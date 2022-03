Kraljica v družbi sina Andrewa, družina je bila zgrožena #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska kraljica je močno presenetila javnost, ko se je na spominski slovesnosti pojavila s kontroverznim princem Andrewom, preostali njeni otroci in vnuki pa so zaradi tega menda povsem razjarjeni.

V torek so v Westminstrski opatiji v Londonu priredili spominsko slovesnost za pokojnega princa Filipa, na kateri se je po večmesečnem premoru od javnih dogodkov prvič pojavila tudi kraljica Elizabeta II.

Foto: Reuters

Britanska monarhinja pa je močno presenetila s spremljevalcem, ki si ga je izbrala za to priložnost. Na slovesnost jo je namreč pospremil sin Andrew, problematični princ, ki mu očitajo povezave s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in zlorabe mladoletnih deklet.

Andrew se je tokrat v javnosti pojavil prvič po tem, ko se je zunajsodno pogodil z Američanko Virginio Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe.

Princ Andrew (levo) ob mlajšem bratu Edwardu Foto: Reuters

Britanski tabloid Daily Mail poroča, da so bili preostali člani kraljeve družine zgroženi, ko so videli, da kraljico po cerkveni ladji do njenega sedeža spremlja Andrew. Veljal je namreč dogovor, da princ lahko kraljico spremlja v avtomobilu, medtem ko bi jo moral v opatiji spremljati tamkajšnji dekan.

Foto: Reuters

"Člani kraljeve družine, med njimi princa Charles in William, so bili zgroženi nad tem, da se je Andrew postavil v središče pozornosti," je za Daily Mail dejal neimenovani vir. Slovesnost je namreč v živo prenašalo več televizij, Andrew pa je samozavestno prikorakal pred kamere.

Foto: Reuters

Ob tem so številni poznavalci kraljeve družine prepričani, da Andrew tega ne bi mogel storiti, če ga pri tem ne bi podpirala kraljica. "To ni bilo naključje," je za Express dejal nekdanji BBC-jev poročevalec za kraljevo družino Peter Hunt, "lahko bi sedel ob strani z družino, a so se odločili, da bo imel vidnejšo vlogo. Kraljica je s tem jasno sporočila, da Andrewa želi na javnih dogodkih."

