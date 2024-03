Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani vrata odpira Sejem Dom

Razstavljavci bodo v štirih dneh obiskovalcem predstavili različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo, energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice, so zapisali na Gospodarskem razstavišču.

Vse dni bodo obiskovalcem z brezplačnimi nasveti na voljo svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK in svetovalne mreže ENSVET – Eko sklad. Prvi pokriva strokovno-tehnično področje, drugi pa področje kreditiranja in sofinanciranja okolju prijaznih naložb fizičnih ter pravnih oseb.

Rdeča nit letošnjih strokovnih obsejemskih dogodkov na sejmu, ki jih je oblikoval Gradbeni inštitut ZRMK, so gradnja in prenova stavb ter viri energije za njihovo delovanje. Dogodki bodo namenjeni strokovni javnosti in občanom, ki gradnjo ali prenovo načrtujejo ali že izvajajo oziroma razmišljajo o menjavi vira ogrevanja ali drugih ukrepih.

Dan slovenskega lesarstva

V četrtek bo vzporedno potekal dan slovenskega lesarstva. Glavni vsebinski poudarki bodo dogajanje na najpomembnejših izvoznih trgih, aktivnosti in razvojne spodbude za lesno panogo, primeri razvoja novih lesnih materialov ter inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov ter odprta razprava med raziskovalci, podjetji in dobavitelji tehnološke opreme glede izzivov razvoja v luči prehoda v krožno ekonomijo ter prilagajanja učinkom klimatskih sprememb.

Inovacije plod slovenskega znanja

Kot so še zapisali na Gospodarskem razstavišču, je med izdelki in storitvami, ki jih predstavljajo na sejmu, vedno več novosti, ki so plod slovenskega znanja. S priznanji znak kakovosti v graditeljstvu, ki jih vsako leto podeljujejo prvi dan sejma, spodbujajo trajnostne rešitve in si s tem prizadevajo za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji.

Sejem bo do sobote odprt med 10. in 19. uro, v nedeljo pa do 18. ure. Kot so pojasnili na Gospodarskem razstavišču, si obiskovalci lahko zagotovijo cenejšo vstopnico prek spleta. Vstopnica vključuje tudi prevoz do Gospodarskega razstavišča in nazaj na dan obiska sejma z mestnim avtobusom LPP.