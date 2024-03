Delno prenovljeni grad Borl v upravljanje prevzema Občina Cirkulane

Kot je ob podpisu pogodbe povedala ministrica Asta Vrečko, so zelo veseli, da jim je uspelo končati prenovo približno tretjine grajskega poslopja, kar je prvi zastavljen korak pri prenovi tega pomembnega spomenika državnega pomena. Ker pa morajo takšni objekti po njenem mnenju živeti predvsem v sožitju z lokalno skupnostjo, se jim je po dveh letih iskanja rešitve uspelo za upravljanje dogovoriti z cirkulansko občino.

Pri prenovi sta ob ministrstvu sodelovala še zavod za varstvo kulturne dediščine in zavod za varstvo narave, saj ne gre le za pomemben objekt kulturne dediščine, pač pa ima pomembno vlogo tudi nova interpretativno-informacijska razstava v gradu v sklopu projekta Natura 2000, po zaslugi katere so lahko za prenovo 1,6 milijona evrov počrpali iz evropskih kohezijskih virov.

"Vsekakor si bomo prizadevali, da bomo pridobili tudi nadaljnja sredstva za postopno prenovo preostalih delov gradu. Ker gre za velik objekt, ki terja pri obnovi močne finančne injekcije, raje delamo postopoma in grad odpiramo postopoma, kot da bi čakali na veliko vsoto denarja, kar se zgodi zelo redko," je dejala Vrečkova in poudarila, da kulturna dediščina najbolje živi takrat, ko je odprta in jo ljudje uporabljajo.

Foto: STA Največja želja občine je sicer, da bi uredili razgledno teraso, ministrica pa je pojasnila, da so za zdaj opravili sanacijska dela, zdaj pa bodo iskali rešitve tudi v tej smeri. Kot je dejala, težko napove, kdaj se bodo lotili še tega projekta, saj gre za finančno zahtevno nalogo, vredno skoraj 1,5 milijona evrov.

Gradu si želijo vrniti dušo

Po besedah županje Antonije Žumbar je skorajšnje odprtje prenovljenega dela gradu za občino po dolgih letih čakanja izjemna pridobitev, zdaj pa jih čaka veliko truda in dela, da bodo gradu postopoma vračali dušo. Občina se je s pogodbo zavezala pokrivati stroške tekočega vzdrževanja in zaposlitve potrebnega osebja v sklopu novega zavoda Belana, medtem ko bo za investicijsko vzdrževanje še naprej skrbela država.

"V prenovi gradu vidimo možnosti za dodatno turistično ponudbo občine. Že zdaj se ponašamo z etnološkim parom kulturne dediščine, imamo štiri sakralne spomenike, učni vinograd, razgledne ploščadi in nekatere spomenike, predvsem pa imamo ponudnike, ki se želijo razvijati v tej smeri. Zdaj želimo vse skupaj povezati v celovito ponudbo občine, želimo pa si tudi sodelovanja z drugimi v naši regiji," je pojasnila županja.

Vodenje zavoda Belana je prevzela Monika Klinc, ki je za zdaj edina zaposlena. Načrtujejo še eno zaposlitev, ob tem pa si bodo pomagali še z zunanjimi sodelavci. Kot je povedala, razstava na gradu ponuja vpogled v biotsko raznovrstnost območja ob reki Dravi, prenovljena je viteška dvorana, kjer bodo lahko poslej izvajali koncerte, srečanja, prireditve in poroke. Na kar dveh zunanjih grajskih dvoriščih bodo prav tako lahko izvajali različne dogodke, pretežno ob koncih tedna pa bodo odprti tudi za klasične in tematske oglede gradu.

Grad Borl stoji na strmem skalnem pomolu nad starodavnim prehodom čez reko Dravo. Njegovi začetki segajo v 12. ali 13. stoletje. Po vojni je bil podržavljen. Leta 1952 so ga obnovili in v njem začeli gostinsko dejavnost, ki je leta 1972 z večjo preureditvijo prerasla v sodoben hotel. Oboje so po letu 1980 zaprli, nato pa so v gradu potekale občasne prireditve.