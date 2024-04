V zadnjih dneh je v visokogorju in sredogorju zapadlo veliko snega, zato je v gorah povečana možnost snežnih plazov. Planince, ki bodo med prvomajskimi prazniki obiskali visokoležeče turistične točke, na Planinski zvezi Slovenije zato opozarjajo, naj jih spomladanske razmere ne zavedejo in naj bodo pri obisku še posebej previdni.

Pri obiskovanju visokogorja še vedno velja tretja stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov, zato veljajo vsa priporočila za zimski obisk gora. Visokogorske koče so še zaprte, večina koč v sredogorju in nižje ležeče koče pa v času prvomajskih praznikov odprtih vrat pričakujejo planince, so sporočili iz planinske zveze.

"Pri obiskovanju gora, še posebej visokogorja, veljajo vsa priporočila za zimski obisk gora: izberimo pot, ki smo ji kos tako po znanju kot izkušnjah, potrebujemo zimsko opremo – cepin, dereze in čelado – in znanje uporabe te opreme, klože, pomrznjen sneg in težek južen sneg pa od nas zahtevajo posebno previdnost," opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

Načrtujte pot in premislite o svojih sposobnostih

Kljub pomladanski situaciji niso izključeni plazovi mokrega snega, ta čas najnevarnejše pa je zapadno kamenje. Če vaša načrtovana pot poteka pod stenami, na planinski zvezi priporočajo, da se v območju sten zadržujete zgodaj zjutraj.

Toplejši dnevi utegnejo ljubitelje gora zvabiti tudi na zahtevnejše cilje na nižji nadmorski višini. "Če se odpravite na eno od obljudenih zavarovanih plezalnih poti oziroma ferat, imejte v mislih, da zanjo potrebujete izkušnje. V nasprotnem primeru se nanjo raje podajte skupaj z usposobljenim vodnikom, pri katerem preverite kompetence," dodaja Šerkezi.

Na planinski zvezi odsvetujejo obisk visokogorij brez čelade, plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta. Ravno tako se je treba izogibati gneči, pred obiskom zavarovane plezalne poti pa je treba preveriti, ali izbrana pot zadostuje vsem varnostnim zahtevam, in ni ena izmed tistih domače izdelave.

Pred odhodom v gore ali hribe je treba tudi skrbno načrtovati svojo pot. Izlet je dobro prilagoditi svojim izkušnjam in znanju ter fizičnim sposobnostim. S sabo pa je vedno dobro imeti komplet prve pomoči in predvsem zadostno količino brezalkoholne tekočine. Spomladi je izjemnega pomena tudi zaščita pred močnim pomladnim soncem.

V gorah je v preteklih dneh zapadlo veliko snega

V visokogorju je ponekod nov sneg padel na trdo in poledenelo podlago. Predvsem na strmih pobočjih pričakujemo spontano plazenje nesprijetega snega. Predvsem okoli vrhov in grebenov so mesta z napihanim snegom, ki se lahko sprožijo že pod majhno obremenitvijo, pa opozarjajo pri agenciji za okolje.

Ponekod je pod napihanim snegom lahko tudi sodra ali babje pšeno, ki predstavlja šibko plast. Ob postopni otoplitvi se bodo v sredogorju prožili plazovi mokrega snega, zlasti nevarna bodo strma, s travo porasla območja. Od ponedeljka je v gorah, nad okoli 1.200 metri, zapadlo od 40 do 70 centimetrov snega, snežilo je vse do dolin. Snežna odeja se je zlasti v sredo čez dan v sredogorju že nekoliko ojužila. Na bolj vlažno podlago je danes ponoči zapadlo od deset do 15 centimetrov bolj suhega snega. Ob sneženju je predvsem okoli vrhov in grebenov pihal šibak do zmeren severovzhodnik, ki je prenašal sneg in gradil snežne nanose.

Snežna odeja se večinoma globoko predira, zato je gibanje oteženo. Razmere so povsem zimske. V visokogorju so vetru izpostavljena mesta spihana vse do poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. V četrtek dopoldne je še rahlo do zmerno snežilo. Meja sneženja je bila na nadmorski višini okoli 800 metrov. Popoldne se je oblačnost začela trgati, mogoče so bile posamezne snežne plohe. Pihal je večinoma šibak veter vzhodnih smeri. Temperatura na 1.500 metrov je bila okoli –2, na 2.500 metrov okoli –8 stopinj Celzija. V noči na petek se je razjasnilo, ponekod je lahko nastalo nekaj nizke oblačnosti, ki je segala do nadmorske višine okoli 1.200 metrov.

V petek dopoldne je bilo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1.400 metrov, količina padavin bo majhna. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo popoldne že zmeren. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1.700 metrov. Sredi dneva bo temperatura na 1.500 metrov okoli 1, na 2.500 metrov okoli –6 stopinj Celzija.

Tudi v soboto bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo dopoldne. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v Julijcih. Meja sneženja se bo še nekoliko dvignila in bo na okoli 1.800 metrov. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Sredi dneva bo temperatura na 1.500 metrov okoli 3, na 2.500 metrov okoli –3 stopinje Celzija. V nedeljo bo suho, delno se bo razjasnilo. Občutno topleje bo. Še bo pihal zmeren jugozahodnik. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino 3.000 metrov.

Nevarnost proženja snežnih plazov bo zaradi odjuge ostala znatna, tretje stopnje. V petek pričakujemo spontane plazove mokrega snega predvsem v sredogorju, v soboto in nedeljo pa tudi v visokogorju. Na posameznih pobočjih bodo mogoči tudi večji snežni plazovi. V sredogorju se bo snežna odeja pospešeno preobražala in talila. Zaradi razjasnitve bo ponoči snežna odeja pomrznila, krepila se bo skorja. Jugozahodni veter bo v visokogorju občasno še prenašal rahel sneg, nastali bodo novi snežni zameti.