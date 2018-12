Krško v podobni godlji kot Olimpija, štirje tujci zapustili klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo nogometnega kluba Krško si prizadeva, da bi še letos našlo novega trenerja članske ekipe. Posavci so poleg ljubljanske Olimpije edini udeleženci Prve lige Telekom Slovenije, ki v tem trenutku še nimajo prvega stratega. Naslednik Alena Šćulca bo imel opravka z nekoliko spremenjenim igralskim kadrom, saj so Krško ob koncu jesenskega dela zapustili štirje tuji nogometaši.

Kot da bližajoča se zima ne bi bila pisana na kožo klubom, ki v Sloveniji prisegajo na zeleno barvo. Olimpija od srede tudi uradno išče novega trenerja, že dalj časa pa se z enakim vprašanjem ubada vodstvo NK Krško.

Omerzu napovedal varčevalne ukrepe

Tako je predsednik Krškega Zoran Omerzu poziral z nekdanjim trenerjem Alenom Šćulcem. S kom bo poziral, ko bo izbral njegovega naslednika? Foto: Twitter "Še letos želimo najti trenerja, ki mu bosta prioriteta delo in povečano število individualnih treningov. Spomladi bomo morali malce varčevati, stisniti pasove in krepiti ekipo tudi prek lastnih rezerv," je predsednik Krškega Zoran Omerzu napovedal, da bodo Krčani zaradi zmanjšanja finančnih okvirov v nadaljevanju sezone namenili večji poudarek iskanju morebitnih kakovostnih rešitev na igralskih položajih v lastnem podmladku.

Kateri trener se bo spopadel s tem izzivom? Omerzu si želi, da bi ga našli čim prej, a za zdaj še ni naletel na primernega kandidata, s katerim bi lahko sklenil dogovor.

Nadaljevati tam, kjer so končali jesen

Kdo bo na krškem stolčku nasledil Alena Šćulca? Foto: Grega Valančič/Sportida Do preklica, tako je bilo tudi v zadnjih štirih jesenskih nastopih, nad delom prvega moštva bdi dolgoletni pomočnik trenerja Radovan Karanović, ki mu pri delu pomaga tudi stari znanec 1. SNL, Hrvat Milan Đuričić. "Želimo nadaljevati tam, kjer smo končali jesen. S tekmo v Domžalah," se je navezal na dvoboj, ki so ga Krčani izgubili z 1:2 in jesenski del končali na zadnjem mestu.

"Takrat je bila prisotna nova energija, odigrali smo odlično. Bomo morali pa biti v prihodnje bolj varčni. Z zdajšnjo ekipo smo pričakovali boljše rezultate. Verjeli smo, da bi se lahko povzpeli do petega mesta, a se nam ni posrečilo. Med igralce, navijače, vodstvo se je naselila panika, saj nam ni in ni steklo. Nato smo se razšli s trenerjem Štulcem. Karanović je malce spremenil način treningov. Šok terapija je bila uspešna, klubu je bil priključen še Đuričić, ki je dodal mirnost in izkušnje," je pojasnil predsednik Krškega.

Z Olimpijo kot dva različna svetova

Krško je Olimpiji v jesenskem delu dvakrat prekrižalo načrte. V Krškem je bilo 0:0, v Ljubljani 1:1. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kot idealnega kandidata za novega trenerja navaja Tomaža Petroviča, ki je z zelenimi v preteklosti doživel nemalo uspehov, a je sodelovanje zaradi tega, ker je selektor izbrane vrste do 15 let, v tem trenutku nemogoče. "Škoda. Bil bi idealen izbor," je potarnal prvi mož posavskega prvoligaša.

Priprave na spomladanski del se bodo začele 8. januarja 2019, do takrat pa želi vodstvo rešiti vprašanje glavnega trenerja. Z iskanjem stratega se v teh dneh ne ubada le on, ampak tudi vodstvo branilca naslova iz Ljubljane.

"Z Olimpijo smo kot dva različna svetova. Kot da bi primerjali otroke. Pri majhnih otrocih so mali, pri velikih pa veliki problemi," je poudaril predsednik zadnjeuvrščenega kluba, ki želi spomladi obstati v druščini najboljših. Za devetouvrščenim Triglavom zaostaja le točko.