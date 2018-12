Nov izbor, novo priznanje za Jana Oblaka

Jan Oblak, ki je bil letos tudi med 30 kandidati za zlato žogo, je v zadnjem času prisoten v prav vseh izborih za najboljše na svetu, zato niti najmanj ne preseneča, da se je znašel tudi med 50 kandidati za enajst mest, ki so na voljo v najboljši enajsterici leta po izboru Uefe, oziroma med petimi vratarji, ki so se znašli na eminentnem seznamu. Ob vratarju Atletico Madrida so to še Brazilec Alisson iz Liverpoola, Francoz Hugo Lloris iz londonskega Tottenhama, Kostaričan Keylor Navas iz Real Madrida in Nemec Marc-Andre ter Stegen.

Zanimivo, Italijana Gianluigija Buffona (Juventus in PSG) in Nemca Manuela Neuerja (Bayern München), ki sta bila najboljša vratarja po izboru Uefe v zadnjih petih letih (prvemu je to uspelo v letih 2017 in 2016, drugemu pa v obdobju med 2013 in 2015), ni med kandidati.

Bo šlo v tretje?

Oblak, ki je v letošnjem letu spet postavil številne mejnike in z Atleticom zmagal tudi v ligi Europa, se je med 50 nominiranci znašel tretjič v nizu. V letih 2016 in 2017 se Škofjeločanu ni uspelo prebiti v najboljšo enajsterico. Mu bo uspelo letos? Pomagate mu lahko tudi vi z glasovanjem na spletni strani Uefe. Mesta v idealni postavi leta bodo namreč določili njeni obiskovalci.

Rekorderja evropski prvak in svetovna prvakinja

Klub, ki se lahko pohvali z največ kandidati v letošnjem izboru Uefe, je evropski prvak Real Madrid. Pričakovana je tudi država, ki je na vrhu. Francija, ki je letos poleti osvojila naslov svetovne prvakinje, je dala kar enajst kandidatov.

Kandidati za ekipo leta 2018 po izboru Uefe:

Vratarji: Alisson (Liveprool, Brazilija), Hugo Lloris (Tottenham, Francija), Keylor Navas (Real Madrid, Kostarika), Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija), Marc-André ter Stegen (Barcelona, Nemčija).



Branilci: Virgil Van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Raphaël Varane (Real Madrid, Francija), Sergio Ramos (Real Madrid, Španija), Marcelo (Real Madrid, Brazilija), Diego Godín (Atletico Madrid, Urugvaj), Giorgio Chiellini (Juventus, Italija), Samuel Umtiti (Barcelona, Francija), Jordi Alba (Barcelona, Španija), Kalidou Koulibaly (Napoli, Senegal), Kostas Manolas (Roma, Grčija), Lucas Hernandez (Atletico Madrid, Francija), Jose María Gimenez (Atletico Madrid, Francija), Gerard Pique (Barcelona, Španija), Joshua Kimmich (Bayern München, Nemčija), John Stones (Manchester City, Anglija).



Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid, Hrvaška), N'Golo Kante (Chelsea Francija), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgija), James Milner (Liverpool, Anglija), Casemiro (Real Madrid, Brazilija), Isco (Real Madrid, Španija), Toni Kroos (Real Madrid, Nemčija), Paul Pogba (Manchester United, Francija), Ivan Rakitić (Barcelona, Hrvaška), David Silva (Manchester City, Španija), Miralem Pjanić (Juventus, Bosna in Hercegovina), Saul Níguez (Atletico Madrid, Španija), Eden Hazard (Chelsea, Belgija), Dimitri Payet (Marseille, Francija), Florian Thauvin (Marseille, Francija).



Napadalci: Lionel Messi (Barcelona, Argentina), Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugalska), Sadio Mane (Liverpool, Senegal), Kylian Mbappe (PSG, Francija), Neymar (PSG, Brazilija), Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Francija), Harry Kane (Tottenham, Anglija), Mohamed Salah (Liverpool, Egipt), Roberto Firmino (Liverpool, Brazilija), Edin Džeko (Roma, Bosna in Hercegovina), Robert Lewandowski (Bayern München, Poljska), Paulo Dybala (Juventus, Argentina), Luis Suarez (Barcelona, Urugvaj), Edinson Cavani (PSG, Urugvaj), Gareth Bale (Real Madrid, Wales).