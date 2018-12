Nov šov Slovenca v Avstriji, sijajen teden Luke Elsnerja

Ta konec tedna so v ognju številni slovenski nogometaši na delu v tujini. V nedeljo se je od reprezentantov s podajo v Italiji izkazal Miha Zajc. Od tistih, ki jih v izbrani vrsti ni, je v Avstriji spet navdušil Rajko Rep, ki spada med najboljše igralce v tamkajšnji prvi ligi v tej sezoni. Tokrat je v slovenskem obračunu proti Zlatku Dediću in Patriku Elerju zabil dva gola. Veliko razlogov za veselje ima v Belgiji tudi trener Luka Elsner. Marko Nunić se je ponovno vpisal med strelce v Grčiji.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Slaviša Stojanović do nove zmage Slaviša Stojanović Foto: Vid Ponikvar Potem ko je med tednom nesrečno ostal brez zmage v gosteh pri Septemvriju in izgubil novi dve točki, še sedmo in osmo v zadnjih štirih prvenstvenih krogih, je nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović z Levskim v prvi bolgarski ligi nekoliko izgubil stik z vodilnim Ludogorcem. Na tretjem mestu za njim zaostaja za sedem točk. Kljub temu Stojanović ostaja pri vrhu in na tretjem mestu, na katerem ima točko zaostanka za mestnim tekmecem CSKA. Levski je namreč v soboto doma premagal Etar pred domačimi navijači z 2:1 in je po 19 odigranih tekmah pri 41 točkah. Sijajen teden Luke Elsnerja Luka Elsner Foto: Vid Ponikvar Z Unionom Saint-Gilloisejem je nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner med tednom prišel do četrtfinala pokalnega tekmovanja v Belgiji, kar temu klubu, ki se sicer lahko pohvali s kar enajstimi naslovi prvaka, a je zadnjega osvojil daljnega leta 1935, ni uspelo že 50 let.



Sijajen teden je v nedeljo zaključil z zmago z 2:0 nad Lommlom v gosteh v drugi belgijski ligi, po kateri je na prvenstveni lestvici skočil na tretje mesto. V prvih štirih krogih drugega dela drugoligaškega tekmovanja v drugi belgijski ligi je osvojil sedem točk.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jana Oblak je še 102., odkar je njegov član, zaklenil vrata Atletico Madrida. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdorio je v soboto v prvi italijanski ligi čaka z 2:2 remizirala pri Laziu v Rimu. Mariborčan je tudi tokrat sedel na klopi in ni igral.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra. Tako je bilo tudi v soboto, ko je Pafos v ciprskem prvenstvu doma z 1:0 premagal AEK Larnaco.

Matic Kotnik: Panionos bo na delu v ponedeljek, ko se bo v 13. krogu grškega prvenstva pomeril z Levadiakosom.

Jan Oblak: z Atletico Madridom, ki se poteguje za vrh in je bil pred tem krogom na tretjem mestu s tremi točkami zaostanka za vodilno Barcelono, je v soboto doma s 3:0 premagal Alaves, ki je presenečenje sezone in je na četrtem mestu. Imel je nekaj dela in ustavil tri strele, a poskrbel, da so njegova vrata spet ostala nedotaknjena. Škofjeločan je zdaj še 102. v 183 nastopih v majici Atletica zaklenil vrata Madridčanov. To je vratarju, ki za Slovenijo ni igral že več kot eno leto, uspelo devetič v tej sezoni v 21. nastopu.

Mihi Blažiču gre odlično v majici Ferencvaroša na Madžarskem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: odigral je vseh 90 minut pri zadnji predstavi Slovana iz Bratislave v letošnjem letu. Vodilni slovaški prvoligaš je na domačem štadionu s kar 5:2 premagal Žilino. Na zimski premor odhaja s kar osmimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Jure Balkovec: Hellas Verona je med tednom počivala. Nov drugoligaški izziv bo dočakala v nedeljo, ko jo ob 21. uri čaka gostovanje pri Beneventu.

Miha Blažič: na predzadnji tekmi Ferencvaroša v prvem delu sezone je spet sodeloval od prve do zadnje minute in soigralcem pomagal do prvenstvene zmage s 3:2 nad ekipo Mezokoveds-Zsory. Ferencvaroš je vodilni madžarski prvoligaš.

Matija Boben: Rostov je v ruski premier ligi v z 0:1 izgubil pri ekipi Krila Sovjetov. Slovenski branilec je sedel na klopi gostov, a spet ni dočakal priložnosti za igro.

Antonio Delamea Mlinar: klub New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: Osijek je v hrvaškem prvenstvu v nedeljo z 2:1 zmagal v gosteh pri Gorici. Tudi s pomočjo slovenskega bočnega branilca, ki je odigral vseh 90 minut in se v statistiko vpisal z rumenim kartonom.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev zaradi poškodbe po koncu reprezentančnega premora še ni stopil na igrišče. Tako je bilo tudi v nedeljo, pa čeprav se je znašel na klopi Ufe, ki je z 1:1 remizirala pri Krasnodarju.

Luka Krajnc: pri sobotem hudem porazu Frosinoneja v gosteh pri Napoliju z 0:4 v italijanski prvi ligi ni sodeloval. Ni ga bilo niti na klopi gostov.

Miha Mevlja: slovenski branilec, ki je v zadnjem času po daljšem obdobju neigranja spet dobival priložnost, tokrat spet ni igral. Boleč poraz Zenita v ruski premier ligi proti Rubinu Kazanu z 1:2 pred domačimi navijači si je ogledal s klopi. Zenit kljub spodrsljaju ohranja prvo mesto na lestvici.

Nemanja Mitrović: tretjeuvrščena Jagiellonia je v poljski prvi ligi v soboto z 2:2 remizirala pri Wisli Krakov. Igral je vso tekmo.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je v nedeljo v hrvaškem prvenstvu, v katerem premočno vodi, prišel do nove zmage in z 2:0 odpravil Inter Zaprešić na gostujočem igrišču. Tudi s pomočjo Ljubljančana, ki je igral 66 minut. Ko je odšel na klop, je bil na semaforju že končni izid.

Aljaž Struna: Palermu gre odlično in je v drugi italijanski ligi vodilni. V soboto je prišel do nove zmage in s 3:1 v gosteh premagal Padovo. Pirančana tokrat ni bilo niti na klopi gostov, saj ima težave s poškodbo.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco je v ciprskem prvenstvu z Anorthosisom v nedeljo doma s 3:1 odpravil Doxo. Igral je vso tekmo.

Nejc Skubic: s Konyasporjem je v prvi turški ligi v soboto z 0:3 izgubil pri Trabzonsporju. Tudi tokrat je igral od prve do zadnje minute.

Miha Zajc je prispeval podajo za pomembno zmago Empolija v lovu na obstanek med italijansko prvoligaško druščino. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v ruski premier ligi v soboto doma z 2:1 premagal FC Yenisey Krasnoyarsk. Mladi slovenski vezist je tekmo začel na klopi Moskovčanov, v igro pa vstopil v 54. minuti, ko je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Domen Črnigoj: Lugano je v prvi švicarski ligi v nedeljo v zanimivi prvenstveni tekmi doma remiziral s Sionom z 2:2. Slovenski vezist zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji, ni igral.

Josip Iličić: Kranjčan, ki je na zadnji reprezentančni tekmi v tem letu nosil kapetanski trak, je moral zaradi kazni preskočiti tudi nedeljsko gostovanje v Vidmu pri Udineseju, ki ga je Atalanta premagala s 3:1.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal javnost z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, je z RB Leipzigom v soboto v prvi nemški ligi v Freiburgu doživel hud polom. Izgubil je z 0:3, trener Leipziga pa je bil očitno nezadovoljen z njegovo predstavo, saj je bil prav slovenski vezist tisti, ki je moral pri gostih kot prvi z igrišča. Na klop ga je poklical po 64 minutah igre, ko je bilo na semaforju že 3:0.

Rene Krhin: vezist Slovenije, ki ga zaradi poškodbe ni bilo na zadnji reprezentančni akciji, bi moral v prvi francoski ligi v soboto z Nantesom gostovati pri Nimesu, a je bila tekma zaradi protestov, ki potekajo po francoskih ulicah, odpovedana.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare je v prvi italijanski ligi v nedeljo z 1:1 remiziral v gosteh pri Genoi. Belokranjec, ki je na zadnji prvenstveni tekmi zadel kar dvakrat, se tokrat ni vpisal med strelce, je pa odigral vseh 90 minut.

Žan Majer: Rostov je v ruski premier ligi v z 0:1 izgubil pri ekipi Krila Sovjetov. Slovenski vezist je sedel na klopi gostov, a spet ni dočakal priložnosti za igro.

Rajko Rotman: Kayserispor je v hudi krizi, saj je izgubil zadnje štiri tekme v prvi turški ligi in zdrsnil na predzadnje mesto. V ponedeljek ob 18. uri ga čaka gostovanje pri Kasimpasi.

Leo Štulac: pri nedeljskem remiju Parme z 1:1 pred domačimi navijači s Chievom ni sodeloval. Vso tekmo je presedel na klopi.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je v soboto s 4:0 zmagal v gosteh v Lvivu pri Karpatyju, a se tokrat slovenski reprezentant, ki je bil v zadnjem času v izjemni strelski formi, ni vpisal med strelce. V statistiki se je znašel zgolj z rumenim kartono. Vojničan zdaj odhaja na zimski premor, v prvem delu pa je zabil devet golov. Dinamo je v ukrajinski premier ligi na drugem mestu. Za vodilnim Šahtarjem zaostaja za sedem točk.

Miha Zajc: v nedeljo se je izkazal v italijanskem prvenstvu pri pomembni zmagi njegovega Empolija v neposrednem obračunu moštev, ki se borijo za obstanek. V Toskani je Empoli premagal Bologno z 2:1, primorski vezist pa je v 80. minuti prispeval podajo za zmago domačih z 2:1. Na igrišče je prišel v 54. minuti, ko je bil izid 1:1. V tej sezoni je v prvenstvu prispeval dva gola in dve asistenci.

Za Andražem Šporarjem je sijajna polovica sezone v majici Slovana iz Bratislave. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: na dveh od zadnjih treh tekem za Saint Etienne je zadel, a svojega strelskega niza ta konec tedna ne bo mogel nadaljevati, saj je bila tekma francoskega prvenstva med Saint Etiennom in Marseillom, ki bi morala biti v nedeljo, odpovedana zaradi protestov proti vladi, ki v teh dneh potekajo v Franciji. To bi bil sicer derbi dveh najtrofejnejših francoskih klubov, oba sta osvojila deset prvenstvenih lovorik in imata tudi najbolj goreče navijače v Franciji. Tudi zato so se v vodstvu tekmovanja odločili, da tekmo prihranijo za nekoliko mirnejše čase.

Roman Bezjak: Tretjeuvrščena Jagiellonia je v poljski prvi ligi v soboto z 2:2 remizirala pri Wisli Krakov. Korošec ni igral, saj je kaznovan zaradi rdečega kartona, moral bo počivati na kar štirih tekmah prvenstva, tako bo lahko naslednjič v prvenstvu pomagal soigralcem šele 26. februarja 2019.

Tim Matavž: zaradi hude poškodbe to koledarsko leto ne more več pomagati soigralcem Vitesseja, ki so v nedeljo v nizozemskem prvenstvu v gosteh pri NAC Bredi izgubili z 1:2.

Andraž Šporar: odigral je vseh 90 minut pri zadnji predstavi Slovana iz Bratislave v letošnjem letu. Vodilni slovaški prvoligaš je na domačem štadionu s kar 5:2 premagal Žilino. Ljubljančan, ki je igral vso tekmo, je v 40. minuti zadel z enajstih metrov in Slovan popeljal v vodstvo s 3:0. To je bil že njegov 15. prvenstveni gol v prvi polovici sezone (skupaj jih je v prvem delu sezone prispeval kar 19), tako da na zaslužen zimski premor odhaja s petimi goli naskoka na vrhu lestvice strelcev prve slovaške lige. Statistika, zaradi katere bo prav gotovo vroča "roba" na zimski nogometni tržnici in prav zanimivo bo spremljati, ali se bo pozimi spet selil. Tudi Slovanu gre zelo dobro. Na zimski premor odhaja s kar osmimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na katerem koli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Arsenal : Huddersfield Town 1:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Mansfield Town : Notts County 2:0 Igral je 81 minut in prejel rumen karton. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Hartberg : Wacker Innsbruck 2:2 Igral je vso tekmo in v 35. minuti prispeval podajo za prvi gol Wackerja. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Hartberg : Wacker Innsbruck 2:2 Igral je v drugem polčasu. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Wacker Innsbruck 2:2 Igral je vso tekmo in zabil oba gola za domače. Najprej je v 5. minuti uspešno realiziral enajstmetrovko in zadel za 1:0, v 39. minuti pa je zadel za 2:1. Zdaj je pri šestih prvenstvenih golih v tej sezoni. Ob tem je prispeval še šest podaj in spada med najboljše posameznike v ligi. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Konec jesenskega dela. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Lokeren 1:0 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Konec sezone. Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Dino Martinović (Vereja) Bolgarija, 1. liga Vereja : CSKA Sofija 0:1 Igral je od 54. minute. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Černomorec : Lokomotiv Plovdiv 2:0 Igral je 80 minut. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Alki Oroklini : Omonia Nikozija 0:2 Ni igral. Sedel je na klopi. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos : AEK Larnaca 1:0 Igral je 83 minut in prejel rumen karton. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Med tednom brez tekme. Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Med tednom brez tekme. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Konec sezone. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Amiens 1:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Strasbourg : Caen 2:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panioniois - Levadiakos, ponedeljek 18.30 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga PAOK : Larissa 2:1 Odigral je vso tekmo. V 33. minuti se je vpisal med strelce, povedel Larisso v vodstvo in dosegel tretji zadetek v grškem prvenstvu v tej sezoni. V pokalu je dodal še dva. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Parma : Chievo 1:1 Igral je do 75. minute. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Parma : Chievo 1:1 Igral je od 75. minute. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Juventus : Inter 1:0 Igral je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : SPAL 1:1 Ni igral. Sedel je na klopi. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia : Ascoli 1:0 Ni igral, ni ga bilo na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Pescara : Carpi 2:0 Igral je vso tekmo. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, pokal Urawa Reds : Vegalta Sendai 1:0 Igral je od 95. minute. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Puškaš : Paksi 1:1 Igral je vso tekmo. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga St. Andrews : Floriana 0:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Erzgebirge Aue 0:5 Igral je od 64. minute. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen : Hansa Rostock 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Carl Zeiss Jena : Meppen 1:2 Igral je vso tekmo in prejel rumeni karton. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Voldendam : Twente 1:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, dodatne kvalifikacije za 1. ligo Aalesund : Stabaek 1:1 Ni igral. Sedel je na klopi. Stabaek je na prvi tekmi zmagal z 1:0 in se tako rešil pred izpadom v drugo ligo. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Piast Gliwice 2:2 Igral je do 93. minute, v 53. minuti pa zadel za 2:1. To je bil njegov tretji prvenstveni gol sezone. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gydnia - Cracovia Krakow, ponedeljek 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Piast, Gliwice 2:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakow : Jagiellonia 2:2 Ni igral. Sedel je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Wisla Plock 2:2 Igral je vso tekmo. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin : Zaglebie Sosnowiec 1:0 Ni igral, sedel je na klopi. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva : Ural 4:0 Igral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Krasnodar : Ufa 1:1 Igral je v drugem polčasu. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Lokomotiva Moskva : Orenburg 2:1 Ni igral, sedel je na klopi. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Rostov 1:0 Igral je vso tekmo in prejel rumen karton. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Young Boys : Thun 3:2 Igral je 57. minut. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen : Kriens 3:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Galatasaray : Rizespor 2:2 Igral je od 85. minute. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor : Antalyaspor 0:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC, končnica Izpadel je iz končnice.