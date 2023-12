Med udeležencema ljubezenskega eksperimenta so zapele pesti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20, za kar nekaj napetih trenutkov poskrbi Harrison, ki zna pošteno razjeziti preostale udeležence. Tudi po koncu šova je znal 32-letnik usmeriti soje žarometov nase, med drugim tudi z boksarskim dvobojem z udeležencem prejšnje sezone ljubezenskega eksperimenta.

Harrison, ki se je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročil z Bronte, se je v boksarski ring podal avgusta letos, nasproti pa mu je stal Daniel Holmes, ki so ga gledalci lahko spremljali v prejšnji sezoni šova Poroka na prvi pogled: Avstralija. Udeleženca ljubezenskega eksperimenta sta se borila tri runde, po sodniški odločitvi pa je slavil Daniel.

Harrison je po dvoboju čestital Danielu za zmago tudi na Instagramu, kamor je objavil nekaj fotografij njunega dvoboja. "Čestitam, Daniel Holmes," je pripisal in dodal, da je bil dober dvoboj in da so gledalci imeli kaj videti. "Na koncu je šlo za nekaj točk razlike, bil je tesen boj."

Harrison se je zahvalil svojemu boksarskemu trenerju Stevenu Radosu in oboževalcem obljubil, da v boksarskem ringu ni stal zadnjič. Verjame, da bo svoje znanje še nadgradil in da bo naslednjič pokazal še boljšo predstavo.

Ob tem mu je čestital še en ženin iz deste sezone šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki jo trenutno lahko spremljamo na Planetu, Duncan James, ki je v komentarju pod objavo zapisal, da je šlo za zares tesen dvoboj: "Zelo dobro si opravil svoj prvi boksarski dvoboj."

Utrinki boksarskega dvoboja:

Dvoboj so si ogledali tudi nekateri drugi udeleženci šova. Nekaj utrinkov dvoboja si lahko ogledate v zgornjem videu.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20.

