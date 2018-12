Dončić se zahvaljuje Slovencem: Namesto da bi spali, spremljate moje tekme. Hvala.

Kaj so povedali športniki in športnice leta 2018

V Cankarjevem domu v Ljubljani so včeraj že 51. razglasili najboljše športnice in športnike leta, najbolj obetavno športno osebnost in ekipo leta . Naziv športnika in športnice leta sta si po mnenju Društva športnih novinarjev Slovenije prislužila košarkar Luka Dončić in športna plezalka Janja Garnbret, ekipa leta sta postali jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, za najbolj obetavnega športnika pa je bil izbran kolesar Tadej Pogačar.

Pričakovano je čast najboljšega v Sloveniji pripadla košarkarju Luki Dončiću, ki pod koši NBA iz dneva v dan razkazuje široko paleto svojega košarkarskega znanja. Zaradi obveznosti čez lužo ga na svečanost ob razglasitvi športnika leta podobno kot lani, ko je prejel nagrado za mlado obetavno športno osebnost in bil del ekipe leta, na podelitev ni bilo. Nagrado je v njegovem imenu tako prevzela mama Mirjam Poterbin.

"Luko vidim kot zelo odraslega fanta, ki zrelo sprejema pomembne odločitve, ki niso najlažje, sicer pa v njem vidim sina, ki me dela ponosno vsako minuto," je ob prevzemu nagrade za najboljšega športnika Slovenije Luke Dončića dejala mati Mirjam Poterbin. Foto: Vid Ponikvar

"Luko vidim kot zelo odraslega fanta, ki zrelo sprejema pomembne odločitve, ki niso najlažje. Če pa pogledam nanj kot mati, pa ga vidim kot svojega sina, ki živi svoje sanje, ki se odreka veliko stvarem, predvsem pa vidim sina, ki me dela ponosno vsako minuto življenja," je sina pohvalila Poterbinova in povedala, da mora Luka kot novinec na gostovanjih nositi torbo "Hello Kitty".

Dončić se je zahvalil Slovencem, ki noč prebedijo in spremljajo njegove tekme.

Ob novi nagradi, lani so ga izbrali za mlado obetavno športno osebnost, bil pa je tudi del športne ekipe leta 2017, se je 19-letnik oglasil z druge strani Atlantika prek videosporočila in se zahvalil za novo priznanje v svoji zbirki: "Zdravo, Slovenija. Najprej bi se zahvalil vsem športnim novinarjem, da so me izbrali za športnika leta. Pohvalil bi tudi Jakova Faka in Primoža Rogliča, ki sta imela izjemno leto. Rad bi se zahvalil tudi vsem Slovencem, ki ponoči sledijo mojim tekmam. Res hvala in lep pozdrav."

Drugo mesto v moški konkurenci je pripadlo kolesarju Primožu Rogliču, ki je letošnje poletje pozornost javnosti plenil z imenitnimi predstavami na kolesarskem poligonu. Zmagal je tako na dirki Po Sloveniji, kjer je bila letos konkurenca podobna dirkam najvišje ravni, večetapni Dirki po Baskiji in Romandiji, izjemen vtis pa je naredil tudi na Dirki po Franciji.

Zmagal je na najtežji 19. etapi, na koncu pa v generalni razvrstitvi francoske pentlje zasedel četrto mesto, kar je najvišja slovenska kolesarska uvrstitev na sloviti dirki. Sezono je sklenil kot 11. na obeh svetovnih lestvicah Mednarodne kolesarske zveze in drugi najuspešnejši na lestvici večdnevnih dirk.

"Raje gre na polno in pade, kot bi šel počasi in končal kot deseti," o svojem izbrancu Primožu Rogliču pravi Lora Klinc. Foto: Anže Malovrh/STA

Podobno kot lani je na odru Gallusove dvorane namesto Rogliča stala njegova boljša polovica Lora Klinc, ki je ob vprašanju voditelja, ali se je že navadila na to, da Primož po zmagah na vrhu stopničk dobi poljub dveh deklet, šaljivo odvrnila: "Vse dobro, saj to pomeni, da zmaguje."

Roglič formo pred novo sezono pili v Španiji, od koder se je tudi oglasil slovenskemu občinstvu: "V Sloveniji imamo izjemno število odličnih športnikov in športnic. Nagrada je tako potrditev, da delamo prav, počaščen sem, da sem spet v izboru najboljših športnikov."

Bojan Prašnikar je priznanje za tretjega športnika Slovenije izročil ženi Jakova Faka Matei Korenić Fak, ki je priznala, da je biatlonec velik perfekcionist. Foto: Anže Malovrh/STA

Tretje mesto v moški konkurenci je zasedel biatlonec Jakov Fak, drugi na 20-kilometrski preizkušnji v olimpijskem Pjongčangu, kar je bil najboljši možni povratek po letu težav zaradi bolezni. Nagrado je tudi v njegovem imenu prevzela žena. Matea Korenić Fak je priznala, da je Jakov velik perfekcionist: "Če se stvari ne zgodijo, kot si jih začrta, je slabe volje."

Fak je te dni že na novi postaji svetovnega pokala v biatlonu v češkem Novem mestu, od koder je sporočil: "Olimpijske igre so vrhunec štiriletnega obdobja. Če si tako uspešen, da si prislužiš olimpijsko odličje, pa je ta cikel na koncu zaokrožen z nagrado, lepim spominom. Z letošnjim uspehom sem kar zadovoljen, gre za potrditev, da smo dobro delali."

Najboljša športnica Slovenije leta 2018 in plezalna kraljica Janja Garnbret Foto: Vid Ponikvar

Tudi v ženski konkurenci na samem vrhu ni bilo nobenih dilem. Zasedla ga je športna plezalka Janja Garnbret, ki je septembra letos v Innsbrucku postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji (plezalnem triatlonu, ki združuje hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje) ter svetovna podprvakinja v težavnosti.

Predsednik države Borut Pahor in partner Tine Maze Andrea Massi, ki je izročil nagrado Janji Garnbret. Foto: Anže Malovrh/STA

Čeprav je zaradi mature izpustila kar nekaj tekem, je še tretje leto zapored postala skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnostnem plezanju in kombinaciji in bila četrta v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Priznala je, da ji neprestani namigi o olimpijski medalji nalagajo (pre)veliko breme, ki ji ne ustreza preveč. "To poskušam odklopiti in enostavno plezam, ker v tem uživam," je poudarila.

Tina Trstenjak je dobro vajena odra Gallusove dvorane. Foto: Vid Ponikvar

Podobno kot Garnbretova je tudi drugouvrščena športnica Slovenije, judoistka Tina Trstenjak, stalna članica lestvice Športnik leta. Potem ko je leta 2016 po sezoni, v kateri je postala evropska, svetovna in olimpijska prvakinja, postala športnica leta in bila lani tretja, je letos mesto višje. Letos sta v ospredju dva njena dosežka, na svetovnem prvenstvu v Bakuju je bila tretja, na evropskem v Izraelu pa je osvojila naslov evropske podprvakinje. S trenerjem Marjanom Fabjanom sta z mislimi ves čas že pri naslednjih olimpijskih igrah v Tokiu.

Kaja Juvan - teniška prihodnost Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Na tretje mesto izbora za športnico leta se je z glasovi slovenskih športnih novinarjev zavihtela teniška igralka Kaja Juvan, prva predstavnica tega športa med zmagovalno trojko po 12 letih.

Dekle, ki je 25. novembra letos dopolnilo 18 let, je na olimpijskih igrah mladih v Argentini kot prva na svetu osvojila dve zlati medalji. Povedala je, da ji primerjave s Katarino Srebotnik in Mimo Jauševec sicer godijo, a da sama raje ubira svojo pot. Dijakinjo bežigrajske gimnazije prihodnje leto čaka matura. Garnbretova, ki je maturo opravila letošnjo pomlad, ji je svetovala, naj vztraja, saj se to zrelostno obveznost splača čim prej odkljukati s seznama.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je podelil tudi druga priznanja, med drugim olimpijske plamenice. Foto: Anže Malovrh/STA

Priznanje za najbolj obetavno športno osebnost je prejel kolesar Tadej Pogačar. Dvajsetletnik se je z zmago v generalni razvrstitvi na Dirki miru in najprestižnejši etapni dirki za mlade kolesarje Tour de l'Avenir ter četrtim mestom na dirki Po Sloveniji na najlepši način poslovil od Kolesarskega kluba Rog.

Čriček, kot mu pravijo kolesarski kolegi, bo januarja na dirki v Avstraliji debitiral v karavani WorldTour. Na najvišji kolesarski ravni bo dirkal za ekipo UAE Emirates. Pogačar je trenutno na pripravah v Španiji, zato so nagrado v njegovem imenu prevzeli starši. Razkrili so, da je trener Miha Koncilja v klub najprej povabil Tadejevega starejšega brata Tilna, a se mu je želel pridružiti še mlajši Tadej. Trener ga je takrat zavrnil, češ, da zanj nimajo primernega kolesa, a kaj, ko je mladi nadobudnež vztrajal tako dolgo, da se je po pol leta primerno kolo našlo tudi zanj.

Nagrado za najbolj obetavno športno osebnost sta v imenu Tadeja Pogačarja prevzela starša. Foto: Anže Malovrh/STA

Člani društva Športnih novinarjev Slovenije so priznanje za ekipo leta namenili jadralkama Tini Mrak in Veroniki Macarol. Jadralki portoroškega Pirata sta odlično začeli leto 2018. Že januarja sta zmagali v svetovnem pokalu v Miamiju in nato še na evropskem prvenstvu v Bolgariji.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta športna ekipa leta 2018. Foto: Vid Ponikvar

Sredi sezone je Macarolova nepričakovano morala na operacijo kolena, že po mesecu dni okrevanj pa ju je čakal vrhunec sezone: svetovno prvenstvo. Čeprav tam svojih rezultatskih ciljev nista uresničili, pa sta vendarle izpolnili svoj osnovni cilj: dosegli sta normo in uloviti vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. Glede na namig, češ, da Veronika, ljubiteljska slikarka, zadnje obdobje pri slikanju uporablja predvsem zlato barvo, ugibanje o rezultatskih ciljih niti ni potrebno.

Prireditev so popestrile različne generacije telovadcev. Foto: Anže Malovrh/STA Foto: Vid Ponikvar

Za akrobacije so poskrbeli Dunking Devils. Foto: Vid Ponikvar

