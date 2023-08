Zavarovalnica: Do zdaj v neurjih največ škode utrpelo Pomurje

V Triglavu je bila lani zaradi naravnih množičnih škod ocenjena vrednost 32 milijonov evrov, podobno tudi v letih 2017 in 2020. V zadnjem desetletju je bilo vremensko še najbolj usmiljeno leto 2015, ko so imeli za štiri milijone evrov škod.

Foto: Neurje.si / Facebook

Vremenske ujme so v preteklih tednih naredile ogromno škodo tako v kmetijstvu kot na drugem premoženju. "Ugotavljamo porast števila prijav škod zaradi naravnih ujm na ožjem premoženju in avtomobilih glede na primerljivo lansko obdobje," so povedali v Zavarovalnici Triglav. Ocenjujejo tudi, da lahko letošnjo škodo v kmetijstvu že primerjajo s škodno najbolj intenzivnimi leti v zadnjih dvajsetih letih.

Ker prijava škodnih primerov strank in popis škode na terenu še vedno intenzivno potekata, natančne ocene o višini škode in številu prijav še ni, znano pa je že, da je najhuje v Pomurju.

Na področju kmetijstva so v posameznih regijah poškodovani različne poljščine, vinogradi, sadje, hmelj in vrtnine. Najobsežnejša je škoda na širšem območju severovzhoda države, najhuje je v Apaški dolini in v okolici Gornje Radgone, kjer so neurja oklestila koruzo, buče, nepožeta žita in oljno repico ter pustošila po vinogradih.

Ne le na poljščinah, precej škode je tudi na hmeljiščih v Savinjski dolini ter na širšem območju Celja in na Koroškem, poljščine in vrtnine so hudo prizadete tudi na Gorenjskem, na Primorskem tudi vinogradi.

Letošnje leto med tistimi z največ škode

Vsaj ne področju kmetijstva že zdaj pričakujejo, da bo škoda primerljiva z vremensko najbolj neprijaznimi leti.

Obseg množičnih škodnih dogodkov, ki so posledica ekstremnih vremenskih pojavov - najpogosteje poplav, viharjev, toče in pozebe -, od leta do leta niha in različno učinkuje.

"V zadnjem desetletju je bila največja skupna ocenjena vrednost množičnih škod Skupine Triglav v letih 2014, 2017, 2020 in 2022, povprečna letna ocenjena vrednost škod iz naslova množičnih naravnih škodnih dogodkov v Skupini Triglav pa je v tem desetletnem obdobju znašala 23 milijonov evrov," so navedli v zavarovalnici in dodali, da škodno dogajanje štejejo za naravni del svojega delovanja, za množične naravne škodne dogodke pa imajo na letni ravni vzpostavljeno tudi pozavarovalno zaščito.

Lani je bilo škod zaradi naravnih množičnih škodnih dogodkov za 32 milijonov evrov, podobno tudi v letih 2017 in 2020. V zadnjem desetletju je bilo najhuje leta 2014, ko je bilo ocenjene škode za 36 milijonov evrov.

Verjetnost toče od leta 2009 bistveno zrasla

Iz izračunov je razvidno, da je bila verjetnost toče v letu 2009 bistveno manjša kot danes, tudi število škodnih dogodkov zaradi toče je v porastu. "Na področju premoženjskih zavarovanj toča poškoduje več vozil kot objektov, vendar je skupna vsota izplačanih škod na objektih višja kot na vozilih," opažajo v Triglavu.

Pri obsegu škode zaradi poplav in viharjev, ki prizadenejo večinoma objekte, je nihajnost med leti zelo visoka, tako da v opazovanem obdobju zadnjih 20 let težko govorijo o statistično značilnem trendu, poudarjajo.