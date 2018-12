Handanović odhaja na Dunaj, Verbič v vročem Pireju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med 32 klubi, ki se potegujejo za naslov v ligi Europa, so tudi štirje s slovenskimi legionarji. Žreb v Nyonu je določil, da se bo Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) v osmini finala pomeril z Olympiakosom, Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) z Viktorio Plzen, Miha Mevlja (Zenit) s Fenerbahčejem, Samir Handanović (Inter), ki si je nastop v 1/16 finala lige Europa zagotovil s tretjim mestom v skupinskem delu lige prvakov, pa se bo za osmino finala udaril z dunajskim Rapidom.

Pari 1/16 finala lige Europa: Viktoria Plzen (Češ) - Dinamo Zagreb (Hrv)

Club Brügge (Bel) - Red Bull Salzburg (Avt)

Rapid Dunaj (Avt) - Inter Milano (Ita)

Slavija Praga (Češ) - Genk (Bel)

Krasnodar (Rus) - Bayer Leverkusen (Nem)

Zürich (Švi) - Napoli (Ita)

Malmö (Šve) - Chelsea (Ang)

Šahtar Doneck (Ukr) - Eintracht Frankfurt (Nem)

Celtic Glasgow (Ško) - Valencia (Špa)

Rennes (Fra) - Betis Sevilla (Špa)

Olympiakos Pirej (Grč) - Dinamo Kijev (Ukr)

Lazio Rim (Ita) - Sevilla (Špa)

Fenerbahče (Tur) - Zenit St. Peterburg (Rus)

Sporting Lizbona (Por) - Villarreal (Špa)

BATE Borisov (Blr) - Arsenal (Ang)

Galatasaray (Tur) - Benfica Lizbona (Por)

V skupinskem delu evropske lige so nastopili štirje Slovenci, dramatični zadnji krog pa je poskrbel, da se je od boja za lovoriko že sredi decembra poslovil Kevin Kampl. RB Leipzig je v svoji skupini osvojil le tretje mesto, soimenjaka iz Kijeva in Zagreba, oba Dinama, ter Zenit iz Sankt Peterburga pa so osrečili navijače z napredovanjem.

Dinama sta bila najboljša v svojih skupinah. Hrvaški prvak je navdušil z neporaženostjo in zgodovinskim podvigom, saj si je evropsko pomlad zagotovil po sušnih 49 letih, tako da sta kluba ponedeljkov žreb 1/16 finala v Nyonu pričakala s statusom nosilcev. Zagrebčani se bodo pomerili z Viktorio Plzen, češkim prvakom, ki je v skupinskem delu lige prvakov prekrižal načrte moskovskemu CSKA in Jaki Bijolu. Petar Stojanović bo skušal maščevati reprezentančnega soigralca in se vmešati v boj za najboljših 16.

Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev se bo pomeril z grškim Olympiakosom, ki je bil v skupinskem delu evropske lige usoden za sedemkratnega evropskega prvaka AC Milan. Benjamin Verbič ima z Dinamom visoke cilje, v jesenskem delu pa se je izkazal s strelsko formo.

Pri milanskem Interju, enem izmed štirih najbolje rangiranih tretjeuvrščenih klubov skupinskega dela lige prvakov, je jeseni blestel Samir Handanović. Ljubljančan je bil tako prepričljiv, da si je po oceni spletne strani WhoScored.com, pri kateri nogometni analitiki vrednotijo nastope, prislužil častno mesto v prvi enajsterici lige prvakov.

Zagrebški Dinamo bo spomladi v Evropi nastopil prvič po letu 1970. Njegov tekmec bo češki prvak Viktoria Plzen, ki je v skupinskem delu lige Europa po hudem boju premagal Bijolov moskovski CSKA. Foto: Reuters

Miha Mevlja, ki je sredi jesenskega dela izgubil standardno mesto v začetni enajsterici Zenita, v zadnjih tednih pa spet večkrat zaigral od prve minute, se bo z Zenitom pomeril s turškim velikanom Fenerbahčejem. Ta je v skupinskem delu gostoval v neposredni bližini Slovenije in v Zagrebu visoko izgubil proti razigranemu Dinamu.

Uefa preprečila rusko-ukrajinske dvoboje

Benjamin Verbič se bo v 1/16 finala pomeril z grškim velikanom Olympiakosom, ki jo je v skupinskem delu zagodel Milanu. Foto: Getty Images Uefa je poskrbela, da se klubi iz Rusije in Ukrajine v 1/16 finala ne morejo pomeriti med seboj. Ker dva kluba iz istega mesta ne smeta nastopiti na isti dan, bo Fenerbahče gostil ruski Zenit v Istanbulu že v torek, mestni sosed Galatasaray pa v četrtek, ki je že tradicionalno namenjen dvobojem evropske lige.

Zaradi podobnega razloga bosta Sevilla in Arsenal gostila tekmece na povratnih tekmah že v sredo, mestna rivala Betis in Chelsea pa dan pozneje.

Prve tekme 1/16 finala bodo 12. in 14. februarja, povratne pa 20. in 21. februarja.