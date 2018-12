Zgodovinska zaušnica Reala, Carvajal ni mogel ostati tiho

To pa je smola. CSKA Moskva je dvakrat premagala Real Madrid (1:0 v Moskvi in kar 3:0 v Madridu), pisala zgodovino, zadala evropskemu prvaku najhujši domači poraz v zgodovini, v skupinskem delu zbrala sedem točk, a vseeno končala evropsko pot že decembra. Ruski podprvak, pri katerem nastopa tudi obetavni slovenski reprezentant Jaka Bijol, je v skupini zaostal tako za belimi baletniki kot tudi Romo in Viktorio iz Plzna.

Carvajal brez dlake na jeziku

V začetni enajsterici Real je bilo za spremembo od zadnje tekme v španskem prvenstvu kar sedem sprememb. Foto: Reuters Češki prvak ji je z zmago nad Rimljani (2:1) priprl vrata, ki vodijo k evropski pomladi v evropski ligi. Ostal bo le prijeten spomin na dvakratno zmago nad Realom, na igro katerega se je po nemoči proti mladi zasedbi moskovskega kluba usul plaz kritik. Z njimi niso varčevali le mediji in navijači, ampak tudi igralci Reala.

''Pred tremi tedni je bilo rečeno, kako lahko igralci Reala iz domačega klubskega podmladka brez težav zaigrajo za člansko ekipo, a se je danes izpostavilo, da si tega morda ne zaslužijo. Frustrirani smo zaradi domačega poraza,'' je brez dlake na jeziku dejal Dani Carvajal, španski reprezentančni branilec, ki je na dvoboju, v katerem je pogrešal kopico prvokategornikov, nosil kapetanski trak. V igro je vstopil v 76. minuti, pred tem pa je kapetanski trak nosil Brazilec Marcelo.

Solari prevzel odgovornost

Santiago Solari se je vpisal v neslavno zgodovino madridskega Reala. Foto: Reuters Eksperiment Santiaga Solarija, ki je poslal v ogenj kar nekaj mladih in neizkušenih nogometašev (Vinicius Junior, Marcos Llorente, Federico Valverde in Javier Sanchez de Felipe), se ni posrečil. Še več, sprevrgel se je v katastrofo, ki se je v taboru Reala pred bližajočim nastopom na klubskem svetovnem prvenstvu v ZAE niso razveselili, saj bi lahko vplivala na padec samozavesti.

Občinstvo je najbolj vzelo na nož Isca in mu namenilo glasne žvižge. Proti CSKA so manjkali najboljši nogometaš na svetu in dobitnik zlate žoge Luka Modrić, kapetan Sergio Ramos, francoski obrambni steber Raphale Varane, Brazilec Casemiro, španski zvezdnik Lucas Vasquez, Valižan Gareth Bale in Nemec Toni Kroos sta v igro vstopila šele v drugem polčasu, Francoz Karim Benzema pa je prebil v igri le uvodnih 45 minut. V začetni enajsterici je bilo za razliko od tiste, ki je na zadnji prvenstveni tekmi v nedeljo premagala Huesco (1:0), kar sedem sprememb.

Beli baletniki so imeli zagotovljeno prvo mesto v skupini lige prvakov že pred zadnjim krogom. Foto: Reuters

''Prevzemam odgovornost za poraz. Tvegali smo z izborom postave. Ni mi všeč, da smo bili izžvižgani, a nismo igrali dobro. Tega se moramo zavedati. Če navijači niso zadovoljni z rezultatom, so žvižgi nekaj povsem normalnega,'' je po nič kaj ugodnem mejniku, to je bil največji domači poraz Reala v evropskih tekmovanjih, dejal trener Solari.

0-3 - Real Madrid's defeat against CSKA Moscow tonight is their biggest ever home defeat in European competition. Freezing. pic.twitter.com/KULbCvgJZ1 — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2018

Beli baletniki prvič po sedmih letih na domači tekmi niso zadeli vsaj enkrat v polno. ''Nismo imeli sreče,'' je brazilski najstnik Vinicius Junior ciljal na številne zapravljene priložnosti. Kar nekaj jih je zapravil sam.

Trener CSKA: Za izpad iz Evrope smo si krivi sami

CSKA Moskva je prvi klub v ligi prvakov po Köbenhavnu (2006), ki je osvojil zadnje mesto v skupinskem delu s sedmimi osvojenimi točkami. Foto: Reuters ''To, da smo Realu zadali največji domači poraz v Evropi, nam veliko pomeni. Ponosni smo, da smo ga premagali dvakrat. Hkrati pa smo tudi razočarani, saj ne bomo nadaljevali sezone v evropski ligi,'' je dejal 20-letni Islandec Arnor Sigurdsson, eden izmed številnih mladih igralcev CSKA. Med njimi je tudi 19-letni Slovenec Bijol, ki v Madridu ni prejel priložnosti, ampak je zgodovinski podvig, po katerem so tabor Moskovčanov prevevali mešani občutki, spremljal s klopi.

''Za to, da smo izpadli iz Evrope, smo si krivi sami. Bomo pa med prazniki po tej zmagi zagotovo dobre volje,'' je dejal beloruski strateg Viktor Gončarenko. Prvi trener po Špancu Rafaelu Benitezu (2009), ki je premagal Real na obeh tekmah skupinskega dela lige prvakov z Liverpoolom.