Posnetek iz zraka: poglejte razdejanje po tornadu v Ilirski Bistrici #video

Po besedah poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Ilirska Bistrica Luke Špilarja je v Ilirski Bistrici trenutno na terenu približno 40 gasilcev iz Gasilske zveze Ilirska Bistrica in PGD Postojna ter 25 pogodbenikov iz sistema civilne zaščite. Med torkovo intervencijo v večernih in nočnih urah pa je bilo na terenu približno 60 ljudi, to so bili po večini gasilci, je poudaril.

Pojasnil je, da je bilo med torkovim neurjem poškodovanih 15 objektov, na vseh so poškodovana ostrešja. Huje je bilo poškodovanih pet objektov, od katerih sta dva v celoti ostala brez ostrešja.

"Uradno izmerjena hitrost vetra med torkovim neurjem je bila 107 kilometrov. V udarni sili, ko je odkrivalo hiše, pa se ocenjuje, da je bila moč vetra najmanj dvakrat večja," je poudaril poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

Kot je izpostavil Sandi Curk, so se vse pristojne službe med torkovim neurjem odzvale izredno hitro, že nekaj minut po začetku tornada je bila aktivirana civilna zaščita z vodenjem občinskega štaba in župana občine Ilirska Bistrica in pa tudi direktnim vodenjem tako regijskega štaba civilne zaščite kot tudi poveljnika civilne Srečka Šestana. Med neurjem sta bili evakuirani dve družini, vsi ostali pa so ostali na svojih domovih. Ponesrečenih ni bilo. Foto: STA

Najhujši tornado v Sloveniji leta 1986



Tornado je nazadnje v Sloveniji divjal pred dvema letoma, medtem ko je najhujši državo prizadel 23. avgusta 1986, in sicer se je tornado od Novega sveta pri Hotedršici do Tomišlja pomikal v nekaj sto metrov širokem pasu. Veter je takrat dosegel hitrost 216 kilometrov na uro in povzročil precejšnjo škodo na zgradbah, v gozdovih in na kmetijskih površinah.

Na kraju, kjer je divjal tornado, tudi minister

Škodo na terenu si je danes ogledal tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Ocenil je, da so se v občini Ilirska Bistrica izjemno odzvali na katastrofo, tako da je danes največja težava v občini, kako najti krovce, da se vsaj za silo sanirajo poškodovani objekti.

"Trenutno kaže, da nikogar ne bo treba trajno ali za dalj časa preseliti iz poškodovanih objektov," je poudaril po ogledu škode. Izrazil je tudi upanje, da bodo vsi poškodovani objekti kolikor toliko varni do petka, ko je napovedano novo deževje.

Medved je zagotovil, da država občinam ves čas zagotavlja povrnitev intervencijskih stroškov. Spomnil je, da se je v torek iztekel rok za prijavo intervencijskih stroškov iz drugega vala neurij, ki je bil med 17. in 25. julijem in v katerem je bilo prizadetih več kot 190 občin.

"Do petka bomo vedeli, koliko bodo približno znašali intervencijski stroški prizadetih občin. V ponedeljek ali v torek pa bo vlada tudi za to obdobje sprejela sklep o povrnitvi intervencijskih stroškov občinam," je poudaril Medved.

Nekatere hiše dodatno nevseljive, ena od občank noč preživela pri sosedih

"V nekaj dneh ne moremo postaviti nove strehe, lahko pa vsaj nekoliko pomagamo ljudem," je še dejal Sandi Curk, ki je omenil, da je šlo za zelo ozko območje tornada. "Neverjetno je, da je na primer hiša s postavljenim gradbenim odrom ostala nepoškodovana, zraven pa je bila uničena streha sosednje hiše," je dodal.

Prebivalci po njegovem tudi danes ugotavljajo škodo na svojih nepremičninah, ki pa je bila manjšega obsega, medtem ko bodo nekatere prizadete hiše vsaj začasno nevseljive, medtem ko bodo v drugih ljudje lahko začasno bivali vsaj v pritličnih prostorih.

Tudi župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič je za STA opisal posledice, ki jih je za seboj pustil za Slovenijo nenavaden vremenski pojav tornada. Po njegovih besedah je na petih hišah ostrešje v celoti odkrito, zato se trudijo, da bi jih čim prej zaščitili vsaj toliko, da morebitna nova deževja ne bi povzročala dodatne škode.

Za prebivalce je bilo čez noč poskrbljeno, večina jih je lahko ostala doma, ena od občank pa je noč preživela pri sosedih, je dejal župan.

Na širšem območju Notranjske in Primorske je bilo zvečer in ponoči potrebnih še več drugih intervencij, o katerih poročajo iz Cerknega, Ajdovščine, Kanala in Tolmina.

Iz Postojne poročajo o dveh črpanjih meteorne vode, ki je zalila stanovanjski prostor in kletne prostore v večstanovanjskem bloku, medtem ko je v naselju Krvavi Potok v občini Hrpelje - Kozina voda poplavila skladiščne prostore in kuhinjo gostinskega lokala.

Tudi na Obali je bilo potrebnih nekaj posredovanj gasilcev zaradi neurja, na območju Kopra so jih našteli šest, na območju Izole pet, v Piranu pa enega.

V Podravju zaradi neurja največ dela v Slovenski Bistrici in Račah

Na območju Podravja so imeli ponoči zaradi neurja največ dela gasilci na območju občin Slovenska Bistrica in Rače - Fram. V prvi so morali posredovati sedemkrat, v drugi pa osemkrat. O težavah poročajo še z območja Lenarta, Dupleka in Šentilja, medtem ko je bilo na Ptujskem treba posledice neurja odpravljati le v občini Zavrč.

Na upravi za zaščito in reševanje so skupno zabeležili 69 dogodkov, sunki močnega vetra so odkrivali strehe in podirali drevesa. Dogodke so zabeležili na območjih regijskih centrov Maribor (16), Postojna (15), Celje (13), Koper (11), Kranj (šest), Murska Sobota (tri), Nova Gorica (dva) ter po enega v Ljubljani, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Zaradi obilnega dežja je meteorna voda poplavila več kletnih prostorov objektov, ogrožala objekte, prav tako so ponekod narasli vodotoki. Sprožila sta se dva zemeljska plazova, ki sta ogrožala objekte. Na terenu je bilo aktivnih skupno 36 gasilskih enot, od tega tri poklicne, ki so opravile skupno 75 intervencij. Gasilci so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, črpali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišči, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Pristojne službe še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Ta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji.