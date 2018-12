Kamplu ni uspelo, klofuto je prejel tudi sedemkratni evropski prvak

Klubi treh slovenskih nogometašev Dinamo Zagreb (Petar Stojanović), Zenit (Miha Mevlja) in Dinamo Kijev (Benjamin Verbič) so si napredovanje v izločilne dele lige Europa zagotovili že pred zadnjim krogom, v katerem je lepo priložnost za napredovanje zapravil RB Leipzig Kevina Kampla. Od Evrope se po bolečem porazu v Grčiji poslavlja tudi sedemkratni evropski prvak Milan.

Kevin Kampl je z RB Leipzigom potreboval zmago nad Rosenborgom, ob tem pa moral upati tudi na to, da bo njegov nekdanji klub RB Salzburg, ki si je že zagotovil prvo mesto v skupini B, premagal Celtic v Glasgowu. Salzburg je na Škotskem zmagal, dobro pa je kazalo tudi RB Leipzigu, ki je vse do zaključka tekme vodil z 1:0. V 69. minuti je nekdanji slovenski reprezentant, ki je pred kratkim šokiral z reprezentančno upokojitvijo pri 28 letih, odšel z igrišča, v 86. minuti pa je Rosenborg prišel do izenačujočega zadetka in sploh prve točke v Evropi v tej sezoni, kar je pomenilo, da se Nemci poslavljajo.

Vso tekmo je za Zenit v Pragi pri porazu proti Slaviji odigral Miha Mevlja, a ta poraz ni vplival na trenutno vodilnega ruskega prvoligaša, saj si je Zenit že pred zadnjim krogom zagotovil prvo mesto v skupini C.

Podobno velja za Benjamina Verbiča, ki je v skupini K odigral vso tekmo v Kijevu za Dinamo, ki je izgubil proti Jabloncu z 0:1, a že pred tem potrdil prvo mesto v skupini.

V skupini D je podobno že pred zadnjo tekmo uspelo Dinamu, ki je za konec v Zagrebu remiziral brez zadetkov proti Anderlechtu. Petar Stojanović je za hrvaškega prvaka tudi tokrat igral od prve do zadnje minute.

Veliko veselje nogometašev Olympiacosa po skalpu sedemkratnega evropskega prvaka Milana. Foto: Reuters

Podobno kot Leipzigu se je zgodilo tudi sedemkratnemu evropskemu prvaku Milanu, ki se je dotaknil dna in se od drugorazrednega evropskega tekmovanja poslavlja že po skupinskem delu. Za napredovanje bi Milančanom zadostoval že poraz z 1:2, a so izgubili z 1:3 in poskrbeli za novo klofuto svojim navijačem.

V 1/16 finala bo nastopilo tudi osem tretjeuvrščenih klubov skupinskega dela lige prvakov (8): Club Brugge, Inter Milano, Napoli, Galatasaray, Benfica, Šahtar Doneck, Viktoria Plzen in Valencia.

Najboljši strelci v tej sezoni: 6 – Dabbur (Salzburg),

5 - Jović (Eintracht)

4 – Cutrone (Milan), Mimamino (Salzburg), Zelaya (Apollon), Banega (Sevilla), Alario (Bayer Leverkusen), Gulbrandsen (Salzburg), Ben Yedder (Sevilla), Giroud (Chelsea), Minamino (Salzburg),

...

2 – Verbič (Dinamo Kijev), …

Liga Europa, skupinski del (6. krog):