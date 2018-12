Pestro na tribunah, Oblak v pogovoru s predsednikom Reala

Superklasični južnoameriški derbi med velikanoma iz Buenosa Airesa je v Madridu spremljala smetana svetovnega nogometa. Na tribunah so novemu južnoameriškemu prvaku River Platu, ki je s 3:1 premagal Boco Juniors, zaploskali tudi nekateri znani Slovenci. Med drugimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, vratar Atletica Jan Oblak in napadalec Maribora Luka Zahović.

Na dvoboju, ki je dvigoval ogromno zanimanja zaradi takšnih in drugačnih razlogov, so se zgodovinskega naslova veselili nogometaši in privrženci River Plata. Še zadnjič je bil finale pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, odigran z dvema finalnima tekmama.

Če se je prva med Boco Juniors in River Platom na sloviti Bomboneri končala brez zmagovalca (2:2), pa do povratne, ki bi morala potekati na Monumentalu, ni in ni prišlo. Zaradi divjanja navijačev, v katerem so krajšo potegnili celo nekateri nogometaši Boce, je bila tekma večkrat prestavljena, nato pa je bil sprejet dogovor, da se celotna povorka preseli v Madrid.

Dramatične zadnje sekunde

River Plate si je z zmago zagotovil tudi nastop na svetovnem klubskem prvenstvu. Foto: Guliver/Getty Images Na štadionu Santiago Bernabeu, prvem na svetu, ki je gostil finale lige prvakov (nekdaj pokala državnih prvakov - 1957, 1969, 1980 in 2010), evropskega prvenstva (1964), svetovnega prvenstva (1982) in pokala libertadores (2018), velika rivala nista ponudila pretirano vrhunske ravni nogometa. Sladokusci niso prišli na svoj račun, a je obračun, nabit s čustvi in bučno množico gorečih navijačev, vseeno poskrbel za izjemen zaključek.

V podaljšku je River izkoristil igralca več in v drugem delu dvakrat zatresel mrežo Boce. V zadnji minuti bi lahko slednja izenačila na 2:2 in izsilila loterijo kazenskih udarcev, a je Leonardo Jara v igri na vse ali nič zatresel okvir vrat, nato pa je v zadnjih sekundah Gonzalo Martinez stekel sam proti praznemu golu in postavil končnih 3:1. Poleg Kolumbijca Juana Fernanda Quintera, ki je z dovršenim strelom zabil za 2:1, je prejel tudi najvišjo oceno za nastop.

Messi doživel nevsakdanjo čast

Argentinski spektakel, oddaljen dobrih deset tisoč kilometrov od Buenos Airesa, je na tribunah spremljalo ogromno zvezdniških imen iz sveta nogometa. Tekmo si je v družbi družinskih članov in soigralcev Barcelone ogledal tudi Lionel Messi.

Varios jugadores del #Barça disfrutaron de la final de la #CopaLibertadores



Tras entrenar por la mañana, Messi, Alba, Piqué, Vidal y Busquets se trasladaron a Madrid para poder vivir en directo la final en la cual River superó a Boca en la prórroga. pic.twitter.com/6t0uic8q0K — Més que un club 🏆🏆 (@somesqueunclub) December 10, 2018

Kapetan gavčev, ki se še ni odločil, ali bo po velikem razočaranju na SP v Rusiji nadaljeval reprezentančno pot, v karieri za razliko od številnih slavnih rojakov ni nikoli zaigral v dresu katerega izmed velikanov iz Buenos Airesa. Je otrok Newell's Old Boys iz Rosaria, v soboto pa je Barceloni z dvema zadetkoma pomagal do velike zmage nad Espanyolom (4:0).

Dan pozneje je bil v vlogi gledalca v VIP-loži deležen posebne časti, saj so mu v en glas zaploskali navijači obeh klubov. Redka scena, ki se je zgodila na enem najbolj kultnih nogometnih objektov na svetu in vsaj za trenutek združila srca razgretih klubskih sovražnikov.

Ronaldo zavrnil povabilo, Belgijcu jo je zagodla kontrola

Dvoboj si je ogledal tudi trener madridskega Atletica Diego Simeone. El Cholo je pred desetimi leti za kratek čas vodil River Plate, tako da je stiskal pesti za bodočega prvaka, njegov varovanec Antoine Griezmann pa je spremljal obračun v dresu Boce, tako da mu po tekmi ni bilo do veselja. Francozu je delal družbo kapetan Los Colchoneros Diego Godin.

Antoine Griezmann v dresu Boce Juniors:

Dvoboja ni zamudil tudi vroči strelec v serie A Mauro Icardi, soigralec Samirja Handanovića pri Interju, manjkal ni še en razigrani Argentinec Paulo Dybala, ki blesti na Apeninskem polotoku. V eni izmed številnih lož na štadionu je bila zbrana zvezdniška zasedba Juventusa, na Santiago Bernabeuu, kjer se v dresu madridskega Reala ni naigral, je bil prisoten tudi Bayernov Kolumbijec James Rodriguez in je zaploskal rojaku Juanu Fernandu Quinteru, ki je zadel v polno za 2:1 in poskrbel za prelomni trenutek dvoboja. Njegov zvezdniški soigralec Cristiano Ronaldo je po poročanju španskih medijev zavrnil povabilo za ogled srečanja.

Zvezdniška zasedba Juventusa v Madridu:

Južnoameriški prvak River Plate bi se lahko, simbolično, v finalu klubskega svetovnega prvenstva, ta se bo začel prihodnji teden, pomeril prav z evropskim prvakom Realom. Tako so lahko navijači belih baletnikov v nedeljo spremljali v živo največjega kandidata za tekmeca v finalu tekmovanja, na katerem bi lahko bogatemu klubskemu seznamu lovorik dodali še eno, prvo v obdobju, odkar je trener Santiago Solari. Še en Argentinec, tudi nekdanji zvezni igralec River Plata, ki je z zanimanjem spremljal južnoameriško superklasiko v Madridu.

Kdo je spremljal superklasični derbi v živo?

Lionel Messi, Antoine Griezmann, Diego Godín, Paulo Dybala, El Cholo Simeone, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mauro Icardi, Javier Zanetti, Jan Oblak, James Rodríguez, Cambiasso, Perin, Giménez y varios más. Todos pendientes de la Superfinal de Copa Libe… pic.twitter.com/9TQR3Ng5Uy — Armando (@armandodoce_) December 9, 2018

Njegov vratar Thibaut Courtois je po zmagi Reala nad Huesco (1:0) silno želel obiskati dvoboj, a mu je namero preprečila smola, saj se je znašel na seznamu nogometašev, ki morajo opraviti dopinško kontrolo. Belgijec se je tako obrisal pod nosom za ogled nevsakdanjega nogometnega praznika.

Jan Oblak in Stefan Savić v pogovoru s predsednikom Reala Florentinom Perezem:

Savic y Oblak extorsionando a Florentino. Balcanes Squad rules pic.twitter.com/4oHDIUrbWE — Juanan (@Juanan__ATM) December 9, 2018

Čeferin ni zamudil zgodovinskega dogodka na evropskih tleh

Luka Zahović na štadionu madridskega Reala, ko se je še počasi polnil za južnoameriški superklasični derbi. Foto: Instagram Slovenske barve je zastopal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (prazničnega dogodka ni zamudil tudi njegov stanovski kolega pri Mednarodni nogometni zvezi Gianni Infantino), kar se za prvega moža evropskega nogometa tudi spodobi.

Derbi tisočletja, kot so ga poimenovali evforični Argentinci, si je z dobrim prijateljem Črnogorcem Stefanom Savićem ogledal Jan Oblak, eden najboljših vratarjev sveta, s katerim je po prevzemu selektorskega položaj stopil v stik tudi Matjaž Kek.

Škofjeločan je vajen vrhunskih nogometnih srečanj v Madridu, sodeč po objavah na Instagramu pa si je veledogodek ogledal tudi slovenski reprezentant Luka Zahović, eden najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Še v soboto je tresel mrežo velenjskega Rudarja, dan pozneje pa zaploskal River Platu, novemu južnoameriškemu prvaku.

Za varnost je na dvoboju skrbelo okrog 3.500 policistov in varnostnikov, ki so na srečo bolj ali manj ostali brez dela. Prizori, ki so pred tedni v Buenosu Airesu priredili veliko sramoto južnoameriškemu nogometu, se v Madridu niso ponovili. Večino vstopnic, kar 50 tisoč od vseh 80 tisoč, so prejeli Argentinci, ki živijo v Španiji.

Navijači River Plata so po veliki zmagi preplavili ulice Buenos Airesa. Foto: Guliver/Getty Images

Tribune so bile z izjemo posameznih delčkov štadiona, namerno izpraznjenih v želji, da ločujejo najbolj zagreti navijaški skupini argentinskih rivalov, polne skoraj do zadnjega mesta, navijači River Plata pa so si po tekmi dali duška na trgu Puerta del Sol. V nepozabnem večeru, še zadnji povratni tekmi finala južnoameriškega pokala libertadores. Že prihodnje leto bo drugače. Takrat bo veliki finale gostila čilska prestolnica Santiago.