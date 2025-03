Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se začenja sejem Dom

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenja sejem Dom, največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji. Obiskovalcem bo v petih dneh izdelke in storitve predstavilo več kot 400 domačih in tujih podjetij. V okviru sejma bo tudi dan slovenskega lesarstva, ki bo osvetlil ključne trende in inovacije v lesni industriji.

Razstavljavci bodo obiskovalcem predstavili najpomembnejše novosti v gradnji in obnovi, od trajnostnih materialov, pametnih tehnologij do preverjenih klasičnih rešitev. Seznanili se bodo lahko tudi z inovativnimi izolacijskimi sistemi, energetsko učinkovitimi fasadami in najnovejšimi toplotnimi črpalkami, ki omogočajo varčno bivanje, so o vsebini sejma zapisali na Gospodarskem razstavišču.

Brezplačno svetovanje in delavnice za obiskovalce

Poleg široke ponudbe izdelkov in materialov bo sejem, ki vsako leto privabi več kot 40 tisoč obiskovalcev, postregel tudi s številnimi brezplačnimi strokovnimi svetovanji in delavnicami. Vse dni bodo obiskovalcem na voljo strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in svetovalne mreže Ensvet - Eko sklad. Prvi bodo svetovali o kakovostni gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju, drugi pa o energetski učinkovitosti, izolaciji, prezračevanju in možnostih subvencij. Obiskovalci bodo lahko izkoristili tudi brezplačno arhitekturno svetovanje in 3D-izris kopalnice.

Zvezda letošnjega sejma bo les

Posebno pozornost bodo na sejmu letos namenili lesu kot trajnostnemu in vsestranskemu gradbenemu materialu. Obiskovalci bodo lahko inovativno uporabo lesa v pohištvu in gradbeništvu spoznali tudi skozi številne razstave. V četrtek bo v okviru sejma tudi dan slovenskega lesarstva 2025. Na osrednjem nacionalnem strokovnem dogodku slovenske lesne industrije, ki ga organizirata ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter javna agencija Spirit Slovenija, bodo osvetlili ključne trende na trgih, inovacije v lesni industriji ter izzive dvojne tranzicije in odpornosti.

Nagrade za najboljše prakse v graditeljstvu

Ob robu sejemskega dogajanja tradicionalno poteka tudi slavnostna podelitev nagrad najboljšim praksam v graditeljstvu oz. podelitev znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG), ki je najvišje okoljsko priznanje s področja graditeljstva v Sloveniji. Doslej je priznanje prejelo že več kot 160 inovativnih in trajnostnih rešitev, ki prispevajo k boljši kakovosti bivanja. Nagrade bodo podelili danes ob uradnem odprtju sejma, na kateri bo slavnostni govornik predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Sejem bo do sobote odprt med 10. in 19. uro, v nedeljo pa do 18. ure. Obiskovalci si lahko zagotovijo cenejšo vstopnico prek spleta. Ta vključuje tudi prevoz z mestnim avtobusom LPP.