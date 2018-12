Elsner popeljal belgijski Union do največjega uspeha v 50 letih

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Slaviša Stojanović ni imel sreče Slaviša Stojanović ne more biti zadovoljen. Foto: zajem zaslona Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je v sredo v bolgarskem prvenstvu, v katerem je bil pred časom na vrhu, potem pa se po dveh porazih v zadnjih treh krogih od njega nekoliko oddaljil, doživel novo razočaranje.



Z Levskim je gostoval pri mestnem tekmecu Septemvriju, ki zaseda predzadnje mesto na lestvici, a ni uspel zmagati, čeprav je dvakrat vodil. Za končnih 2:2 so domači zadeli v 94. minuti in Ljubljančanu ukradli pomembni dve točki. Zanimivo, da je na podoben način izpadel že v pokalnem tekmovanju, potem ko je nasprotnik prišel do gola, s katerim je izsilil izenačenje in potem enajstmetrovke, po katerih je Levski izgubil, v zadnji minuti. Levski, ki je bil nazadnje bolgarski prvak leta 2009, skupno pa kar 26-krat, za vodilnim Ludogorcem, ki je v četrtkovem derbiju remiziral s CSKA, zaostaja sedem točk. V tem koledarskem letu bodo v Bolgariji odigrali še tri kroge. Luka Elsner med najboljših osem Luka Elsner je Union v belgijskem pokalu popeljal med najboljših osem. Foto: Sportida Union St. Gilloise v drugi belgijski ligi pod vodstvom Luke Elsnerja zaseda mesta pri vrhu, v pokalu pa mu gre še bolje, saj se je po odmevni zmagi nad Anderlechtom najprej uvrstil v osmino finala, v četrtek pa še med najboljših osem! Nekdanji trener Domžal, Olimpije in Pafosa je izbrance na domačem štadionu Joseph Marien v Bruslju v četrtek popeljal do zmage nad tretjeligaško ekipo Knokke (3:2), ki je v zadnjem pokalnem nastopu pred tem senzacionalno v gosteh izločila Standard Liege. Union je v zadnjih 20 minutah igral z igralcem manj, manjkal je tudi najboljši strelec Malijec Youssoufou Niakate, a je Elsnerjeva četa zadržala prednost. V četrtfinalu se bo že čez slaba dva tedna pomerila s prvoligašem Genkom. Med najboljših osem se je v Belgiji uvrstilo šest prvoligašev ter dva predstavnika druge lige, Mechelen in Elsnerjev Union, ki je s tem postavil najboljši pokalni rezultat v zadnjih 50 letih. Nazadnje se je v četrtfinale uvrstil namreč daljnega leta 1968.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vid Belec se je s Sampdorio prebil v osmino finala pokalnega tekmovanja v Italiji. Ponovno je dvoboj spremljal s klopi. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v torek zvečer v četrtem krogu italijanskega pokala izkoristila prednost domačega igrišča proti Spalu iz Ferrare (2:1) in se uvrstila med 16 najboljših. Mariborčan, ki je letos branil na vseh tekmah slovenske reprezentance, v klubu še vedno ni dočakal prvih minut v tej sezoni. Čeprav na pokalni tekmi ni bilo na vratih nekdanjega italijanskega prvaka v tej sezoni izjemnega in standardnega vratarja Emila Audera, je Belec znova obsedel na klopi, saj je trener Marco Giampaolo med vratnici postavil Brazilca Rafaela.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra. Pafos je v sredo v prvem krogu ciprskega prvenstva gostoval pri vodilnem drugoligašu Olympiakosu v Nikoziji in zmagal s 5:0.

Matic Kotnik: Panionos je sredi tedna počival. Nov izziv ga čaka v ponedeljek, ko se bo v 13. krogu grškega prvenstva pomeril z Levadiakosom.

Jan Oblak: slovenski vratar je prejšnji teden petdesetič nastopil v Evropi in poskrbel za nov mejnik slovenskega nogometa, v ponedeljek pa je v točkovanju dobitnika zlate žoge zasedel 25. mesto. Atletico Madrid je v sredo na povratni tekmi 1/16 finala španskega pokalnega tekmovanja premagal nižjeligaša Sant Andreu s 4:0 in tako s skupnim izidom 5:0 pričakovano napredoval. Škofjeločan v pokalnem tekmovanju mesto med vratnicama prepušča Antoniu Adanu, tako je bilo tudi tokrat. Visoko zmago svojega kluba si je ogledal s klopi.

Nemanja Mitrović se je z Jagiellonio uvrstil v četrtfinale poljskega pokala. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaš Slovan je med tednom počival in se pripravljal na zadnjo tekmo jesenskega dela, v kateri bo v soboto gostil Žilino.

Jure Balkovec: Hellas Verona je med tednom počivala. Nov drugoligaški izziv bo dočakala v nedeljo, ko jo čaka gostovanje pri Beneventu.

Miha Blažič: vodilni madžarski prvoligaš Ferencvaroš je v sredo v osmem krogu pokalnega tekmovanja zlahka, s 4:0 zmagal pri nižjeligašu Senyo Carnifex. Slovenski branilec je igral od 65. minute.

Matija Boben: Rostov je v sredo v pokalnem derbiju v prvi tekmi četrtfinala z 2:2 remiziral pri Krasnodarju. Primorec je v tej sezoni pri trenerju bolj ali manj na stranskem tiru. Tudi tokrat ni igral. Vso tekmo je presedel na klopi. Povratna tekma bo odigrana šele 23. februarja 2019.

Antonio Delamea Mlinar: klub New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: po porazu z Rijeko v prvenstvu je Osijek padel na četrto mesto, je pa zato v sredo dobil zadoščenje v pokalu, v katerem je premagal in izločil splitski Hajduk. V sredo ga je pred domačimi navijači premagal z 2:1 in se uvrstil v polfinale. Slovenski branilec zaradi kazni ni smel nastopiti.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev zaradi poškodbe po koncu reprezentančnega premora še ni stopil na igrišče. Med tednom nima obvez, saj je že izpadel iz ruskega pokala. Bo nared za dvoboj konec tedna, ko bo v 17. krogu ruskega prvenstva gostoval pri Krasnodarju?

Luka Krajnc: Frosinone med tednom ni bil dejaven. Pripravlja se za sobotno gostovanje v italijanskem prvenstvu, ko se bo ob 15. uri predstavil v Neaplju.

Miha Mevlja: vodilni ruski prvoligaš Zenit je med tednom počival, saj je že izpadel iz ruskega pokala. V začetku prejšnjega meseca ga je izločil Rostov. Zenit bo v prvenstvu na delu v nedeljo, ko bo v St. Peterburgu pričakal Rubin Kazan. To bo zadnja tekma v tem koledarskem letu, na kateri si lahko zagotovi naslov jesenskega prvaka.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia je v torek v osmini finala poljskega pokala v gosteh premagala Arko Gdynio z 2:0. Ljubljančan je odigral vso tekmo. Rumeno-rdeči so premagali Arko že prejšnji teden v prvenstvu.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb ima v hrvaškem prvenstvu prednost devetih točk pred najbližjima zasledovalcema, zagrebško Lokomotivo in Bišćanovo Rijeko, v pokalu pa se je v sredo prebil med najboljše štiri, potem ko je pred domačimi navijači z 1:0 premagal Slaven Belupo iz Koprivnice. Slovenski branilec je tudi tokrat igral od prve do zadnje minute.

Aljaž Struna: Palermu gre odlično v drugi italijanski ligi. V soboto bo gostoval v Padovi, nastop Pirančana pa je zaradi zdravstvenih težav pod vprašajem.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco je v sredo z Anorthosisom v ciprskem pokalu gostoval pri drugoligašu Akritasu in ga premagal s 7:0. Slovenski branilec je igral vso tekmo.

Nejc Skubic: s Konyasporjem je v tej sezoni že izpadel iz pokala. V soboto ga čaka zahtevno gostovanje v prvenstvu pri Trabzonsporju.

Jasmin Kurtić je v torek izpadel v italijanskem pokalu. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v ruskem pokalu že izpadel. V soboto se bo v prvenstvu pomeril z Jenisejom.

Domen Črnigoj: zaradi poškodbe na zadnji reprezentančni akciji je moral preskočiti tudi zadnje dvoboje Lugana. Njegov klub se bo v nedeljo v prvenstvu pomeril s Sionom.

Josip Iličić: Kranjčan, ki je na zadnji reprezentančni tekmi v tem letu nosil kapetanski trak, bo moral zaradi kazni preskočiti tudi nedeljsko gostovanje v Vidmu pri Udineseju. Atalanta se bo pokalu pridružila v osmini finala.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal javnost z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, bo med tednom počival. Nemške zelenice namreč za razliko od večine v Evropi v teh dneh mirujejo. Rdeči biki bodo v soboto gostovali v Freiburgu.

Rene Krhin: vezist Slovenije je zaradi poškodbe odpovedal zadnjo reprezentančno akcijo, v prejšnjem krogu pa zaradi zdravstvenih težav izpustil dvoboj v St. Etiennu (0:3). Za sredin obračun v francoskem prvenstvu proti Marseillu, ki ga je Nantes dobil s 3:2, je bil nared, zato je sedel na klopi, a priložnosti za igro ni dobil.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare je v torek v četrtem krogu italijanskega pokala gostoval v Genovi pri Sampdorii in izpadel. Izgubil je z 1:2. Belokranjec, ki je na zadnji prvenstveni tekmi dosegel dva zadetka, je v igro vstopil v 71. minuti. Takrat je bil rezultat 1:1, gostitelji pa so zmagoviti gol dosegli osem minut pred koncem prek Poljaka Dawida Kownackija.

Žan Majer: Rostov je v sredo v prvi četrtfinalni tekmi ruskega pokala gostoval pri Krasnodarju in remiziral z 2:2. Štajerec, ki je v tej sezoni bolj ali manj na stranskem tiru, je igral do 63. minute, šest minut pred tem pa prejel rumen karton. Ko je odšel na klop, je njegov klub zaostajal z 1:2.

Rajko Rotman: Kayserispor se je po nizu slabih rezultatov znašel v težavah, saj v turškem prvenstvu na lestvici zaseda šele predzadnje mesto. Je bil pa zato uspešen v prvi tekmi 1/16 finala turškega pokala, potem ko je v sredo z 2:1 zmagal pri drugoligašu Altayu v Izmirju. Mariborčana, ki ima težave s poškodbo, ni bilo niti na klopi gostov.

Leo Štulac: Parma je v italijanskem pokalu izpadla že poleti proti Pisi, tako je med tednom počivala. Konec tedna bo v serie A gostila Chievo.

Benjamin Verbič: kijevskemu Dinamu v ukrajinskem prvenstvu ne gre vse po načrtih, saj zaseda šele tretje mesto. Za vodilnim Šahtarjem zaostaja devet točk. Med tednom ni bil dejaven, v soboto pa bo gostoval v prvenstvu ob 13. uri v Lvivu pri Karpatyju.

Miha Zajc: reprezentant z največ zadetki v majici v letošnjem letu je z Empolijem že izpadel v italijanskem pokalu, tako da ga nova naloga čaka šele konec tedna, ko se bo v derbiju začelja udaril z Bologno.

Robert Berić je v sredo gostoval pri Bordeauxu in v igro vstopil v 85. minuti. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne je v sredo v francoskem prvenstvu z 2:3 izgubil proti Bordeauxu. Krčan je kljub temu, da je na zadnjih dveh tekmah zadel, tekmo začel na klopi in na igrišče prišel šele v 85. minuti. Takrat je bil izid še 2:2, potem pa so domačini z golom v zadnji minuti poskrbeli, da so Krčan in soigralci ostali brez samcate točke.

Roman Bezjak: Jagiellonia je v torek v osmini finala poljskega pokala v gosteh premagala Arko Gdynio z 2:0, Korošec pa ni dočakal priložnosti za nastop. Rumeno-rdeči so premagali Arko že prejšnji teden v prvenstvu. Korošec je na tisti tekmi v zadnji minuti po prekršku nad Marcusom Silvo prejel rdeči karton, zaradi katerega bo moral počivati kar na štirih tekmah prvenstva. Tako bo lahko naslednjič v prvenstvu pomagal soigralcem šele 26. februarja 2019.

Tim Matavž: zaradi hude poškodbe to koledarsko leto ne more več pomagati soigralcem Vitesseja, ki se pripravljajo na nedeljsko tekmo nizozemskega prvenstva proti NAC Breda.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaš Slovan je med tednom počival in se pripravljal na zadnjo tekmo jesenskega dela, v kateri bo v soboto gostil Žilino. Ljubljančan je s 14 zadetki najboljši strelec tekmovanja. Šporar želi kljub nekaterim mikavnim ponudbam iz različnih držav ostati v Bratislavi in na novem štadionu, ki bo odprt konec februarja 2019, proslavljati naslov državnega prvaka. Šporar je v tej sezoni v vseh tekmovanjih prispeval že 19 zadetkov in pet asistenc.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Bournemouth : Huddersfield Town 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, tekmovanje EFL Mansfield Town : Bury 0:1 V igro je vstopil v 46. minuti. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Med tednom brez tekme. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Med tednom brez tekme. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Med tednom brez tekme. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Konec jesenskega dela. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, pokal, osmina finala Royal Excel Mouscron : Oostende 7:8 po 11-m (3:3) Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Konec sezone. Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela. Dino Martinović (Vereja) Bolgarija, 1. liga Vitoša Bistrica : Vereja 2:0 Odigral je vso tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Lokomotiv Plovdiv : Botev Plovdiv 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, pokal Omonia Nikozija : Onisilos Sotira 3:0 Ni igral. Matija Širok (Pafos) Ciper, pokal Olympiakos Nikozija : Pafos 0:5 Ni igral. Sedel ja na klopi. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Med tednom brez tekme. Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Med tednom brez tekme. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Konec sezone. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Dijon : Guingamp 2:1 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen : Nimes 1:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Med tednom brez tekme. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Med tednom brez tekme. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Med tednom brez tekme. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Kerala Blasters : Jamshedpur 1:1 V igro je vstopil v 80. minuti. Valter Birsa (Chievo) Italija, pokal Chievo : Cagliari 1:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, pokal Chievo : Cagliari 1:2 Igral je vso tekmo, bil kapetan svoje ekipe in se v statistiko vpisal z rumenim kartonom. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Med tednom brez tekme. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Virtus Entella 6:7 po 11-m (3:3) Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Med tednom brez tekme. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Med tednom brez tekme. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, pokal Urawa Reds : Kashima Antlers 1:0 Ni igral. Sedel je na klopi. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Penzügyor : Akademija Puškaš 0:6 Ni igral. Ivica Guberac (Floriana) Malta, pokal Med tednom brez tekme. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Med tednom brez tekme. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Med tednom brez tekme. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Med tednom brez tekme. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Med tednom brez tekme. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, dodatne kvalifikacije za 1. ligo Stabaek : Aalesund 1:0 Ni igral, sedel je na klopi. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Med tednom brez tekme. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, pokal, osmina finala Arka Gdynia : Jagiellonia Bialystok 0:2 Ni kandidiral za tekmo. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Med tednom brez tekme. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Med tednom brez tekme. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Med tednom brez tekme. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Med tednom brez tekme. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, pokal Spartak Moskva : Ural 1:1 Ni igral. Sedel je na klopi. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Med tednom brez tekme. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Med tednom brez tekme. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Med tednom brez tekme. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Med tednom brez tekme. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Med tednom brez tekme. Matic Fink (Rizespor) Turčija, pokal Rizespor : Balikesirspor 0:2 Igral je vso tekmo. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Med tednom brez tekme. Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC, končnica Izpadel je iz končnice.