista vplivala končni razplet skupine.

Jürgena Kloppa in Liverpool je rešil kdo drug kot Mo Salah. Foto: Reuters

Egipčan rešil Liverpool in razžalostil Neapeljčane

V torek so bile vse oči uprte v Liverpool, kjer je lanskemu finalistu grozil celo izpad iz tekmovanja. A domači so zdržali in na krilih gorečih navijačev na Anfieldu z 1:0 premagali Napoli, ki bo moral po zmagi PSG v Beogradu evropsko pot nadaljevati v ligi Europa.

Junak Liverpoola je bil znova Mohamed Salah, ki je že konec tedna proti Bournemouthu dosegel hat-trick. Egipčan je po odličnem prodoru izkoristil napako vratarja Davida Ospine, ki je zelo amatersko želel prestreči podajo, in v 34. minuti mojstrsko zadel v vratarjev kot.

Liverpool je imel še kopico lepih priložnosti za povišanje prednosti, ki jih je zapravljal kot po tekočem traku, kazen pa bi kmalu sledila v sodnikovem dodatku, ko se je sam pred vratarjem Alissonom znašel Arkadiusz Milik. Njegov strel z neposredne bližine je Brazilec ubranil in rdeče ohranil med živimi. Če bi Poljak zadel, bi se napredovanja veselili Italijani.

Izvrstna obramba Alissona:

Brazilec junak Tottenhama, Inter izpadel

Inter je po tekmi vedel, da je zapravil veliko priložnost. Foto: Reuters Vroče je bilo tudi v skupini B, kjer sta se za napredovanje v osmino finala udarila Inter Samirja Handanovića in Tottenham. Milančani bi morali doma "le" premagati PSV, a jim ni uspelo, kazen pa je sledila na tekmi v Barceloni, saj so Londončani proti zelo premešani zasedbi Barcelone v 85. minuti izenačili prek Lucasa Moure.

To je bilo dovolj, da ostanejo v tem elitnem tekmovanju, Handanović in soigralci pa bodo spomladi zaigrali v drugorazrednem evropskem tekmovanju.

Jan Oblak je zbral dve obrambi in svojo mrežo spet ohranil nedotaknjeno. Odpovedali so napadalci Atletica, ki niso našli poti do mreže belgijske zasedbe. Foto: Reuters

Borussia prehitela Oblaka

Prvo mesto je v skupini A branil Atletico Jana Oblaka, a točka v Belgiji (0:0) je bila premalo za najboljše izhodišče. Vroča Borussia Dortmund je z 2:0 premagala v tej sezoni zelo skromen Monaco in na prvem mestu zamenjala Madridčane.

