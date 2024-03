Za častno gostovanje Slovenije na sejmu otroške in mladinske literature v Bologni, ki bo potekal med 8. in 11. aprilom, so pripravili raznolik program, kjer bo v ospredju ilustracija. To bo še ena od stopnic, na katerih država predstavlja slovensko kulturo v tujini, je na predstavitvi programa gostovanja povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Čeprav je mednarodni sejem v Bologni samostojen dogodek, ki je tudi organizacijsko zahteven, je po besedah ministrice povezan z lanskim častnim gostovanjem Slovenije na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu. Nekako bo tudi njegovo nadaljevanje, saj se bodo dogodki, ki so jih pripravili, nanašali tudi na spodbujanje bralne pismenosti in promocijo branja. Tudi ministrstvo za kulturo namreč skrbijo rezultati mednarodnih raziskav s tega področja, je povedala Vrečkova.

V sodelovanju s Centrom ilustracije so izbrali 59 ilustratorjev in ilustratork. Izbor je opravila šestčlanska strokovna skupina, v kateri sta bila tudi Tanja Komadina in Ivan Mitrevski. Foto: Daniel Novakovič/STA

Povezavo z Bologno so v Frankfurtu začeli z ilustracijo, ki jo bo država v Italijo ponesla na veliko razstavo v osrednjo halo sejma. Z Italijo tesno sodelujejo tudi pri prihajajočem nazivu Evropske prestolnice kulture, ki jo bosta prihodnje leto nosili Nova Gorica in Gorica. To bo še dodatno utrdilo sodelovanje med državama, je prepričana Vrečkova. Vse skupaj je rezultat sistematičnih in dolgoletnih prizadevanj ministrstva po predstavljanju slovenske literature in kulture v tujini, je še dodala ministrica ter izrazila prepričanje, da bo predstavitev v Bologni uspešna.

Opravili tudi izbor ilustratorjev in ilustratork

Da sta nastopa v Frankfurtu in Bologni povezana, je poudarila tudi direktorica Jaka Katja Stergar. Pristopi so sicer drugačni, ker gre za različna sejma, Bologna je namenjena izključno strokovni javnosti, dogodki zunaj sejemskega prizorišča pa italijanskemu občinstvu. Vendar so cilji enaki, med njimi je naštela promocijo aktualne produkcije otroške in mladinske literature ter spodbujanje prevodov knjig v tuje jezike. Po njeni oceni bi jih v italijanskem jeziku lahko bilo več.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Iz raznolikega programa, ki so ga pripravili, je omenila veliko ilustratorsko razstavo, na kateri bodo vključeni tako brezčasni avtorji kot avtorji srednje generacije in mladi avtorji. V sodelovanju s Centrom ilustracije so izbrali 59 ilustratorjev in ilustratork. Izbor je opravila šestčlanska strokovna skupina, v kateri sta bila tudi Tanja Komadina in Ivan Mitrevski.

Visoka so tudi pričakovanja

V paviljonu, ki sta ga zasnovali arhitektki Sara Badovinac in Sara Škarica v obliki dvonadstropnega baldahina, bo zastopanih 44 imen, od tega jih bo 12 še posebej izpostavljenih. Še 15 ilustratorjev so izbrali za spremljajoči katalog, ki zastavlja vprašanje: In kaj sledi potem? Kot sta pojasnila člana strokovne skupine, so pri izboru med drugim upoštevali likovni izraz, izvirnost, nagrajenost in udeležbo na razstavah. Z izborom so želeli prikazati vso stilsko raznolikost in bogastvo slovenske ilustracije. Vključili so dela, ki so izšla ali bila ponatisnjena v zadnjih petih letih.

Paviljon v obliki dvonadstropnega baldahina sta zasnovali arhitektki Sara Badovinac in Sara Škarica. Foto: Daniel Novakovič/STA

Kot je napovedala Stergarjeva, bodo na vseh dogodkih v okviru sejma prisotni slovenski avtorji, založniki in ilustratorji, na stojnici pa bodo predstavljali tudi slovenski film in Almo Karlin. Izpostavljen bo tudi vse bolj priljubljen strip. Nekaj avtorjev bo gostovalo tudi zunaj sejma, Slovenija pa bo tudi osrednja tema revije Anderson za otroke. Eden od dogodkov se bo nanašal še na slovenske ilustratorje, ki so bili v preteklosti del mednarodne ilustratorske razstave na sejmu, za katero so letos izbrali Ano Maraž.

Da bo slovensko gostovanje pomembno, je prek videopovezave ocenila tudi direktorica sejma Elena Pasoli. Seveda so visoka tudi pričakovanja, je dodala.

