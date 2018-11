Padla je odločitev o finalu tisočletja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veljaki Boca Juniors, River Plateja in južnoameriškega nogometa po sestanku v Paragvaju. Foto: Reuters

Povratna finalna tekma južnoameriške cope libertadores med River Platom in Boco Juniors, ki jo mnogi označili kar za finale tisočletja, bo 8. ali 9. decembra, zagotovo pa bo izven Argentine, je preko družbenega omrežja Twitter sporočila južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol).

Prva tekma finala južnoameriške različice lige prvakov se je končala z 2:2, povratna bi morala biti v soboto, a so jo zaradi napada navijačev na avtobus nogometašev Boce Juniors sprva prestavili na nedeljo, nato pa odpovedali.

Navijači so v avtobus Boce metali kamenje ter druge predmete. Televizijska slika je pokazala nogometaše Boce, kako zapuščajo povsem razbit avtobus, zaradi solzivca, s katerim je policija želela odgnati množico, pa so imeli solzne oči in se borili s kašljem.

Nekaj nogometašev je bruhalo, nekaj pa je bilo porezanih od razbitega stekla. Pabla Pereza, kapetana Boce, so najprej odpeljali v bolnišnico zaradi steklenih drobcev v očesu, pozneje so ga pripeljali nazaj na stadion, zdravniško oskrbo pa naj bi potrebovala vsaj še dva nogometaša Boce. Napad se je zgodil kljub številčni, a vendarle ne najbolj učinkoviti policijski zaščiti.

Conmebol je ob tem odprl disciplinski postopek proti River Platu, ki mora v roku 24 ur predstaviti dokaze in svojo plat zgodbe.