Trije goli in dve asistenci Messija, petarda Barcelone

Argentinec Lionel Messi je tudi v Valencii pokazal, kaj zmore in zna. Foto: Reuters

Lionel Messi, ki je zdaj že pri 14 golih in 10 asistencah v prvi španski ligi, je s tremi goli in dvema asistencama zablestel pri nedeljski zmagi Barcelone s 5:0 v gosteh pri Levanteju, po kateri so se Katalonci vrnili na vrh. Tik pod njimi na lestvici vlada velika gneča, v kateri je tudi Atletico Madrid Jana Oblaka.