River Plate po preobratu četrtič prvak pokala libertadores! #video #foto

River Plate je na povratni tekmi pokala libertadores s 3:1 premagal mestnega sovražnika in prišel še do četrte lovorike v tem tekmovanju.

Potem ko je bil finale pokala libertadores, južnoameriške različice nogometne lige prvakov, med velikima argentinskima tekmecema Boca Juniors in River Plate, že dvakrat prestavljen, se je v nedeljo na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu končno odvila povratna tekma finala. Redni del se je končal z izidom 1:1, zato je zmagovalca odločil podaljšek. River Plate je v dodatnih tridesetih minutah izkoristil številčno premoč - ob koncu rednega dela je bil izključen Bocin Wilmar Barrios - in tekmo dobil s 3:1 ter tako četrtič osvojil to prestižno lovoriko.

Srečanje so bolje odprli nogometaši Boce Juniors, ki so ob koncu prvega polčasa svoje navijče poslali v ekstazo. Po podaji Nahitana Nandeza je vratarja River Plata premagal Dario Benedetto.

Zadetek Daria Benedetta (0:1):

V nadaljevanju so svoje vrste strnili tudi pri "gostiteljih", ki so v 68. minuti obračuna po golu Lucasa Pratta izenačili na 1:1. Sledila je izredno borbena in agresivna igra iz obeh strani, ki je napovedala živčen zaključek srečanja.

Zadetek Lucasa Pratta (1:1):

Že v sodnikovem podaljšku rednega dela so se nogometaši Boce znašli v škripcih, saj je drugi rumeni karton in posledično rdečega prejel Wilmar Barriors.

River Plate je v podaljšku ves čas napadal in v 109. minuti kronal številčno premoč. S strelom izven kazenskega prostora je pritisk gostiteljev kronal as iz rokava trenerja River Plata Marcela Gallarda, rezervist Juan Quintero, ki je v igro vstopil v 58. minuti tekme.

Mojstrovina Juana Quinterra:

V končnici podaljška je Boca močno pritisnila na vrata River Plata, a brez uspeha. Še najbližje zadetku je bila v 118. minuti, ko je Leonardo Jara zadel vratnico.

Zadnji žebelj v krsto Boce je v 122. minuti po protinapadu z zadetkom v prazen gol zabil Gonzalo Martinez. River je tako osvojil četrti naslov, nazadnje je bil južnoameriški prvak let 2015. Boca ostaja pri šestih naslovih.

Fotogalerija iz Madrida, foto: Reuters:

Tekma večkrat prestavljena

Že pred več kot enim mesecem bi morala biti na sporedu prva tekma finala pokala libertadores, v katerem se za najpomembnejšo klubsko južnoameriško lovoriko prvič v zgodovini tekmovanja merita velika rivala iz Buenos Airesa Boca Juniors in River Plate.

Že prva tekma na štadionu Bombonera pred več kot enim mesecem je bila prestavljena, a takrat zaradi močnih nalivov, ki so zajeli prestolnico Argentine. Potem je bila z enodnevno zamudo tekma le odigrana, tekmeca pa sta se razšla z remijem 2:2.

Pred dvema tednoma bi morala biti povratna tekma na štadionu Riverja Monumental, a do nje ni prišlo, saj so ob prihodu na štadion navijači Riverja napadli avtobus z nogometaši Boce, nekateri od njih so morali pomoč poiskati v bolnišnici. Najprej je bila tekma tik pred njenim začetkom odpovedana in prestavljena za en dan, a tudi dan za tem do nje ni prišlo.

Po dneh sestankovanja je pred desetimi dnevi padla končna odločitev, da bo povratna tekma finala kar v Evropi, nad čimer so se številni pritoževali, a spremembe odločitve ni bilo, tako da je danes finale, ki so ga mnogi označili kar za najbolj spektakularno tekmo stoletja, gostil štadion Santiago Bernabeu v Madridu.

Finale pokala libertadores:

