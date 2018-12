Messi spet navdušil, Real se je namučil #video

Madridski Real se je težje od pričakovanj mučil pri novinki Huesci, a na koncu vseeno ohranil celo kožo in se v Madrid vrnil s polnim izkupičkom. Srečanje je v osmi minuti odločil Gareth Bale. Domači se do konca tekme niso predali in lovili izenačenje. Na vrata Reala so sprožili 11 strelov (Madridčani le pet), a je bil vratar belega baleta Thibaut Courtois vselej na mestu.

Odlična obramba Courtoisa:

Barcelona se je po sobotnem katalonskem derbiju spet zavihtela na vrh lestvice. Pri visoki zmagi s 4:0 nad mestnimi tekmeci je spet blestel kdo drug kot Lionel Messi, ki je dosegel dva zadetka in dodal še podajo. Argentinec je oba zadetka dosegel s prostega strela in spet pokazal, da je najboljši na svetu. To je bil že njegov 27. zadetek s prostega strela v španskem prvenstvu.

Vrhunci s katalonskega derbija:

Watch #EspanyolBarça highlights, including TWO stunning Leo Messi free-kicks here! 🤩👇 pic.twitter.com/gIG7x5gNgY — LaLiga (@LaLigaEN) December 8, 2018

Jan Oblak je z Aletico Madridom gostoval pri Alavesu, ki je pred tem krogom za madridskim klubom na prvenstveni lestvici zaostajal le za točko.

