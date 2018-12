Jan Oblak razočaran, v ligi prvakov mu ni enakega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vratar madridskega Atletica Jan Oblak je v torek ostal nepremagan na gostovanju v Belgiji. Ker pa je španski velikan pri Club Bruggeu osvojil le točko (0:0), je zapravil priložnost, da bi si zagotovil prvo mesto v skupini. Prehitela ga je Borussia Dortmund, ki je v gosteh ugnala Monaco (2:0), in s tem poskrbela za razočaranje v vrstah rdeče-belih. Slovenski čuvaj mreže ga po remiju ni skrival.

"To je bilo zahtevno srečanje. Šli smo na zmago, želeli osvojiti prvo mesto v skupini, a vedeli smo, da bomo imeli opravka z dobrim tekmecem. Club Brugge je to znova pokazal," je Jan Oblak, eden izmed 50 kandidatov za najboljšo enajsterico leta v Evropi, po gostovanju pri belgijskem prvaku povedal v pogovoru za spletno stran Evropske nogometne zveze (Uefa).

Na srečanju se je najbolj izkazal v 74. minuti dvoboja, ko je z nogo mojstrsko ustavil strel rezervista Luana Peresa. Ostalo je pri 0:0, rezultat pa se ni spreminjal vse do konca.

Atletico je skupinski del lige prvakov končal na drugem mestu, tako da ga lahko na žrebu doleti zelo zahteven tekmec. Foto: Reuters

"Žal nismo uresničili cilja. Osvojili smo točko, tako da smo razočarani. Moramo pa po drugi strani čestitati Club Bruggeu za točko in tretje mesto v skupini. Za njih je bil remi izjemen rezultat, nam pa ni zadostoval," je pojasnil Škofjeločan, ki je branil vso tekmo in še enkrat dočakal zadnji sodnikov pisk brez prejetega gola.

Oblak strokovnjak za nedotaknjene mreže To je bila že 21. tekma Oblaka, na kateri je v ligi prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno. Od sezone 2014/15, ko je stopil med vratnici Atletica, jih je v največjem klubskem tekmovanju zbral največ med vsemi vratarji, kar jih premore svetovna nogometna elita. V tem koledarskem letu je branil na 48 tekmah Atletica in jih brez prejetega zadetka končal kar 26.

V osmini finala proti Bayernu, Manchester Cityju oziroma Juventusu?

Atletico bi se lahko v osmini finala pomeril tudi z Juventusom. Foto: Guliver/Getty Images Atletico je skupinski del končal na drugem mestu. "Zdaj bomo čakali na žreb, kjer bomo izvedeli tekmeca. Niti ni tako pomembno, s kom se bomo pomerili. Če hočeš v tem tekmovanju iti daleč, moraš preskočiti vse ovire, bo pa vsekakor zelo težko," meni Oblak, eden izmed dveh slovenskih nogometašev, ki sta zaigrala v velikem finalu lige prvakov. Samozavestni čuvaj mreže je podobno kot pred njim Zlatko Zahović (Valencia) v finalu ostal praznih rok. Leta 2016 je v Milanu izgubil proti mestnemu tekmecu Realu.

V osmini finala bi ga lahko pričakal hud izziv. Med morebitnimi tekmeci v osmini finala so tudi Bayern München, Manchester City in Juventus, tako da bi lahko Oblak, Antoine Griezmann in druščina v ponedeljek na plesu kroglic v Nyonu - začetek bo ob 12. uri - dobili zelo neugodnega nasprotnika, proti katerem bodo lovili četrtfinalno vstopnico.

Jaka Bijol bo danes z moskovskim CSKA gostoval pri evropskem prvaku Realu. Foto: Reuters

Oblak bo edini slovenski udeleženec osmine finala lige prvakov. Njegov rojak in stanovski kolega Samir Handanović bo spomladi evropsko sezono z Interjem nadaljeval v evropski ligi. Po njegovih stopinjah bo skušal iti tudi 19-letni zvezni nogometaš moskovskega CSKA Jaka Bijol, a bo moral za dosego cilja presenetiti Real sredi Madrida, hkrati pa upati, da Viktoria doma ne premaga Rome.