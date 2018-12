Dominantni, kot že dolgo niso bili

Z naskokom najbolj zadovoljni so lahko po prvem delu Prve lige Telekom Slovenije pri Mariboru, rekorderju po številu naslovov, ki lovi 15. prvenstveno zvezdico in je na zelo dobri poti, da jo tudi ulovi. Vijoličasti so z naskokom najboljše moštvo prvega dela prvenstva.

Dvakrat so Mariborčani izgubili – konec septembra so doživeli boleč poraz z 1:4 proti Muri na Fazaneriji, mesec dni pozneje pa izgubili domači derbi proti Olimpiji z 1:2 -, sicer pa so bili zelo suvereni in leto zasluženo končali na vrhu. S kar devetimi točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo in kar 15 točkami več od Aluminija, ki je tretji.

Ne samo to, da imajo z naskokom največ točk. Zabili so tudi daleč največ golov. V 19 tekmah so jih zmogli kar 55, kar je 14 več od drugega na lestvici najbolj učinkovitih. Ob tem so poskrbeli, da imajo tudi daleč najbolj trdno obrambo, ki je prejemala manj kot gol na tekmo. Prejela je vsega 16 golov, kar 12 manj od štirih klubov, ki so z 28 prejetimi zadetki na tej lestvici na drugem mestu.

Darko Milanič: Številka je izredno visoka, to zelo veseli

Darko Milanič je lahko zaploskal svojim igralcem. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Številka 45 po osvojenih točkah je izredno visoka, to zelo veseli. Dosežek je odličen, tekmece smo pustili kar precej za seboj. Zelo mi je všeč, da smo zadržali to energijo, ki je bila opazna že na treningih. Zmagali smo tudi na tekmi, ki je imela zame še poseben pomen, ker je bila zadnja v letošnjem delu in je bilo treba ohraniti zbranost. Vmes v nekaterih trenutkih nismo bili najboljši, a še vedno bistveno boljši od nasprotnika," je po zadnji jesenski tekmi zadovoljno ugotavljal trener Maribora Darko Milanič.

"Naloga vseh, ki delamo v klubu, je znana. Ni daleč nazaj, kar se je dogajalo, da smo imeli prednost, pa ni zadostovala. Moramo nadaljevati v takšnem ritmu, brez oziranja, kaj se dogaja za nami. Vsak si mora najti svoje izzive. Jaz jih imam in opazno je, da jih imajo tudi fantje. Vedno želimo postavljati nove mejnike, rekorde in po peti zaporedni zmagi bomo šli po premoru še po šesto. Potem pa s pravo miselnostjo naprej, k vsaki naslednji tekmi," je pred odhodom na daljši zimski premor nogometaše Maribora, ki so imeli visoko prednost pred Olimpijo že pred letom dni, a potem niso bili prvaki, opozoril njihov trener.

Počivali bodo do 7. januarja, ko se bodo spet zbrali in se začeli pripravljati na drugi del sezone, v katerem bodo lovili dvojno krono. V igri za lovoriko so namreč tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem so se prebili do polfinala.

Na vrhu je srbski branilec, ki je bil presenetljivo učinkovit

Saša Ivković se je povsem uveljavil. Foto: Vid Ponikvar In kdo so tisti, ki so k sijajni prvenstveni jeseni prispevali največji delež? Največ minut, maksimalnih 1710, je zbral srbski branilec Saša Ivković, ki je bil s šestimi goli tudi nevsakdanje učinkovit. Branilec Mitja Viler je zbral 1610 minut igre, na tretjem mestu pa je že Luka Zahović, ki je odigral 1.400 prvenstvenih minut. Jasmin Handanović, ki mesto med vratnicama počasi prepušča bosanskemu vratarju Kenanu Piriću, je imel jeseni prav tako zelo pomembno vlogo. Zbral je 1.350 minut igre. Na petem mestu je prerojeni Amir Dervišević, ki je z enajstimi asistencami tudi z naskokom najboljši podajalec Maribora in tudi lige.

Na drugem mestu na tej lestvici je s petimi asistencami bosanski napadalec, ki pa v zadnjem času pogosto igra na krilu, Jasmin Mešanović. S štirimi asistencami je na tretjem mestu bočni branilec Denis Klinar.

Luka Zahović je dosegel devet prvenstvenih golov, Jasmin Mešanović jih je prispeval pet. Foto: Vid Ponikvar

Največ sta zabijala mladeniča

Najboljša strelca sta dva. Komaj 20-letni Jan Mlakar in tri leta starejši Zahović, ki sta v 16 nastopih zabila devet prvenstvenih golov. Tretji je Dino Hotić, ki je zabil enega manj, a je zaradi rdečega kartona na derbiju v Ljudskem vrtu izpustil kar nekaj tekem in zbral vsega 13 nastopov. Četrti je s šestimi goli skupaj z že omenjenim Ivkovićem zimzeleni kapetan in rekorder slovenske lige po številu zadetkov, Brazilec Marcos Tavares.

Rdeče kartone so v prvi polovici prejeli trije Mariborčani. Ob omenjenem Hotiću še Aleksander Rajčević in Viler. Pri rumenih so rekorderji Marko Šuler, Blaž Vrhovec, Aleks Pihler in Zahović. Vsi so opozorila rumene barve prejeli štirikrat.

Še par zanimivosti:

Tekme Mariborčanov v povprečju gledalo skoraj 3.300 gledalcev na tekmi.

Osvojili so 78,9 odstotka razpoložljivih točk, za njih pa je v prvi polovici prvenstva nastopilo 23 nogometašev.

Približno ena četrtina nogometašev, ki so dobili priložnost, je bila tujcev.

Povprečna starost nogometašev Maribora, ki so igrali, je bila 26,5 leta.

Povprečna vrednost igralcev, ki so dobili priložnost, je okroglih 500 tisoč evrov.

Mladih nogometašev, starih 21 let ali mlajših, je bilo od teh, ki so igrali, nekaj več kot 17 odstotkov.

