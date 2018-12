Odločitev Skomine jezi Italijane, oglasil se je tudi Ancelotti

Znanega stratega je zmotila zlasti odločitev slovenskega delivca pravice v 13. minuti, ko je branilcu Liverpoola Virgilu van Dijku za brutalen prekršek nad napadalcem Napolija Driesom Mertensom pokazal rumeni karton. V taboru Neapeljčanov so prepričani, da so bili oškodovani.

Nizozemec, ki je v nogometnem svetu še vedno zapisan kot najdražji branilec vseh časov, saj so rdeči zanj Southamptonu plačali kar 85 milijonov evrov, bi si po mnenju gostov za grob prekršek nad Belgijcem zaslužil neposredno izključitev.

Sprva je odbil žogo, a nato s podplatom nevarno pokosil Mertensa. Kapetan nizozemske reprezentance ga je udaril neposredno nad gležnjem. Belgijec se je zvijal v bolečinah, van Dijk pa jo je odnesel z rumenim opozorilom. Na družbenih omrežjih se je sprožil plaz obtožb proti kriteriju slovenskega sodnika Damirja Skomine, ki naj bi bil za navijače Napolija preveč mil. Nekateri privrženci Liverpoola so na drugi strani mnenja, da si Nizozemec zaradi tega, ker je najprej izbil žogo, sploh ni zaslužil prekrška.

Kako bi moral Damir Skomina kaznovati Virgila Van Dijka po štartu nad Driesom Mertensom. To sploh ni bil prekršek. 2,19% +

Brez kartona. 2,19% +

Z rumenim kartonom. 65,57% +

Z neposredno izključitvijo. 26,23% +

To je bil prekršek ''za zapor''. 3,83% +

Ancelotti: To bi moral biti rdeči karton

Carlo Ancelotti bo z Napolijem spomladi naskakoval naslov v evropski ligi. Foto: Reuters O tem, da bi moral Van Dijk prejeti karton drugačne barve, je po tekmi razmišljal tudi trener poražene ekipe. "Ogledal sem si videoposnetek. To bi moral biti nedvomno rdeči karton. Ko bo VAR postal del lige prvakov, bo to odlično, a žal bo za nas že prepozno," je po porazu na Anfieldu, s katerim se je obrisal pod nosom za napredovanje med 16 najboljših, dejal Carlo Ancelotti.

Italijan, ki v ligi prvakov vodi že sedmi različni klub, je prepričan, da bi se Skomina s pomočjo sistema VAR odločil drugače in Nizozemca predčasno poslal pod prho. To bi bil velik udarec za izbrance Jürgena Kloppa, saj bi odigrali skoraj vso tekmo brez prvega obrambnega stebra. Ta si je za nastop prislužil zelo visoke ocene, saj je bil vseskozi huda ovira za napadalce Napolija.

Sporno posredovanje Van Dijka:

Vodstvo tekmovanja se je pred kratkim odločilo, da bodo sodniki lahko računali na pomoč VAR od izločilnega dela dalje, v katerem pa bosta iz skupine C zaigrala PSG, ki je v torek v Beogradu napolnil mrežo srčni Crveni zvezdi (4:1), in Liverpool.

Milik zapravil priložnost za 1:1

Mohamed Salah je osrečil Jürgena Kloppa. Foto: Reuters Rdeči so bili pred zadnjim krogom v nehvaležnem položaju, saj so za uresničitev cilja nujno potrebovali zmago nad Napolijem, ta pa v uvodnih petih krogih skupinskega dela sploh ni doživel poraza. Zmagoviti zadetek je v 34. minuti dosegel Mohamed Salah, v drugem delu pa je Sadio Mane tekmoval sam s seboj, kako zapraviti bolj zrelo priložnost za povišanje vodstva. Gostiteljem bi se lahko neučinkovitost pred vrati Napolija hudo maščevala.

Gostje, ki so šli v drugem delu na vse ali nič, da bi izenačili, so si najlepšo priložnost priigrali v sodnikovem podaljšku, ko poljski rezervist Arkadiusz Milik iz neposredne bližine ni premagal Allisona Beckerja. Vratar Liverpoola je rešil iz godlje hrvaškega branilca Dejana Lovrena, ki mu je Poljak ušel. Ubranil je najnevarnejši strel Napolija in pomagal rdečim do napredovanja, saj je Skomina kmalu za tem označil konec srečanja.

"Če bi vedel, da je tako dober, bi zanj plačal dvojno ceno," je nemški strateg Klopp po dvoboju pohvalil brazilskega vratarja, za katerega so rdeči poleti plačali 72,5 milijonov evrov. Za karizmatičnega trenerja Liverpoola torej za južnoameriškega čuvaja mreže ne bi bilo preveč niti 145 milijonov!

Virgil Van Dijk bo moral zaradi kazni rumenih kartonov počivati na prvi tekmi osmine finala. Žreb parov bo v ponedeljek. Foto: Reuters

Po tekmi pa se je Primorec znašel v središču zanimanja, saj so iz tabora Napolija priletele strupene puščice na njegovo sporno odločitev, ko je van Dijku pokazal "le" rumeni karton.

Tako je Skomina še drugič zapored v ligi prvakov na dvoboju med Liverpoolom in italijanskim tekmecem spravil v slabo voljo privržence velikana iz serie A. Spomladi je bila to na povratni polfinalni tekmi lige prvakov Roma, zdaj pa Napoli, ki bo evropsko sezono nadaljevala v 1/16 finala evropske lige. To je bil žalosten večer za italijanski nogomet, saj sta pred vrati osmine finala lige prvakov ostala tako Napoli kot tudi Handanovićev Inter.