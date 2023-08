Besede meteorologinje, ki bodo marsikoga potolažile

Čeprav nas že ta konec tedna čaka precejšnja ohladitev, ne bo dolgo tako, napovedujejo pri Agenciji za okolje Republike Slovenije (Arso). Od petka in vse do nedelje bodo dnevne temperature okoli 25 stopinj Celzija, pričakujemo lahko tudi plohe in nevihte. Potem pa se bodo v prihodnjem tednu temperature spet postopno vzpenjale. "Poletja zagotovo še ni konec," je za Siol.net povedala meteorologinja Eva Bezek in razkrila tudi, kakšen avgust, ko številni šele odhajajo na počitnice, je pred nami.