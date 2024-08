Poslovnež Jan Koum je na Hrvaško prispel pred desetimi dnevi. Veliko pogledov sta pritegnili predvsem njegovi megajahti, ki sta že nekaj dni zasidrani v Dubrovniku. Gre za jahti Moonrise in Nebula. Prvo so zgradili leta 2020 v nizozemski ladjedelnici Feadship. Dolga je 99 metrov in ima osem kabin, sprejme pa lahko 16 gostov in 32 članov posadke. Njena cena znaša 220 milijonov dolarjev (197,04 milijona evrov).

Njeno manjšo sestro Nebulo so zgradili kot spremljevalno ladjo za jahto Moonrise. Izdelali so jo konec leta 2021 v Španiji. Dolga je 68 metrov in lahko sprejme osem gostov in deset članov posadke.

Nebulo so zgradili kot spremljevalno ladjo jahti Moonrise. Foto: Pixsell

Na Lopudu Sam Smith in Monolink

Koum se na Hrvaškem mudi že več dni. Pred kratkim je v zgodovinski stavbi samostana na otoku Lopud organiziral zabavo, na katero je kot glasbenega gosta povabil britanskega glasbenika Sama Smitha. Po njegovem nastopu je zbrane zabaval še nemški DJ in glasbeni producent Steffen Linck, bolj znan kot Monolink. Priprave na ekskluzivno zabavo so potekale v tajnosti. Po poročanju hrvaških medijev naj bi na zabavi nastopila tudi ameriška pevka Alicia Keys, a se to ni zgodilo.

Eden najbogatejših ljudi na svetu

Oseminštiridesetletni ameriški milijarder, rojen v Kijevu, je obogatel s prodajo mobilne aplikacije WhatsApp leta 2014. Za 19,3 milijarde dolarjev (17,29 milijarde evrov) jo je prodal Facebooku, s čimer je postal eden najbogatejših ljudi na svetu. Znan je tudi kot velik ljubitelj luksuznih avtomobilov, saj ima s sto vozili eno največjih zbirk avtomobilov znamke Porsche na svetu.

Jan Koum je bil leta 2023 uvrščen na 44. mesto Forbesove lestvice najbogatejših Američanov. Njegovo premoženje je ocenjeno na 15,1 milijarde dolarjev (13,52 milijarde evrov). Foto: Guliverimage

Preberite tudi: