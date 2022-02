Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da so pri britanski kraljici potrdili okužbo z novim koronavirusom, vendar nima hujših simptomov.

Kraljica Elizabeta II. ima covid-19, so po poročanju britanskih medijev sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da ima 95-letna monarhinja "blage simptome, podobne prehladu". Kljub temu se ne namerava odpovedati "manj zahtevnim obveznostim", ki jih bo imela prihodnji teden, so dodali.

Še naprej bo tudi pod budnim očesom zdravnikov in bo sledila vsem ustreznim priporočilom, so navedbe Buckinghamske palače povzeli pri BBC in dodali, da je kraljica polno cepljena proti covidu-19.

Pred desetimi dnevi so sicer okužbo z novim koronavirusom potrdili pri britanskem prestolonasledniku princu Charlesu, pred nekaj dnevi pa tudi pri njegovi ženi vojvodinji Camilli.