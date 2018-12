Trener PSV pojasnil, zakaj se je maščeval Handanoviću

Slovenski vratar Samir Handanović ni dolgo užival v evropskih sanjah. Pri 34 letih jih je uresničil in prvič zaigral v ligi prvakov, od katere pa se z Interjem poslavljal že po skupinskem delu. Če bi v torek v Milanu premagal PSV, bi se uvrstil med 16 najboljših, a je nizozemski prvak (1:1) zavil San Siro v črno. V osmino finala sta napredovala Barcelona in Tottenham.

Navijači Interja so po sedmih letih lahko znova spremljali tekme lige prvakov. Njihovi ljubljenci so se znašli v zahtevni skupini z Barcelono, Tottenhamom in PSV. Prav na vseh šestih tekmah so zaostajali, a tudi trikrat poskrbeli za popoln preobrat. Na tekmi zadnjega kroga so morali osvojiti več točk kot Tottenham v Barceloni.

Hitro vodstvo gostov, Icardi vrnil upanje

Mauro Icardi je najboljši strelec Interja. Foto: Reuters Ko so Katalonci hitro prešli v vodstvo, je bila naloga Interja še lažja, a je nato Hirving Lozano poskrbel za šok. Mehičan je povedel PSV v vodstvo, ki je trajalo do 73. minute. Takrat je najboljši strelec Interja Mauro Icardi izenačil na 1:1.

Črno-modrim se je nasmihalo napredovanje, a so iz Barcelone prišle neugodne novice. Londončani so prek Lucasa Moure izenačili na 1:1, tako da se je Inter ponovno na lestvici preselil na tretje mesto. Pri tem je tudi ostalo, saj do konca dvoboja ni dosegel zmagovitega zadetka. Handanović je tako odigral zadnjo tekmo v tej sezoni za Inter v ligi prvakov, spomladi pa bo evropsko pot nadaljeval v 1/16 finala evropske lige.

Van Bommel ni pozabil: Handanović bi moral prejeti rdeči karton

Mark Van Bommel se je maščeval črno-modrim za poraz v Eindhovnu. Foto: Reuters PSV, ki je na šestih tekmah osvojil dve točki, zapušča Evropo. V zadnjem nastopu je prekrižal načrte favoriziranemu Interju in pomagal Tottenhamu do dramatičnega preboja v osmino finala. Vodilnega nizozemskega prvoligaša je do pozitivnega rezultata v Italiji vodil poseben motiv.

Ko se je pomeril z Interjem v Eindhovnu, je kljub začetnemu vodstvu ostal brez točk (1:2), trener Mark Van Bommel pa je po bolečem porazu omenil očitek srbskemu sodniku Miloradu Mažiću, ki je Samirju Handanoviću za namerno igranje z roko krepko izven svojega kazenskega prostora pokazal ''le'' rumeni karton. Nekdanji nizozemski zvezdnik je bil prepričan, da bi moral Ljubljančan predčasno pod prho.

Tega ni pozabil, zato je bilo njegovo zadovoljstvo po remiju v Milanu, s katerim je preprečil napredovanje Interju, še toliko slajše. Bilo je tako veliko, da ga je v pogovoru za italijanske medije povezoval z maščevanjem.

''Prva tekma z Interjem je bila ključna. Handanović bi moral prejeti rdeči karton. Če bi se to zgodilo, bi morda nadaljevali evropsko sezono. Bilo bi nekaj neverjetnega, a moramo vseeno ostati realistični,'' se je nekdanji as Barcelone spominjal spornega trenutka z začetka oktobra.

Nogometaši Interja so v skupini lige prvakov zbrali enako število točk kot Tottenham (8), a so zaradi slabšega števila zadetkov v gosteh v medsebojnih dvobojih (2:1 v Milanu, 0:1 v Londonu) na lestvici zaostali za Londončani. Foto: Reuters

''Odigrali smo hrabro. Za razliko od prvih tekem v ligi prvakov smo v Milanu odigrali neprimerno bolje. Naša skupina je bila zelo zahtevna, a se lahko iz tekem veliko naučimo. Lahko bi končali skupino s štirimi točkami, a sta tudi dve bolje od ene. Točka na San Siru je čudovita,'' je bil zadovoljen nizozemski strateg.

Spalletti: Nismo odigrali slabo, a ...

Luciano Spalletti ni bil zadovoljen z učinkovitostjo v napadu. Foto: Reuters V domačem taboru je bilo razpoloženje povsem drugačno. ''Razočarani smo. Preveč smo bili nervozni in odigrali nepovezano. Na tekmi s tako velikim vložkom si tega ne bi smeli dovoliti,'' je po remiju, s katerim je osvojil končno tretje mesto, dejal trener Interja Luciano Spalletti.

''Nismo odigrali slabo, a bi bilo lahko bolje,'' je imel v mislih zlasti učinkovitost v napadu. Njegovi varovanci so proti vratom PSV udarili 22-krat, gostje pa na vsej tekmi le petkrat. A tudi to je bilo dovolj, da se je ena žoga znašla izza hrbta Handanovića in pokvarila prvo sezono Interja v ligi prvakov po sedmih sušnih letih.