Boca in River se pripravljata na tretji poskus

Nogometaši argentinskih klubov Boca Juniors in River Plate so se že dodobra udomačili v Madridu. Za nekoliko nenavadno prizorišče uradnega dvoboja velikih tekmecev so krivi navijači Riverja, ki so povzročili najprej preložitev, potem pa še selitev povratne finalne tekme pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov.

S takšno odločitvijo južnoameriške nogometne zveze niso zadovoljni ne v enem ne v drugem klubu; še posebej ne pri Boci, saj menijo, da bi morala - potem ko se je prva na njihovem stadionu končala neodločeno 2:2, pred drugo pa so navijači tekmecev napadli njihov avtobus - druga tekma brez boja pripasti njim, z njo pa tudi lovorika. Pri Riverju pa so jezni, ker so ostali brez prednosti domačega terena.

Med bolj nezadovoljnimi je bil tudi nekdanji zvezdnik argentinskega nogometa in Boce Juan Roman Riquelme, ki meni, da finale na nevtralnem terenu ni pravi: "To bo najdražja prijateljska tekma v zgodovini. Ne bo isto. Ne glede na to, kako močno si želim, da bi Boca zmagala, bi moral biti finale v naši državi."

Krovna južnoameriška zveza Conmebol je odločila, da je River Plate zaradi izgredov izgubil pravico do tekme na domačem terenu, premaknila jo je na nevtralno igrišče, zaradi varnosti pa izbrala oddaljeno različico in se odločila za Evropo. Nedelja bo pokazala, ali bodo v tretjem poskusu - tekmo so sprva prestavili za en dan, a je tudi niso izvedli - in deset tisoč kilometrov oddaljeni od prvotno predvidenega prizorišča vendarle uspešni.

V četrtek sta obe ekipi pristali v Španiji, kjer bo na Realovem stadionu Santiago Bernabeu tekma vseh tekem za argentinske ljubitelje nogometa. "Finale bo čuden. Igrati tekmo med Boco in Riverjem v Madridu je precej nenavadno. Toda kot nogometaš se moraš osredotočiti samo na igro," je po prvem treningu razmišljal zvezdnik Boce Carlos Tevez. Boca si je za pripravljalno središče izbrala Las Rozas, kjer se sicer na tekme pripravlja španska izbrana vrsta. Njihovi tekmeci so na vadbenem terenu Reala v Valdebebasu.

"Seveda bi radi igrali doma, pred svojimi navijači, ki bi si to zaslužili. A odločitev je padla, moramo jo sprejeti in narediti kar največ. V nedeljo bo vse znano," pa je dejal vratar Riverja Franco Armani.

Na stadionu bodo navijači obeh ekip

Na Santiagu Bernabeuu bodo tekmo lahko spremljali navijači obeh ekip; v Argentini sicer zaradi varnosti velja prepoved obiskovanja tekem za gostujoče navijače, na prvi tekmi na Bocini Bonboneri tako ni bilo privržencev Riverja. Na stadionu Monumental, če bi tekmo igrali tam, pa ne bi bilo Bocinih privržencev. V Madridu bosta kluba imela na voljo vsak po 25 tisoč vstopnic.

Ko so Teveza vprašali, ali bo njegova ekipa zaradi tega v prednosti, je odvrnil: "Ne verjamem, River bi bil na svojem stadionu pod velikim pritiskom. Zdaj so možnosti 50:50, včasih igrati doma niti ni prednost, recimo v finalu pokala libertadores."

Prednost nevtralnega terena bo, meni Tevez, predvsem precej mirnejše okolje in priprava na tekmo. "Navijači se zavedajo, da mora vse potekati mirno, da tu ne bodo dovolili divjanja. Za nas pa mora biti pomembna samo tekma, hvaležen sem, da so nas v Španiji tako dobro sprejeli."

Enega najnevarnejših ultrasov Boce poslali domov

Španske oblasti so v četrtek že zavrnile enega najnevarnejših ultrasov Boce in ga z madridskega letališča poslale nazaj domov. Tekmo bo spremljalo približno 150 argentinskih novinarjev. Na stadionu pričakujejo veliko Argentincev, ki živijo v Madridu ali v Španiji, veliko privržencev pa se bo za svojimi idoli odpravilo tudi iz Argentine. Navijači obeh ekip bodo na stadionu in že pred njim strogo ločeni, španska policija bo imela na tekmi kar pet tisoč pripadnikov.

"Ne dvomim, da lahko navijači Riverja in Boce skupaj spremljajo tekmo. Saj je samo nogomet. Tisti, ki povzročajo težave, bodo ostali zunaj. In verjemite, da bodo v Evropi zaprli vsakogar, ki si bo to zaslužil," je predsednik Riverja Rodolfo D'Onofrio v pogovoru za španski radio napovedal, da pričakuje tekmo brez izgredov.