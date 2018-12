Noro: Oblak za evropsko slavo proti Ronaldu, Liverpool proti Bayernu!

Pari osmine finala liga prvakov: Schalke (Nem) - Manchester City (Ang)

Atletico Madrid (Špa) - Juventus (Ita)

Manchester United (Ang) - PSG (Fra)

Tottenham (Ang) - Borussia Dortmund (Nem)

Lyon (Fra) - Barcelona (Špa)

Roma (Ita) - Porto (Por)

Ajax Amsterdam (Niz) - Real Madrid (Špa)

Liverpool (Ang) - Bayern München (Nem)

Pravila tekmovanja so takšna, da se v osmini finala nista mogla pomeriti kluba iz iste države, prav tako ne kluba, ki sta se v tej sezoni že pomerila v skupinskem delu. Zaradi tega je bil seznam morebitnih kandidatov pri marsikaterem klubu manjši od številke sedem.

Kateri par osmine finala lige prvakov je najbolj atraktiven? Schalke (Nem) - Manchester City (Ang) 1,75% +

Atletico Madrid (Špa) - Juventus (Ita) 30,70% +

Manchester United (Ang) - PSG (Fra) 8,77% +

Tottenham (Ang) - Borussia Dortmund (Nem) 1,75% +

Lyon (Fra) - Barcelona (Špa) 5,26% +

Roma (Ita) - Porto (Por) 0,00% +

Ajax Amsterdam (Niz) - Real Madrid (Špa) 3,51% +

Liverpool (Ang) - Bayern München (Nem) 48,25% +

To je veljalo tudi za Atletico Madrid, ki je v skupini A osvojil drugo mesto, tako da na žrebu ni spadal v skupino nosilcev. Zaradi tega se bo v osmini finala pomeril z enim izmed zmagovalcev drugih skupin, ki ne prihaja iz Španije. Žreb je določil, da bo to sloviti Juventus.

Atletico proti italijanskemu velikanu in Ronaldu

Juventus v tej sezoni na krilih Cristiana Ronalda naskakuje evropski naslov. Foto: Guliver/Getty Images Atletico, eden največjih evropskih klubov, ki ni nikdar osvojil največjega naslova - v velikem finalu je izgubil kar trikrat -, se bo v boju za četrtfinale spopadel z Juventusom. Prvi vratar Atletica je Jan Oblak, edini Slovenec, ki si je zagotovil nastop med najboljših 16. Če bo ostal član rdeče-belih - v zadnjem času ne manjka govoric o odhodu že v zimskem prestopnem roku -, ga kmalu čakata dva spektakla proti Torinčanom.

Prva tekma bo v Madridu, povratna pa v Torinu, kjer v tej sezoni navijači črno-belih obožujejo Cristiana Ronalda. Prihod Portugalca je napovedal novo obdobje serijskega italijanskega prvaka, ki v tej sezoni odkrito naskakuje evropski vrh. V serie A je suvereno na vrhu, Ronaldo pa je z 11 zadetki drugi najboljši strelec tekmovanja.

Griezmann v New Yorku na NBA-spektaklu

Evropske ambicije Atletica so v tej sezoni izjemno visoke. Los Colchoneros bi v finalu namreč računali na prisotnost domače zelenice in štadiona, ki ju poznajo kot lastno dlan. Sklepno dejanje lige prvakov bo 1. junija 2019 potekalo prav na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu, kjer domujejo Oblak, Antoine Griezmann in preostali varovanci Diega Simeoneja.

Argentinec je po sobotni zmagi rdeče-belih v Valladolidu (3:2) nogometašem namenil nekajdnevni počitek. Prvi zvezdnik Griezmann ga je tako izkoristil za skok v ZDA, kjer v živo spremlja NBA-tekme. Za začetek je prinesel srečo Brooklynu, ki je na tekmi z zelo ranljivo obrambo premagal Atlanto s 144:127. Pri Atleticu je na nogometnem polju drugače, saj velja Simeonejeva četa za ekipo z eno izmed najbolj granitnih obramb.

Bo v osmini finala kos nevarnemu napadu Juventusa, pri katerem poleg Ronalda izstopata še Hrvat Mario Mandžukić in Argentinec Paulo Dybala? Stara dama je v skupinskem delu osvojila prvo mesto v skupini z Manchester Unitedom, Valencio in Young Boys, proti kateremu je v zadnjem krogu presenetljivo doživela poraz, ki pa ni bil usoden, saj si je prvo mesto zagotovila že pred gostovanjem v Švici.

Velika pariška težava za neprepričljivega Mourinha

Neymar bi rad s Parižani osvojil evropski naslov. Foto: Reuters Manchester United, ki je v nedeljo doživel velik udarec na angleškem derbiju z Liverpoolom (1:3), v domačem prvenstvu jezi navijače s skromnimi rezultati. Za vodilnimi zaostaja že 19 točk. V ligi prvakov mu gre bolje, saj je napredoval med 16 najboljših, kjer pa bo moral pod vodstvom Joseja Mourinha, ki se mu vse bolj trese stolček, v prihodnjih mesecih močno izboljšati formo, če bo želel izločiti tekmeca v osmini finala.

Žreb mu je namenil eno najbolj zvenečih ekip v Evropi, francoskega prvaka PSG, ki je v zadnjih sezonah s pomočjo katarskega kapitala sestavil zvezdniško zasedbo. V Franciji osvaja lovorike kot po tekočem traku, v ligi prvakov pa redno doživlja razočaranja. Bo drugače v tej sezoni? Neymar, Kylian Mbappe in Edinson Cavani mislijo resno, spomladi pa se bodo spoprijeli z rdečimi vragi, ki jim ne gre vse po načrtih.

Liverpool ali Bayern? To je zdaj vprašanje.

Jürgen Klopp in Mohamed Salah sta v prejšnji sezoni v ligi prvakov osvojila drugo mesto. Kako visoko lahko sežeta v tej? Foto: Reuters Ko je Jürgen Klopp vodil Borussio Dortmund, je bil v nemškem prvenstvu velik trn v peti bogatejšega tekmeca Bayerna. Z njim se je pomeril tudi v finalu lige prvakov, kjer pa je doživel boleč poraz na Wembleyju. Zdaj se bo z Bavarci, ki so jeseni pod vodstvom Nika Kovača pokazali več različnih obrazov, v zadnjih tednih pa končno začeli spominjati na dobro naoljen nemški stroj, udaril še kot strateg Liverpoola.

Rdeči so v tej sezoni nepremagljivi v angleškem prvenstvu, kjer so na vodilnem položaju, v Evropi pa so se namučili, da so se prebili med najboljših 16. Aktualni evropski podprvaki so bili eni izmed najmanj zaželenih tekmecev v skupini nenosilcev, na koncu pa je ples kroglic kroglico angleškega velikana združil z Bayernovo. S tem je poskrbel za zelo atraktiven par osmine finala, v katerem bi lahko o četrtfinalistu odločale malenkosti.

Real Madrid, ki je že v ZAE, proti razigranem Ajaxu

Udeleženci osmine finala so konec prejšnjega tedna igrali dvoboje domačega prvenstva. Najvišjo zmago je dosegel Ajax, ki se je znesel nad De Graafschapom. Nasul mu je kar osem golov. V osmini finala bo skušal presenetiti Real Madrid, ki zaradi skromne forme in tesnih zmag ne vzbuja več toliko strahospoštovanja, kot ga je v prejšnjih sezonah, ko ga je vodil Zinedine Zidane, zadetke pa je kot po tekočem traku dosegal Cristiano Ronaldo. Zdaj trese mreže za Juventus. Beli baletniki so v nedeljo odpotovali v ZAE, kjer jih čaka nastop na klubskem svetovnem prvenstvu. Tam bodo branili naslov.

Konec prejšnjega tedna je bila v svojem prvenstvu učinkovita tudi Barcelona. Na krilih izjemne predstave Lionela Messija je ponižala Levante (5:0), Argentinec pa je prispeval tri zadetke in dve podaji. Na stavnicah kotira kot eden največjih kandidatov za osvojitev evropskega naslova in spada v skupino najmanj zaželenih tekmecev. Žreb je Katalonce nameril na Lyon, ki je v skupinskem delu v uvodnem krogu presenetil Manchester City, nato pa nanizal pet remijev in s skrajnimi močmi preprečil napredovanje Šahtarju.

Lionel Messi je v nedeljo s sanjsko predstavo dokazal, da je še vedno v vrhunski formi. Jo bo zadržal do dvobojev osmine finala z Lyonom? Foto: Reuters

Zadnji polfinalist Roma, eden izmed dveh italijanskih predstavnikov, ki sta se uvrstila med najboljših 16, se bo spoprijel s Portom, ki je nazadnje osvojil evropski naslov pred 15 leti, ko ga je vodil Mourinho.

Guardiola se vrača v Nemčijo, dve angleško-nemški poslastici

Izbranci Josepa Guardiole trenutno v angleškem prvenstvu zaostajajo le za Liverpoolom. Foto: Reuters Strateg Manchester Cityja Josep Guardiola je ligo prvakov osvojil z Barcelono, z Bayernom pa trikrat zapored obstal v polfinalu. S Cityjem še čaka na večji evropski dosežek. Če bo hotel angleškega prvaka popeljati v četrtfinale, bo moral preskočiti nemško oviro. Pomeril se bo s Schalkejem, ki v tej sezoni ne navdušuje v nemškem prvenstvu, kjer zaseda šele 13. mesto. Če sklepamo po primerjavi tekmecev na papirju, sinjemodrim ne bi smel predstavljati večje ovire. Vseeno pa je liga prvakov že večkrat dokazala, da so presenečenja sestavni del tekmovanja, zato bi bil lahko spopad Cityja s klubom iz Gelsenkirchna še kako razburljiv.

To ne bo edini angleško-nemški dvoboj v osmini finala. Za drugega bosta poskrbela Tottenham in Borussia Dortmund. Londončani upajo, da bodo rumeno-črne pričakali že na svojem novem štadionu, ki ga še končujejo, ne na Wembleyju. Borussia je v izjemni formi. V bundesligi ima pred branilcem naslova Bayernom kar devet točk prednosti, v konici napada pa kraljuje natančni in iznajdljivi Španec Paco Alcacer.

Spomladi bo liga prvakov deležna pomembne spremembe, saj bo sodnikom v izločilnem delu v pomoč tudi sistem VAR. Prve tekme osmine finala bodo 12., 13., 19. in 20. februarja, povratne pa 5., 6., 12., in 13. marca 2019.