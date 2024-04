Sončni dnevi vabijo v gore, a pozor na povečano nevarnost

Sončni dnevi in pomladne temperature ta konec tedna vabijo v gore, a pohodniki pozor, prav zato je povišana nevarnost snežnih plazov. V visokogorju je še zima, zato raje izberite nižjeležeče cilje. Opozorilo Arsa in PZS pa velja tudi za turne smučarje.

Na družbenih omrežjih v teh dneh mnogi sprašujejo, ali bo ta konec tedna primerno za pohod na Črno prst in denimo na Begunjščico, nekatere vleče celo še višje. A nad dva tisoč metri je še zima, precej snega je v senčnih legah in tudi nižje. Ker se temperature v teh dneh dvigajo, tudi na dva tisoč metrih bo blizu 15 stopinjam Celzija, se je še okrepila nevarnost snežnih plazov. In na to pred tem koncem tedna opozarjajo na agenciji za okolje ter tudi na Planinski zvezi Slovenije.

Nevarnost snežnih plazov, ki so jo v petek 5. aprila objavil na Arsu. Foto: ARSO Meteo

"Ob izraziti suhi otoplitvi se bo najbolj povečala nevarnost proženja snežnih plazov na prisojnih pobočjih, kjer se bo čez dneva zaradi sonca sneg ojužil vse do najvišjih vrhov. Tam se bodo predvsem na strmih pobočjih lahko prožili plazovi mokrega nesprijetega snega. Mehčanje površine snežne odeje bo zaradi velike vsebnosti puščavskega peska še nekoliko hitrejše kot običajno ob povsem belem snegu," so zapisali na Arsu.

Ratitovec Foto: Matej Podgoršek Trenutno je nevarnost zmerna (druge stopnje), zaradi izrazite odjuge pa se bo v soboto in nedeljo še povečevala (na tretjo stopnjo). To velja tako za Julijske Alpe kot Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe. "Na višjih vrhovih je snežna odeja nestabilna predvsem v zametih, ki so nastali med sneženjem ob južnem in zahodnem vetru. Tam lahko sprožimo kložast plaz že ob večji obremenitvi. Pod približno 2400 metri je snežna odeja stabilnejša, saj je po zadnjem deževju močno pomrznila. Tam se lahko čez dan na prisojnih pobočjih prožijo plazovi mokrega snega," so še zapisali v plazovnem biltenu Arsa.

Izberimo torej raje nižjeležeče cilje. Velika planina in Menina planina bosta v teh dneh priljubljeni, saj se odpirajo žafrani. Ti bodo čez nekaj dni tudi na Poreznu. Kot smo vam namignili pred tednom dni, so lahko zanimive tudi manj znane, neobljudene poti.