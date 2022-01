Predvolilno: Nika Kovač je kraljica uredniških src

Kot pomembnejši dogodek, celo od zapletov z Novakom Đokovićem, je del medijev danes ocenil nastop za javnost Nike Kovač. Pred parlament je prišla za zasebni zavod 8. marec in nam razkrila predvolilne načrte. Zavod 8. marec ni politična stranka. Za zavod, ki ga lahko ustanovi vsak, ji je uspel neverjetni preboj. Prebila se je na naslovnice skoraj vseh medijskih portalov. Čisto na vrhu sta jo imela Večer in tudi Nova24TV. Med najpomembnejše zgodbe pa so jo uvrstili POP TV, Dnevnik, TVS ...

Za Niko Kovač v obdobju pred volitvami zaradi tega lahko rečemo, da je bila danes kraljica medijskih src. Ali pa vsaj src urednikov spletnih portalov. Na naslovnico 24ur, to je portal najbolj gledane televizije POP TV, se je ta opozicijska aktivistka prebila tako:

A še veliko večjo pozornost so ji namenili v dnevniku Večer, kjer je bila po uvrstitvi, ko je nastajal ta zapis, celo najpomembnejša zgodba v Sloveniji in na svetu. Preskočila je celo zaplete z Novakom Đokovićem v Avstraliji, ki so glavna zgodba vseh svetovnih medijev:

A Nika Kovač ni bila kraljica le v medijih, ki so bližje KUL in sicer levici. Povsem na vrh jo je uvrstila tudi bolj desna Nova24TV, le da z drugačno politično noto. Bolj kritično:

Dogodka ni povsem izpustila niti javna RTV, kjer pa so bili nekoliko bolj zadržani pri določanju pomena nastopa aktivistke pred državnim zborom:

Nika Kovač je napovedala, kaj nameravajo storiti, če bodo na volitvah dobili večino v državnem zboru. "Odpravili" bodo, je napovedala, kup zakonov, ki jih je državni zbor sprejel zadnja leta, češ da so to zakoni vlade Janeza Janše.

Foto: STA

Tako so jih našteli: Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Zakon o organiziranosti in delu policije, Zakon o debirokratizaciji, Zakon o ohranjanju narave, Kazenski zakonik, Zakon o državnem tožilstvu, Zakon o orožju, Zakon o tujcih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Gradbeni zakon in Zakon o davku na dohodek pravnih oseb.