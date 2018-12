Jan Oblak je Matjažu Keku zagotovil, da se bo odzval vabilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pogovarjal sem se z Janom Oblakom, tako kot še z mnogimi drugimi. Najbistvenejše je, da je Jan pripravljen in se bo odzval vabilu za naslednjo reprezentančno akcijo," je dejal Kek.

"Povedal mi je, da ni nobenih težav. Kar je bilo, me ni zanimalo. Jan ni postavil nobenih pogojev, pravi, da se bo z veseljem odzval vabilu," je še dodal novi/stari slovenski strateg, ki je Slovenijo v prvem mandatu v obdobju od 2007 do 2011 po zmagi nad Rusijo popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južnoafriški republiki.

"Preden stopim v stik, se pogovorim, ne bi prekrižal nikogar." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi glede Kevina Kampla, ki je napovedal slovo od reprezentance, Kek ni vnaprej zaprl vrat in možnosti za njegovo igranje za reprezentanco: "Rekel sem, da se bom pogovarjal z vsemi. Moja teza je, da naj igrajo vsi najboljši. Če bo le mogoče - za pogovor sta potrebna dva -, se bom z njim pogovoril. Preden stopim v stik, se pogovorim, ne bi prekrižal nikogar."

"Za reprezentanco morajo igrati najboljši. Seveda pa si morajo tega želeti, se brez pogojev odzvati vabilu. Mislim pa, da se je preveč govorilo o posameznikih, premalo o ekipi. Ekipa je celota, v kateri je pomemben vsak posameznik, a le, če se je pripravljen žrtvovati za skupen cilj. Prepričan sem, da se bo v naslednjih akcijah izluščilo jedro. Zagotovo na začetku ne bo drastičnih sprememb. Kar je bilo, je bilo, zdaj je pred mano nov izziv, nov motiv, delo, ki zahteva totalno predanost in čisto misel," še pravi 57-letnik, ki izhaja iz tega, da skozi komunikacijo postavi temeljno načelo: "Igrati za reprezentanco je čast".

"To je zame osnova, preden se začnemo pogovarjati. Seveda, upoštevati moramo poškodbe in klubski status, a s čisto komunikacijo, ki se posreduje tudi medijem, se da rešiti marsikatero težavo," je svoje trenersko in selektorsko načelo razkril karizmatični Mariborčan.

Matjaž Kek želi krivuljo rezultatov obrniti v pozitivno. Foto: Matjaž Vertuš

"Jasno mi je, kakšna so pričakovanja"

"S pomočjo strokovnega štaba, nogometne zveze in vseh ljubiteljev nogometa želim krivuljo rezultatov obrniti v pozitivno. Jasno mi je, kakšna so pričakovanja. Jasno mi je, da je v nogometu težko karkoli narediti čez noč, a to bi že zvenelo kot iskanje alibijev. Prestar sem za alibije. Vem pa, da je moj motiv neverjeten, komaj čakam na prvo akcijo," je predstavil načrte.

Od sodelavcev (Igor Benedejčič, Luka Brkljača in Borut Mavrič) bo "ob strokovnosti zahteval tudi, da se prevzame odgovornost, naredi pozitivna klima, ki bo igralcem omogočila normalne pogoje za uspešno igranje".

Pred kvalifikacijami za Euro 2020, v katerih bo Slovenija igrala v skupini s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo, Kek napoveduje še možnost januarske akcije, v kateri bi s privolitvijo klubov iz slovenske lige rad "preveril nekatera imena", saj "slovenska liga ni slaba". "Fantje si to zaslužijo. Kaj bolj konkretnega pa bom lahko povedal, ko bo akcija dokončno potrjena in bo treba sestaviti seznam," je dodal.

Kek je bil od leta 2013 šef stroke pri hrvaškem prvoligašu z Reke, 27. novembra pa ga je Nogometna zveza Slovenije na seji izvršnega odbora uradno potrdila za novega selektorja, ko je zamenjal začasnega selektorja Igorja Benedejčiča, ki ostaja njegov pomočnik.