Prva gostja Pahorjevega podkasta bo Tina Maze

Voditelj Borut Pahor, nekdanji predsednik države, se v podkastu pogovarja z izjemnimi Slovenci in Slovenkami, da bi spoznal recept, kako odkrivati in dosegati svoje potenciale, preseči ustaljene okvirje in ustvariti izpolnjeno življenje. Je nefiltrirano potovanje v izjemne zgodbe ljudi, ki so na svoji poti ustvarili zgodbe, vredne preučevanja.

Bivši predsednik države se bo v prvi epizodi Podkasta navdiha z Borutom Pahorjem pogovarjal s Tino Maze. Foto: metropolitan.si

V prvi epizodi, ki si jo boste v soboto ob 18.20 lahko ogledali na Planetu, bo njegova sogovornica Tina Maze, ki velja za eno najuspešnejših slovenskih športnic vseh časov. Spregovorila bo o svoji karieri in premagovanju izzivov na poti do izjemnih športnih uspehov, o življenju po končani aktivni športni poti, pa tudi o svoji družini.

Tina Maze danes o svoji karieri govori izjemno čustveno, a v času tekmovanja ni bilo prostora za pretirana čustva. Foto: metropolitan.si

Podkast navdiha z Borutom Pahorjem si boste na Planetu lahko prvič ogledali v soboto, 23. decembra, ob 18.20, ko bo gostja bivšega predsednika države nekdanja smučarka Tina Maze. Čez teden dni pa se bo Borut Pahor pogovarjal s še enim vrhunskim športnikom, hokejistom Anžetom Kopitarjem.

