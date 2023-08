Je slovenske kampe strah napovedanega hudega vremena?

"Najhujše poplave doslej niso prišle do našega kampa"

V kampu Menina ob Savinji so za STA pojasnili, da razmere spremljajo. Opozorila so sicer izdana tudi za njihovo regijo, a upajo, da hujšega ne bo. Nekaj gostov je sicer kamp zapustilo predčasno, medtem ko novi gostje rezervacij ne odpovedujejo. Posebnih ukrepov za zdaj niso izvedli, če bi se razmere zaostrile, pa bodo z osebjem najprej poskrbeli za takojšnje obveščanje gostov kampa.

Posebnih protipoplavnih ukrepov ne načrtujejo niti v kampu Savinja, ki je od reke Savinje oddaljen od 150 do 200 metrov. Kot pravi lastnica kampa Ida Bitenc, se na območju kampa reka Savinja precej razširi, ima tudi precej izlivnega toka, "doslej tudi najhujše poplave niso prišle do našega kampa", je poudarila. Bolj kot poplav se bojijo vetra, ob čemer pa jim gre na roko tudi dejstvo, da je kamp novejši in da v njem še ni visokih dreves. Poudarila je še, da gostje v kampu redno spremljajo vremensko napoved, kar nekaj gostov, ki so imeli rezervacije do petka, pa se je odločilo, da ob napovedih intenzivnega deževja predčasno zapustijo kamp.

"Deževati bi moralo nekaj dni, da bi imeli težave s poplavami"

Optimistični so tudi v kampu Radenci ob Kolpi. Kot je namreč za STA povedala solastnica kampa Andreja Rade, tudi ob zadnjih, septembrskih razlivanjih reke ta ni ogrožala njihovih šotorov, ki so od reke umaknjeni okoli 50 metrov, in hišic, ki se nahajajo bliže vodi. Kot je dejala, sicer goste opozarjajo na napovedano deževje in pričakujejo, da bodo tudi sami ravnali odgovorno. V kampu imajo tudi nekaj pokritih oziroma zidanih površin, kamor se lahko gostje umaknejo ob morebitnem neurju. Tudi njihov kamp pa je nekaj gostov ob današnjih napovedih večdnevnega intenzivnega deževja zapustilo predčasno.

V Kampu Korita se naraščanja Soče ne bojijo, saj kamp leži nekoliko višje, v kanjonu Soče. "Deževati bi moralo nekaj dni, da bi imeli težave s poplavami," je za STA dejal lastnik kampa Peter Della Bianca. Bolj se bojijo vetra, ki je v preteklih dneh že podrl nekaj dreves. Ta so se k sreči podrla proti koritom, ne na kamp, je dejal. V primeru nevarnosti imajo dva skupna prostora, kamor se lahko obiskovalci zelo hitro zatečejo na varno, saj gre za majhen kamp in imajo malo gostov, je dodal. "Upamo, da ne bo tako hudo," je dejal.

Kaj pa taborniki?

Po državi taborijo tudi taborniki. V Zvezi tabornikov Slovenije so preventivno kontaktirali tiste tabore, ki so v bližini rek. "Vseeno pa jih je večina umaknjena in ne tabori v neposredni bližini. Glavnina taborov je že za nami, zaradi današnjih napovedanih neurij še ni bil odpovedan noben tabor," je za STA zapisal Urban Lečnik Spaić iz zveze.

"Naši nasveti so, da se rodovi (če se še niso) pri domačinih seznanijo o preteklih izkušnjah z vodotoki na tistem območju, najvišji višini, običajnih razlivnih poljih in podobno, da so poleg drugih preventivnih ukrepov na podlagi geografskih značilnosti terena bolje pripravljeni na neurja," je dodal. Poleg tega pa so rodovom svetovali predhodno obveščanje lokalne skupnosti (policijska postaja, zdravstveni dom, gasilska društva itd.) in predhodni dogovor o tem, da bi lahko prespali v zidanih objektih, če bi bilo to potrebno.

Foto: SIDG



Tako tabornikom kot drugim, ki taborijo, pa v taborniški zvezi svetujejo, da redno spremljajo vremenske napovedi in radarske slike. Ko so napovedi takšne kot v teh dneh, tudi svetujejo pripravljenost na evakuacijo, da se to lahko izvede pravočasno. "To pomeni, da si na lokaciji vnaprej poiščemo in predvidimo točko, kamor se bomo zatekli v primeru potrebe po tem, ter da se tja umaknemo, še preden se neurje razvije," so zapisali.



Čeprav je težko dati univerzalni nasvet, taborniki opozarjajo, da se ob postavitvi tabora izogibamo drevesom, še posebej suhim, in tudi ne taborimo tik ob vodotokih. "Pomembno je, da taborne objekte stabilno postavimo, primerno zaklinimo in da šotore dovolj napnemo. Ko iščemo zatočišče, se je dobro spomniti, da šotor sam po sebi ne nudi zadostne zaščite. Še najbolje je poiskati zavetje v bližnji stavbi ali objektu in počakati, da neurje mine, prednost pred opremo pa ima seveda varnost ljudi. Pri sebi je dobro imeti tudi kakšno svetilko, predvsem pa telefon s polno baterijo in na tipki za hitro klicanje nastavljeno številko 112," še svetujejo taborniki.