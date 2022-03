Britanska kraljica Elizabeta II. je lahko danes končno priredila spominsko slovesnost za pokojnega moža, princa Filipa, kakršno si je želel, pa lani ob njegovi smrti ni bila mogoča zaradi pandemije covid-19. Takrat se je pogreba lahko udeležilo le 30 oseb.

Elizabeto je na slovesnost pospremil princ Andrew. Foto: Reuters

Kot poroča Telegraph, je kraljica današnjo slovesnost načrtovala do zadnje podrobnosti − od cvetja, kakršno je bilo tudi v njenem poročnem šopku, do seznama povabljencev iz dobrodelnih organizacij, s katerimi je Filip sodeloval. Ob njih se je spominu nanj prišla poklonit tudi vrsta vidnih britanskih politikov, med njimi britanski premier Boris Johnson, ter članov britanske kraljeve družine.

Princ William z ženo Catherine in njunima otrokoma Georgeem in Charlotte Foto: Reuters

Med slednjimi pa ni princa Harryja in njegove žene Meghan ter njunih dveh otrok. Harry je namreč že pred časom odpovedal udeležbo z razlago, da bi to bilo preveliko varnostno tveganje za njegovo družino.

Foto: Reuters

Spominska slovesnost je medtem pomemben dogodek tudi zato, ker se je Elizabeta tokrat prvič po petih mesecih pojavila v javnosti. To se ni zgodilo že vse od oktobra lani, ko so jo doletele zdravstvene težave, zaradi katerih so ji zdravniki svetovali počitek, od takrat pa je odpovedovala vse načrtovane obveznosti, ki so vključevale pojavljanje v javnosti.

Foto: Reuters

Kraljico je ob prihodu spremljal princ Andrew, ki se je prav tako v javnosti pojavil prvič, odkar se je zunajsodno pogodil z Američanko, ki ga je tožila zaradi spolne zlorabe.

