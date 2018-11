Slovenec iz Buenos Airesa je pojasnil, zakaj nekateri Argentinci smrdijo

Danes ob 21. uri bo na štadionu Monumental v Buenos Airesu drugi del finala tisočletja, kot so mnogi poimenovali obračun River Plateja in Boce Juniors v finalu pokala libertadores za južnoameriško krono. "Če bomo zmagali, bo to verjetno največja zmaga v zgodovini kluba. Če izgubimo, je najbolje, da se vsi skrijemo v luknje," pred superclasicom pravi Lucas Mario Horvat, argentinski nogometaš slovenskih korenin. Nekdanji mladinec Riverja bo pesti seveda stiskal zanj. "Boca in njeni navijači smrdijo," nam je ob tem večkrat omenil stari znanec slovenskih zelenic, ki si kruh trenutno služi kot član Aluminija.

"Na prvi tekmi je bilo zelo pestro, rezultat 2:2, tekma je bila zelo izenačena. V prvem polčasu je bil boljši River, v drugem je bila igra izenačena, a je Boca iz majhne priložnosti dala gol. Čaka nas zanimiva tekma, na katero smo čakali celo večnost. Vsaj zdi se tako, pa čeprav je od prve tekme minilo samo 14 dni. Danes bo zmagal tisti, ki bo dal prvi gol," pravi Lucas Mario Horvat, ki se je v Slovenijo preselil že pred 14 leti, a ima Argentino in seveda tudi tamkajšnji nogomet še vedno v krvi, zato bo današnji večer zanj nekaj posebnega.

Kako je bilo na prvi tekmi

11. november 2018:

Boca Juniors : River Plate 2:2 (2:1)

Abila 34., Benedetto 45.; Pratto 35., Iyquierdoz 61./a.g.

Če ne zmagajo, bo v roke vzel lopato

Upa, da se bo veselil River. Foto: Reuters "Tekmo si bom ogledal kar doma, v miru. No, ne ravno v miru. Zagotovo bom skakal pred televizijskim zaslonom. Seveda bom, tako kot vsa moja družina, oblečen v dres Riverja. Samo, da zmagamo. Ni pomembno, kako. Tudi če bo na koncu 1:0, zabili pa bomo avtogol. Samo zmaga je pomembna. Na to, kako smo igrali, bomo hitro pozabili. Na morebitno zmago ne bi nikoli. To je verjetno najpomembnejša tekma v zgodovini Riverja. Verjetno tega, da bi se z Boco udaril v finalu pokala libertadores, ne bomo doživeli nikoli več. Samo, da zmagamo. Če ne …" je doživeto govoril 33-letni vezist.

Če ne, bo kaj, smo ga vprašali. "Če izgubimo, potem je najbolje, da vzamem lopato, izkopljem luknjo in se skrijem vanjo," je, napol v šali, napol zares, povedal nogometaš Aluminija in dodal, da je bilo v zadnjih dneh zaradi prihajajočega superclasica zelo vroče tudi v garderobi prvoligaša iz Kidričevega.

"Soigralci me malce zbadajo. Ilija Martinović pravi, da bo zmagala Boca, saj naj bi navijal zanjo. Črnogorec, ki navija za Boco? Prosim vas lepo," se je kar malce razburil Horvat in v smehu dodal: "Lepo sem mu razložil, da Boca smrdi."

Navijači River Plateja sanjajo o tem, da bi še tretjič po letih 1986, 1996 in 2015 postali južnoameriški prvaki. Foto: Reuters

Večinoma se le šalijo, včasih pa gre predaleč

Da Boca "smrdi", nam je v pogovoru Horvat omenil večkrat in nam razložil, da so ga tako učili od mladih nog.

"To je nekaj, kar ti v Argentini dajo starši. Že od malega sem poslušal o tem, kako je Boca zanič, kako smrdi in tako naprej. To je pri nas nekaj, kar se prenaša iz roda v rod. Meni so tako govorili moji starši in hvaležen sem jim, da so me naučili navijati za River. Zdaj jaz podobno govorim mojemu sinu," je razložil nogometaš, ki se lahko pohvali že z 231 nastopi v slovenski prvi ligi, v kateri je igral še za ptujsko Dravo, Interblock in Domžale.

"To so pač stvari, ki so samoumevne. Malce se šalimo. Malce jezimo drug drugega, ampak ni nič hujšega. Seveda pa v Argentini obstajajo tudi ljudi, ki stvari jemljejo veliko bolj resno. Dogajajo se tudi nečedne stvari. Zgodilo se je že, da je šlo zafrkavanje čez mejo in so se dogajali incidenti. Tudi takšni s smrtnim izidom. K sreči sam česa podobnega nisem doživel," je duh navijaštva v rodnem Buenos Airesu, v katerem se bo danes zvečer za vsaj dve uri ustavil čas, predstavil Horvat, ki se v teh dneh z družino veliko pogovarja o nogometu.

Na štadionu Monumental v Buenos Airesu se danes obeta navijaški spektakel. Foto: Reuters

Tekma, ki jih bo zaznamovala do konca življenja

"Ravno zdaj, ko se pogovarjava, me je že klicala mama iz Argentine. Zagotovo se bova pogovarjala tudi o nogometu. Doma so vsi živčni. To je tekma, ki jo komaj čakamo vsi. Čakaš, čakaš, kaj bo. Veš, da te bodo, če boš izgubil, zafrkavali do konca življenja. Če zmagaš, bo obratno. To je res najpomembnejša nogometna tekma v življenju," je Horvat še enkrat dal vedeti, da on in njegovi rojaki nogomet jemljejo nekoliko bolj resno.

Zato je tudi jasno, da bo v primeru zmage Riverja po tekmi pri njem in njegovih zelo veselo. "Zagotovo bomo malce proslavili. Pri nas doma še veliko bolj, jaz malce manj, saj me dan po tem čaka prvenstvena tekma proti Gorici, a zagotovo bom proslavil. Če izgubimo, pa … Še dobro, da sem tako daleč od doma," je navrgel morebitno prednost tega, da je nekaj tisoč kilometrov od štadiona Monumental, na katerega se bo danes nagnetlo več kot 70 tisoč ljudi.

Privrženci River Plateja komaj čakajo, da se tekma začne, in molijo, da bi se izšlo po njihovih željah. Foto: Reuters

V Argentini vsak sanja o tem, da je njegov sin novi Lionel Messi

Da ga ne bo med njimi, mu je seveda žal. "Žal je tako, a vprašanje je, ali bi, tudi če bi bil doma, do vstopnice sploh lahko prišel. Močno dvomim. Bilo bi lepo, a mislim, da ne bi imel te sreče. Ta finale so ljudje čakali vse življenje, v Argentini zaradi tega vlada cirkus," je pojasnil Horvat, ki si je superclasico s tribun že ogledal, nekoč pa sanjal, da bo v njem enkrat tudi zaigral.

Bil je namreč mladinec Riverja in proti štadionu, na katerem je Argentina leta 1978 osvojila svoj prvi naslov svetovnega prvaka, pogledoval z idejo, da bo nekoč na najpomembnejših tekmah argentinskega nogometa nastopal tudi sam.

"Imel sem sanje, tako kot jih je imel vsak v Argentini rojeni nogometaš, a konkurenca je res prehuda. Na generacijo od 35 nogometašev morda to uspe enemu. Tam vsi očetje sanjajo o tem, da je njihov sin novi Diego Maradona, Lionel Messi … Mora se ti iziti marsikaj," je še povedal Horvat, ki je med odraščanjem prisegal na Pabla Aimarja, poznejšega soigralca Zlatka Zahovića pri Valencii, zelo pa užival tudi ob golih Kolumbijca Juana Pabla Angela, poznejšega zvezdnika angleške premier lige v majici Aston Ville.

Nekdanji soigralec Jana Oblaka je bil njegov sošolec

Radamel Falcao v majici Riverja Foto: Reuters



Je pa tudi on na lastne oči videl nekatere, ki jim je uspelo. "Eno leto mlajši od mene je bil Radamel Falcao. Dve leti mlajši je bil Gonzalo Higuain, oba sta se pozneje prebila do članov, tam zablestela, prišla v Evropo in zgradila veliki karieri. Moj sošolec je bil Augusto Fernandez, ki je pozneje igral za Atletico Madrid. Nekaj jih je bilo," je povedal Horvat o dveh sijajnih nekdanjih napadalcih Riverja in vezistu, ki je pri Atleticu med letoma 2015 in 2017 igral z Janom Oblakom. "Iz moje generacije je do prve ekipe uspelo priti dvema, trem nogometašem, ampak v njej nihče od njih ni pustil globljega pečata. Veliko je bilo fantov, ki so obetali ogromno, ampak da ti uspe, moraš imeti znanje, srečo in biti včasih tudi v pravem trenutku na pravem mestu," je o tem, kako se je prebiti v člansko ekipo River Plateja, povedal Horvat.Je pa tudi on na lastne oči videl nekatere, ki jim je uspelo. "Eno leto mlajši od mene je bil Radamel Falcao. Dve leti mlajši je bil Gonzalo Higuain, oba sta se pozneje prebila do članov, tam zablestela, prišla v Evropo in zgradila veliki karieri. Moj sošolec je bil Augusto Fernandez, ki je pozneje igral za Atletico Madrid. Nekaj jih je bilo," je povedal Horvat o dveh sijajnih nekdanjih napadalcih Riverja in vezistu, ki je pri Atleticu med letoma 2015 in 2017 igral z

Na zadnji trening Boce Juniors pred povratno tekmo finala je prišlo kar 50 tisoč navijačev. Foto: Reuters

50 tisoč navijačev na zadnjem treningu Boce

Ob tem, ko se spomni, da velike otroške želje ne bo nikoli uresničil, seveda občuti grenak priokus, a če bo danes zvečer njegov River zmagal, se prav veliko ne bo zmenil za to.

Pred vrati je največja tekma, v kateri po remiju z 2:2 po prvi tekmi bolje kaže Riverju, a tudi pri Boci še zdaleč niso obupali nad tem, da bodo oni tisti, ki se bodo veselili še naslednjih sto let. Da je tako, pričajo tudi nori prizori s štadiona Bombonera z zadnjega treninga Boce, ki ga je obiskalo 50 tisoč navijačev.

Argentina je nora na nogomet, danes pa bo dočakala svojo tekmo stoletja. Kaj drugega kot noro ne bo moglo biti.

Kako je bilo na zadnjem treningu Boce Juniors?

Morning. A reminder that so many people wanted to watch Boca Juniors train yesterday that they exceeded their capacity and the city council has now shut the stadium down as punishment. pic.twitter.com/or1W10Ta3R — Rory Smith (@RorySmith) November 23, 2018

Najuspešnejši klubi v pokalu libertadores:

7 – Independiente, Argentina (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1984)

6 – Boca Juniors, Argentina (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)

5 – Penarol, Urugvaj (1960, 1961, 1966, 1982, 1987)

4 – Estudiantes, Argentina (1968, 1969, 1970, 2009)

3 – Olimpia, Paragvaj (1979, 1990, 2002); Nacional, Urugvaj (1971, 1980, 1988); Sao Paulo, Brazilija (1992, 1993, 2005); Gremio, Brazilija (1983, 1995, 2017); River Plate, Argentina (1986, 1996, 2005); Santos, Brazilija (1962, 1963, 2011)

2 – Cruzeiro, Brazilija (1976, 1997); Internacional, Brazilija (2006, 2010); Atletico Nacional, Kolumbija (1989, 2016)

1 – Palmeiras, Brazilija (1999); Colo-Colo, Čile (1991); Racing, Argentina (1967); Argentinos Juniors, Argentina (1985); Velez Sarsfield, Argentina (1994); Vasco da Gama, Brazilija (1998); Once Caldas, Kolumbija (2004); LDU Quito, Ekvador (2008); Corinthians, Brazilija (2012); Atletico Mineiro, Brazilija (2013); San Lorenzo, Argentina (2014).

