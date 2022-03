Britanska kraljica premagala covid in se vrnila na delo

Potem ko so britanski kraljici Elizabeti II. 20. februarja potrdili okužbo s koronavirusom, so bili Britanci precej zaskrbljeni. Ob novici, da ima kraljica covid, so iz Buckinghamske palače sicer sporočili, da ima le blažje simptome, podobne prehladu, in da bo še naprej opravljala manj zahtevne obveznosti, nato pa so prejšnji teden sporočili, da se bo za nekaj časa povsem posvetila počitku.

Zdaj pa se 95-letnica očitno spet počuti bolje, v torek je namreč že opravila dva virtualna sprejema, so sporočili iz Buckinghamske palače, pogovarjala se je z veleposlanikoma Andore in Čada.

Preberite še: