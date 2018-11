Sramota Argentincev pred očmi celotnega sveta

Namesto velike reklame, je Argentina doživela veliko sramoto. Verjetno najpomembnejše klubske tekme v zgodovini tamkajšnjega, ki jo je z velikimi očmi pričakoval cel svet, morda na koncu sploh ne bo. Burni dogodki pred povratno tekmo finala pokala libertadores med Boca Juniors in River Platejem, ki je bila odpovedana zaradi navijaških izgredov, so v Argentini pričakovano povzročili velike polemike.

Finale tisočletja, ki ga na koncu sploh ne bo? Lahko se zgodi tudi to. Pred 14 dnevi so hudi nalivi, ki so zajeli Argentino, za en dan prestavili obračun velikih tekmecev Boca Juniors in River Plateja na štadionu Bombonera slovenskega arhitekta Viktorja Sulčiča, s tem pa spektakularen finale naredili še bolj dramatičen.

Kaj potem napisati o tem, kar se je dogajalo pred povratno tekmo dveh klubov, ki skrbita za eno največji rivalstev v nogometnem svetu.

Štadion, na katerem je Argentina leta 1978 prišla do svojega prvega od dveh naslovov svetovnih prvakinj, je bil tri ure pred tekmo skorajda povsem poln. Skoraj 60 tisoč navijačev Riverja, ki je upal na četrti naslov južnoameriškega prvaka, še drugega po letu 2015, je prepevalo navijaške pesmi.

Navijačev Boce ni bilo, na tekmah teh dveh rivalov gostujočim navijačem ni dovoljeno priti.

Izgredi navijačev River Plateja v okolici štadiona. Foto: Reuters

Kamenjanje avtobusa in drama pod tribunami štadiona Monumental

Medtem je nekaj ulic stran potekala pravcata drama. Navijači Riverja so pred štadionom Monumental pripravili "topel" sprejem za nogometaše Boce.

Avtobus, s katerim so se nogometaši kluba, ki na svoj sedmi južnoameriški naslov čaka od leta 2007, peljali na tekmo, so začeli obmetavati s kamenjem.

Z razbitimi okni so se nogometaši Boce nekako le prebili do štadiona, tam se je v naslednjih urah dogajalo marsikaj.

Prihod avtobusa Boca Juniors na štadion Monumental:

#CopaLibertadores INCIDENTES EN LA LLEGADA DE BOCA AL MONUMENTAL!

Tiraron piedras y botes de gas pimienta al bus de Boca, que ha acabado DESTROZADO.pic.twitter.com/Cx0mQcS9Em — Todo sobre Fútbol (@TodoFifaFUT) November 24, 2018

Kaj točno, verjetno ne bomo izvedeli nikoli, a tekma je bila najprej prestavljena za eno uro, na 21. uro po srednjeevropskem času. Potem na 22.15 in za konec prestavljena za en dan. Pa potem nekaj ur pred nedeljskim drugim delom velikega finala odpovedana.

Niti v nedeljo zvečer Argentina in z njo cel svet, z njim pa tudi številne države, ki so zakupile televizijske pravice za finale tisočletja, niso dočakali tako težko pričakovanega.

Nogometaš Boce Pablo Perez se je na štadion iz bolnišnice vrnil s povitim očesom. Foto: Getty Images

"Čakaš, čakaš. To je tekma, ki jo komaj čakamo vsi. Doma so vsi živčni," nam je pred velikim finalom povedal argentinski nogometaš slovenskih korenin, ki je na delu pri nas, Lucas Mario Horvat.

Čakati bo moral nogometaš Aluminija iz Kidričevega še nekaj časa, če bo tako želeni finale in z njim zmago svojega ljubljenega Riverja sploh dočakal.

Najprej naj bi jih silili igrati, potem so si premislili

Pri Boci so se pritoževali, da so jih pri Conmebolu, južnoameriški krovni nogometni organizaciji, silili, da igrajo že v soboto zvečer.

"To je sramota! Pablo Perez je bil v bolnišnici, oni pa so hoteli, da igramo," je povedal nogometaš Boce z najbolj slovitim imenom, nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Juventusa Carlos Tevez.

Nogometaši Boca Juniors po napadu:

Težave z dihanjem zaradi vdihovanja solzivca, s katerim je posredovala policija, so imeli vsi nogometaši Boce. Nekateri so staknili tudi poškodbe zaradi drobcev stekla, ki so leteli po avtobusu.

Eden izmed njih, vezist Pablo Perez, ki bi moral tekmo začeti v prvi postavi, je iz bolnišnice prišel s povezanim očesom in ne bi mogel igrati niti v nedeljo.

Izgredi navijačev po odpovedanem finalu:

To je dan po tem, ko je naznanil, da je tekma prestavljena za en dan, in je tokrat povedal, da tekme ne bo niti v nedeljo, priznal tudi prvi mož južnoameriškega nogometa.

"Eden od finalistov nima enakih pogojev za igranje tekme, zaradi česar se z odpovedjo tokratne tekme strinja tudi drugi finalist," je dejal Alejandro Dominguez.

"Ne gre samo za enega nogometaša, ki tokrat ne bi mogel igrati. Takšnih je več. Kdaj in kje bo tekma odigrana, ne vem," je še povedal prvi mož Conmebola, ko je naznanil, da najbolj spektakularnega superclasica v zgodovini tokrat ne bo.

Kje in kdaj bo tekma, če sploh? Časa zmanjkuje.

Kje bo tekma odigrana? Prav lahko se zgodi, da kje drugje kot v Buenos Airesu.

Kdaj? Prav veliko časa River in Boca nimata. Klubsko svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopil boljši od dveh finalistov, se v Združenih arabskih emiratih začne 12. decembra.

Odločitev o tem, kaj, kje in kako utegne pasti na sestanku, ki ga bodo imeli odgovorni v torek v Asuncionu v Paragvaju.

Lahko se zgodi tudi to, da finala sploh ne bo.

Tribune štadiona Monumental so v nedeljo samevale. Foto: Reuters

Pred tremi leti je bila tekma osmine finala argentinskega pokala med Riverjem in Boco na njenem štadionu Bombonera ob polčasu odpovedana, ker so navijači Boce nogometaše Riverja v tunelu pred prihodom na igrišče poškropili s solzivcem. Boca je bila izključena iz tekmovanja in napredovanja se je veselil River.

Bo tokrat podobno? Morda.

Tudi v Argentini mnogi dopuščajo takšen scenarij in mu zagotovo dajejo več možnosti kot tistemu, po katerem bi bila tekma v naslednjih dveh tednih odigrana na štadionu Monumental.

Toda še bolj kot to se vsi strinjajo, da si je na zadnji novembrski konec tedna letošnjega leta Argentina privoščila nekaj, česar si ne bi smela.

Maradona ostro nad predsednika države

"Kar se je zgodilo v moji državi, je nepredstavljivo. Predsednik je naplahtal številne ljudi. Mislili so, da bo prišlo do sprememb, zdaj pa je še huje. Tudi to, kar se je zgodilo tokrat, je njegova krivda. Odkar je prišel, je še več kriminala. Odkar je prišel, je še več revščine in še več problemov, a komu mar. On je milijonar in je bil tak že od rojstva," je bil Maradona kritičen do Macrija, ki je predsednik Argentine postal leta 2015 in je močno povezan z nogometom. V preteklosti je bil namreč predsednik Boca Juniors. Po incidentih v Buenos Airesu se je javil tudi najbolj priljubljen nogometaš v zgodovini Argentine, sam nekoč nogometaš Boca Juniors in njen velik navijač, in se spravil nad argentinskega predsednika, ki se vsaj na svojih uradnih kanalih glede sobotnega dogajanja še ni javil."Kar se je zgodilo v moji državi, je nepredstavljivo. Predsednik je naplahtal številne ljudi. Mislili so, da bo prišlo do sprememb, zdaj pa je še huje. Tudi to, kar se je zgodilo tokrat, je njegova krivda. Odkar je prišel, je še več kriminala. Odkar je prišel, je še več revščine in še več problemov, a komu mar. On je milijonar in je bil tak že od rojstva," je bil Maradona kritičen do Macrija, ki je predsednik Argentine postal leta 2015 in je močno povezan z nogometom. V preteklosti je bil namreč predsednik Boca Juniors.

Argentina je zapravila še eno priložnost

"To je sramota za našo družbo," je povedal predsednik Boce Daniele Angelici.

"Kot Argentinca me je sram, da se je to zgodilo," je bil podobnega mnenja tudi njegov kolega na strani Riverja Rodolfo D'Onorfio.

"To bi morala biti zabava, na koncu pa je bilo kot v vojni," je povedal poškodovani vezist Boce Perez.

Navijači so ostali brez tako težko pričakovane tekme. Foto: Reuters

"Gledal nas je ves svet, Argentinci pa smo jim pokazali najgršo plat nogometa," so zapisali pri največjem argentinskem časopisu Clarinu.

"Še ena izgubljena priložnost pred očmi celega sveta. Sramota, žalostno," pa je na Twitterju zapisal Gabriel Batistuta, s 54 goli drugi najboljši strelec v zgodovini Argentine, ki je navduševal tako v majici Boce kot Riverja.

Legendarni napadalec, ki je gole zabijal tudi v Evropi in se za vedno zapisal v srce navijačev Fiorentine, je spet zadel v polno.

Argentina se je osramotila pred očmi celotnega sveta.