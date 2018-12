River zavrača Madrid, Infantino oster: Idioti so pokvarili zabavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIfa) Gianni Infantino se je na zasedanju G20 v Buenos Airesu še enkrat ozrl na dogodke ob povratni polfinalni tekmi pokala libertadores med River Platom in Boco Juniors, ki so jo morali odpovedati zaradi navijaškega nasilja. Krivce je označil kar za idiote.

Prvi mož Fife je dejal, "da so idioti pokvarili zabavo" za vse. Zaradi napada na avtobus Boce Juniors so povratno tekmo (ta bi morala biti 24. novembra), prva se je končala z 2:2, prestavili kar v Španijo oziroma Madrid, kjer bo 9. decembra ob 20.30. S tem se sicer ne strinjajo pri Riverju, saj pravijo, da mora biti tekma v Argentini. Igranje v Madridu pa zavračajo.

"Bil sem tu prejšnjo soboto. To je bil žalosten trenutek za vse. To je nogometna tekma. Ni vojna, niti bitka. Poiskati moramo krivce in jih odstraniti iz nogometa," je še povedal Infantino.