Lepo priznanje, ki bo vsaj malo potolažilo Samirja Handanovića

Spletna stran Whoscored.com, pri kateri nogometni analitiki in računalničarji vrednotijo nastope nogometašev v najboljših evropskih ligah, je objavila najboljšo enajsterico skupinskega dela lige prvakov, ki se je s tekmami šestega kroga končala ta teden.

Mesto v najboljši enajsterici je našel tudi Slovenec, a tokrat ne Jan Oblak, kot smo vajeni, ampak njegov vratarski kolega Samir Handanović, ki je pri 34 letih in desetletju branjenja na najvišji ravni le dočakal tudi krstne minute v elitni evropski nogometni ligi. V njej je branil na vseh šestih tekmah milanskega Interja, ki pa se mu ni uspelo prebiti iz skupine B, v kateri so bili še Barcelona, Tottenham in PSV Eindhoven. Osvojil je osem točk, toliko kot Tottenham, a so Londončani napredovali zaradi boljšega izkupička z medsebojnih tekem.

Lionel Messi je po podatkih spletne strani Whoscored.com z naskokom najboljši posameznik lige prvakov. Foto: Reuters

V družbi Messija, Neymarja, Lewandowskega ...

Handanović je prejel sedem golov in si prislužil oceno 7,4. Najvišjo med vsemi vratarji.

V sistemu 4-4-2 sta se ob njem znašla še dva nogometaša Ajaxa iz Amsterdama, oba branilca Noussair Mazraoui in Argentinec Nicolas Tagliafico. V obrambi jima družbo delata še izkušeni branilec münchenskega Bayerna Matts Hummels in mladi francoski branilec sijajne Borussie Dortmund Abdou Diallo.

Kar v zvezno vrsto sta postavljena tudi Argentinec Lionel Messi iz Barcelone, ki je s povprečno oceno 8,9 tudi z naskokom najboljši posameznik tekmovanja, in Brazilec Neymar iz PSG. Na sredini igrišča sta še Španec David Silva iz Manchester Cityja in vse bolj prodirajoči Hrvat iz moskovskega CSKA Nikola Vlašić.

Mesto v napadu sta si izborila najboljši strelec lige prvakov Poljak Robert Lewandowski iz münchenskega Bayerna in bosanski golgeter iz Rome Edin Džeko.

Idealna enajsterica lige prvakov 2018/19 (Whoscored.com):

Vratar:

Samir Handanović (Inter Milano) 7,4



Branilci:

Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) 7,4

Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) 7,5

Matts Hummels (Bayern München) 7,5

Abdou Diallo (Borussia Dortmund) 7,4



Vezisti:

Lionel Messi (Barcelona) 8,9

David Silva (Manchester City) 7,9

Nikola Vlašić (CSKA Moskva) 7,9

Neymar (PSG) 8,4



Napadalca:

Robert Lewandowski (Bayern München) 8,0

Edin Džeko (Roma) 8,5