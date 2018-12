V živo: Atletico se rešuje, Jan Oblak zakrivil 11-metrovko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Reala iz Madrida so z 2:0 premagali Valencio.

Nogometaši Reala iz Madrida so z 2:0 premagali Valencio. Foto: Reuters

Girona vodi po prvem polčasu proti Atleticu z 1:0. Zadetek za vodstvo je v zadnji minuti dosegel Urugvajec Cristhian Stuani. To je bil že njegov 11. v tej sezoni, v kateri je najboljši strelec španskega prvenstva. Pred tem je Oblak blizu roba kazenskega prostora storil prekršek nad Stuanijem. Sodnik je s pomočjo VAR pokazal na belo točko, Oblaku pa rumeni karton. Gostitelji so pred tem protestirali, saj so menili, da bi si Škofjeločan zaslužil rdeči karton.

V 83. minuti je Atletico po avtogolu gostiteljev izenačil.

Kako je Stuani premagal Oblaka, Oblak pa pred tem storil prekršek za 11-m?

Če bi Oblak proti Gironi ostal nepremagan, bi dopolnil posebno zbirko, saj je katalonski klub edini izmed aktualnih španskih prvoligašev, proti kateremu ni še nikoli zadržal mreže nedotaknjene. Pred današnjo tekmo je z Girono dvakrat remiziral (2:2 in 1:1).