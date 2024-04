Člani komisije za medije pri ministrstvu za kulturo so podali prijavo zaradi objave na družbenem omrežju X. Po odvzemu statusa organizacije v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot so bili člani komisije namreč na omenjenem omrežju deležni groženj in žaljivk.

Strokovna komisija za medije na ministrstvu za kulturo je prejšnji teden odločila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu na področju kulture. Društvo, ki ga povezujejo s t. i. rumenimi jopiči in neonacistično ideologijo, je status prejelo pred tremi leti, v času Janševe vlade, ko je ministrstvo za kulturo vodil Vasko Simoniti.

Odločitev je takrat v javnosti sprožila veliko ogorčenja. "Širijo nestrpnost, sovražni govor, celo neko spogledovanje z nacizmom, kar pa je absolutno sporno in nekaj, zaradi česar pravzaprav ne morejo imeti statusa društva v javnem interesu," je pred dnevi izpostavila ministrica Asta Vrečko.

Na anonimnem profilu Slovenisti so se pojavili sovražni komentarji

Omenjeno odločitev o odvzemu statusa je aktualna ministrica za kulturo sporočila prejšnji četrtek po seji vlade, kmalu zatem pa so se na družbenem omrežju X na profilu Slovenisti pojavili sovražni komentarji, naslovljeni na člane komisije.

"Ti štirje Židi, plus Žid Bojan Veselinovič so Nacionalni tiskovni agenciji odvzeli status organizacije v javnem interesu na področju kulture." Dodali so, da je tiskovna agencija NTA "edini rodoljubni medij v Sloveniji", ljudi pa pozvali, naj se zbudijo, da "bodo vsi odgovarjali" in da "smo v vojni".

Poleg so bile priložene tudi fotografije omenjenih štirih članov komisije, Jerneja Kaluže, Jerneja Amona Prodnika, Katje Lihtenvalner in Boštjana Spetiča, posebej pa je bila objavljena še fotografija petega člana komisije Bojana Veselinoviča, ob njej pa je pisalo: "Žid kroji usodo Slovencu."

Podali so prijavo

Zadnji, torej Veselinovič, je podal prijavo in pristojne pozval k ukrepanju. "Gre za primer širjenja sovražnosti na navedenem X-profilu, ki mu skorajda ni primere," so zapisali člani komisije, ki so objavo prijavili med drugim policiji, Informacijskemu pooblaščencu, Varuhu človekovih pravic in na Safe.si.

Še bolj zanimivo je, da člani komisije za medije sploh niso odločali in odločili o odvzemu statusa, pač pa je to storila druga komisija z ministrstva.

Vrečkova: Upreti se moramo takšnim pojavom in posameznikom

Ministrica Vrečko je na družbenem omrežju X omenjene komentarje obsodila, pri tem pa dodala, da je, nenavadno, da je društvo sploh pridobilo status. "Kot družba se moramo odločno upreti takšnim pojavom in posameznikom. Posebej skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da so ti posamezniki povezani s skrajno desno politiko, ki se prav tako hrani z netenjem sovraštva. Želimo si živeti v odprti in solidarni družbi, ne družbi sovraštva," je zapisala.