Iskanje po strugah: dokler ne dokažejo "totalke" nimajo denarja

Ob lanskih poplavah so pobesnele vode in plazovi uničili tudi veliko osebnih avtomobilov in drugih vozil. Še danes, več kot pol leta po katastrofi, ljudje v strugah najdejo uničene avtomobile. Kot nam je ob obisku občine Ljubno povedal župan Franjo Naraločnik, marsikdo za uničen avtomobil še ni mogel unovčiti odškodninskega zahtevka. Dokler avtomobila ne najde oziroma ne more dokazati uničenja, tudi zavarovalne odškodnine ni. Tako je po besedah Naraločnika eden od domačinov nedavno našel svoj avtomobil v rečni strugi, nekdo drug pa natanko ve, da je njegov avtomobil pod enim izmed večjih plazov.

Kasko brez dodatka ne krije poškodb v naravnih nesrečah

Splošno kasko zavarovanje sicer ne krije škod, ki nastanejo ob naravnih nesrečah. To so lahko požari, potresi, poplave, udari strel, viharji, toča, plazovi in podobno. Treba je torej imeti sklenjen dodatek. Čeprav je treba škodo ponavadi prijaviti v treh dneh, v primeru naravnih nesreč zavarovalnice upoštevajo tudi poznejše prijave.

Pri prijavi pa se zaplete, če pravega dokaza o izginotju avtomobila ni. Treba je namreč navesti število prevoženih kilometrov in do katere višine je bilo vozilo poplavljeno oziroma zasuto.

Foto: PGD Radmirje

Foto: PGD Radmirje

Kaj se zgodi, ko avtomobil "izgine"?

"Fotografirati je treba številko šasije in registrsko številko, vozilo s sprednjega levega in zadnjega desnega vogala, poškodbe in notranjost vozila, tako da je razvidna meja, do katere je segala voda. Če ima stranka fotografije vozila v času, ko je bilo poplavljeno, naj doda tudi te," so nam pojasnili na Zavarovalnici Triglav.

Če sta vozilo odnesla voda ali plaz, mora lastnik avtomobila predložiti vse dokaze, ki se nanašajo na okoliščine in domnevno poškodovani predmet zavarovanja. Zavarovalničarji pravijo, da gre za primer, ko je predmet zavarovanja izginil. Brez fizičnega dokaza uničenega vozila je utemeljenost odškodnine težko dokazati.

"Zavarovalnica na podlagi predloženih dokazil ugotavlja utemeljenost zahtevka v konkretnem primeru. Največkrat pa se vozilo pozneje najde ob čiščenju strug in odstranjevanju posledic plazov in poplav."

80 odstotkov poškodovanih so označili za "totalko"

Po oceni Zavarovalnice Triglav so lani neurja s točo in vetrom povzročila za dobrih 85 milijonov evrov škod, avgustovska neurja s poplavami pa za 77 milijonov evrov. Samo pri tej zavarovalnici je bilo poškodovanih okrog 14 tisoč avtomobilov, pri 80 odstotkih je bila ocenjena popolna škoda oziroma "totalka".

Več kot polovica njihovih strank, voznikov, ki ima sklenjeno obvezno zavarovanje, ima sklenjeno tudi ustrezno B-kombinacijo delnega kaska, ki krije tudi škodo v primeru poplave ter hudourniške ali visoke vode.