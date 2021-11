Nizozemec se je spravil na Hrvata: Tako je grd, da …

Na Hrvaškem odmevajo grobe in neprimerne besede nizozemskega komentatorja Sierda De Vosa, ki se je pred obračunom med nizozemskim Ajaxom in turškim Bešiktašem spravil na zunanji videz hrvaškega nogometaša Domagoja Vide, sicer kapetana turškega velikana.

Nizozemski komentator Sierd De Vos je v neposrednem prenosu, medtem ko je kamera kazala hrvaškega branilca in kapetana Bešiktaša Domagoja Vido, izjavil, da je Vida tako grd, da v tako zgodnem terminu (18.45) ne sme biti na televiziji, saj jo gledajo tudi otroci.

"Bešiktaš je zato moral zaprositi in plačati posebno dovolilnico, da Vida sploh lahko igra," je izjavil 62-letni De Vos, ki so ga hrvaški mediji zaradi njegovih besed danes vzeli pod svoj drobnogled.

Kdo je Sierd de Vos?

De Vos je znan po svojih besednih izpadih in odkritem navijanju za nogometni klub Atletico Madrid. De Vos je kot komentator delal za RTL, Canal+, Sport1, TROS in nekaj manjših televizijskih kanalov, širša javnost pa ga je spoznala leta 1992, ko je kot komentator dogajanja na olimpijskih igrah v Barceloni v cilju poljubil rojakinjo Ellen van Langen, zmagovalko teka na 800 metrov in ji predal mobitel, da se je lahko javila svoji družini.

Kot poroča hrvaški Index, ima nizozemska javnost zelo deljeno mnenje glede načina, s katerim se loteva komentiranja tekem. Pogosto namreč razkriva podrobnosti iz zasebnega življenja nogometašev, izraža se na grob način, nogometaše pogosto označuje za strahopetce ali pa jih žali na račun njihovega zunanjega videza.